"Behöver kapital akut": Nu kollapsar ännu ett batteriföretag

Nästan hela fabriken tom

”Siffran på cirka 100 miljoner norska kronor är styrelsens uppskattning av vad som krävs för att säkra den fortsatta driften. Inget enskilt datum har fastställts för när hela beloppet måste vara inbetalt, och finansieringen kan komma i flera omgångar”, säger Beyonders vd Tove N Ljungquist hos Dagens näringsliv.

Faktum är att Beyonder sökt kapital i stort sett kontinuerligt det senaste året. Samtidigt har man genomfört omfattande nedskärningar och flyttat produktionen till det Kina man skulle vara ett alternativ till.

Samtidigt står nästan hela fabriken i norska Sandnes tom.

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Största möjliga tystnad?

Enligt sina egna finansiella rapporter har företaget tidigare brutit mot lånevillkor i avtal både med Innovation Norway och DNB, men det säger man sig inte göra längre.

”Vi har undertecknat avtal som bekräftar att vi för närvarande inte är i dröjsmål med något lån och dessa avtal är omfattas av sekretess. Vi kan därför inte lämna mer detaljerad information än så”, säger Beyonders vd hos Dagens näringsliv.

Fortsatt verksamhet bygger på nytt kapital och att man får kunder och inte bara riskkapital och offentligt stöd, konstaterar bolaget.

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”Fortsatt verksamhet hänger på att ny finansiering säkras, och vi spekulerar inte i utfallet. Dessutom är det avgörande att företaget vinner kommersiella kontrakt på marknaden, erkänner Tove N Ljungquist hos Dagens näringsliv.

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Morrow skulle bygga batterier till bilar i Arendal. Batteriföretaget har gått i konkurs och nu kan Beyonder vara på väg. Produktionen är redan i Kina. (Foto: Heiko Junge /NTB-TT)

Två tredjedelar från skattebetalarna

De norska skattebetalarna har hittills fått stå för mer än 100 av de totalt 159 miljoner norska kronor Beyonder investerat.

Affärsplanen byggde på säkra avtal med stora volymer vilka skulle generera intäkter redan 2026.

Några sådana har inte kommit men Beyonders vd säger att ”battericeller har skickats till flera kunder för testning och kvalificering”.

Någon batterifabrik i Norge lär det heller inte bli, i vart fall inte under överskådlig tid.

”Beyonder har valt att inte bygga en egen anläggning för cellproduktion i Norge i nuläget”, är beskedet.

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Och ja visst ja, produktionen har man ju lagt i Kina i stället.

Ska den aviserade stora batterifabriken någon gång byggas i Norge kräver det ”en orderbok och finansiell styrka”, låter företaget meddela.

”Vi sätter inget datum för detta”, säger Beyonders vd.

Det är antagligen ett klokt val.

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