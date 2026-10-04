Kungahuset tjänade drygt 6,5 miljarder på kolonier och slaveri

Hela 566 miljoner euro kom från Nederländska Ostindien.

Pengarna gick framför allt via Nederlandsche Handel-Maatschappij och Billitonbolaget, två bolag som Vilhelm I och hans sonson prins Hendrik grundade på 1800-talet, medan familjen enligt forskarna tjänade i princip ingenting direkt på slavhandeln över Atlanten.

”Varken ståthållarna eller kung Vilhelm I uttryckte några invändningar mot handeln med förslavade människor eller mot slaveriet”, sa huvudforskaren Gert Oostindie när rapporten presenterades.

Kung Willem-Alexander kallade resultatet ”osminkat och djupt konfronterande” och sa att det var ”en slutsats som berör mig, trots att jag står tre generationer ifrån dem”.

Jetten pekar på 2023 års pengar

Samma dag beskedet kom sa Rob Jetten på sin veckovisa presskonferens att granskningen inte leder till skadestånd. ”Vi är redan fullt engagerade i det arbetet”, sa han och hänvisade till de 200 miljoner euro som regeringen avsatte efter ursäkten för slaveriet 2023.

Omräknat blir det 2,3 miljarder kronor, en dryg tredjedel av kungahusets kolonipengar.

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