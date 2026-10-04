Ryssland budgeterar krig till 2029 – svenskar berörs

Dagens PS har rapporterat att Ryssland höjer militärbudgeten med 27 procent för 2027. Samma förslag rymmer 2028 och 2029.

Nationellt försvar ligger på 17,15 biljoner rubel för år 2027, 16,61 biljoner för år 2028 och 16,30 biljoner för år 2029, enligt den statliga nyhetsbyrån Tass.

Posten nationell säkerhet och rättsväsende stiger samtidigt från 4,29 biljoner rubel 2027 till 4,42 biljoner 2028 och 5,02 biljoner 2029, enligt Tass. Räknas säkerhet, polis och andra säkerhetsorgan in blir det 21,4 biljoner rubel 2027, omkring 2 570 miljarder kronor och 43,9 procent av hela den federala budgeten, enligt Watson.

För 2028 och 2029 blir summorna 21,0 och 21,3 biljoner, enligt Dagens PS beräkning.

Kriget kostar mer än Moskva räknade med

Planen för 2027 låg tidigare på 13,5 biljoner rubel, rapporterar Reuters via Meduza. Första halvåret 2026 gick 10,687 biljoner rubel till militären, 1 281 miljarder kronor och 57,3 procent av statens intäkter. Dagssnittet var 59 miljarder rubel, drygt 7 miljarder kronor.

Sedan februari 2022 har 57,1 biljoner rubel gått till militären, omkring 6 800 miljarder kronor. Halvårssiffrorna kommer från Janis Kluge vid tyska forskningsinstitutet SWP, enligt Kyiv Post.

Regeringen lämnade förslaget till duman den 1 oktober, enligt Novaja Gazeta Europa. Två dagar tidigare utökade Putin armén med 15 500 tjänster till 1,55 miljoner aktiva soldater, årets fjärde ökning. Putin har avvisat uppgifter om ny mobilisering som desinformation, skriver The Moscow Times.