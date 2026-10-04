Putin erbjöd oljeaffär i fredssamtal – köparna nära Trump

Den kräver klartecken från både Washington och Kreml.

Steve Witkoff och Jared Kushner var i Moskva för fredssamtal när Putin tog upp saken. Han ville enligt en av källorna visa ryssarna att det fortfarande går att göra affärer med USA, och de två lovade att arbeta vidare med förslaget, som de såg som en chans att bygga förtroende hos Kreml och få ned energipriserna.

En högt uppsatt tjänsteman i Trumpadministrationen bekräftar för tidningen att Witkoff och Kushner har förhandlat om villkoren för en amerikansk statlig investering i affären, med ”en betydande förskottsbetalning och vinster för USA”.

Vita huset, finansdepartementet och Lukoil har inte svarat på frågor.

Trumpdonator och kryptopartner bland köparna

I köpargruppen finns den amerikanske investeraren Todd Boehly, som har skänkt 2 miljoner dollar till Trumps politiska kampanjer.

Med honom finns Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ur Abu Dhabis härskarfamilj, vars investmentbolag äger en del av kryptobolaget World Liberty Financial som Witkoff var med och grundade, skriver finska Yle.

Där finns också två qatariska miljardärsbröder som bygger en semesteranläggning i Albanien ihop med Kushner och Ivanka Trump.

Den amerikanska statens utvecklingsfinansiär DFC deltar i affären. New York Times har inte hittat något som tyder på att Witkoff eller Kushner själva skulle tjäna pengar på den.

ANNONS

Republikanen Thom Tillis, senator från North Carolina, ifrågasatte redan i februari att samma två män leder samtalen om Ukraina, Iran och Gaza.

”Kushner och Witkoff är mycket framgångsrika affärsmän. Jag är säker på att de är bra förhandlare, men de prövas inte av senaten och de står inte under någon tillsyn”, sade han till ABC News.