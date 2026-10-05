”Teflon-Mark” – mannen som ska rädda Nato och hålla ihop EU

Som Natochef behöver man vara hårdhudad för att kunna ta sig an jobbet på bästa sätt, och det har Mark Rutte lyckats med.

Han går under smeknamnet ”Teflon Mark” – ett namn som tillkom under hans period som Nederländernas premiärminister – eftersom han gång på gång lyckades överleva politiska kriser och skandaler utan att de fastnade på honom.

Samtidigt fortsätter Rysslands krig mot Ukraina och Moskva har riktat nya kärnvapenvarningar mot Nato med anledning av Kaliningrad. Rutte försöker tona ned risken för en omedelbar konfrontation och uppmanar Nato att behålla lugnet.

”Vi är en defensiv allians. Sluta med kärnvapenhoten” sade han vid ett försvars- och rymdtoppmöte i Bryssel, och riktade orden till Ryssland, enligt Euronews.

Eget ansvar

Rutte konstaterar att Europas långvariga beroende av amerikansk militär styrka inte längre är hållbart. Europa har omkring 600 miljoner invånare inom Nato, jämfört med USA:s runt 340 miljoner, och är enligt Rutte tillräckligt för att ta ett betydligt större ansvar för sin egen säkerhet.

Det handlar om enorma summor. Reuters beräknar att G7-ländernas försvarsutgifter under det kommande årtiondet kan uppgå till omkring 8 biljoner dollar. Pengarna väntas dessutom i högre grad än tidigare gå till drönare, cybersäkerhet, AI och annan avancerad teknik.