Donald Trump pressar Europa, Ryssland hotar och försvarsnotan rusar. Mitt i turbulensen står Natochefen Mark Rutte, en man som även kallas ”Teflon-Mark” – som ska försöka hålla ihop både Europa och Nato.
”Teflon-Mark” – mannen som ska rädda Nato och hålla ihop EU
Natochefen Mark Rutte har haft sitt jobb i två år, och det har varit fullt schema sedan dess.
Han har bland annat gjort klart att han vill se ökad vapenproduktion i Europa för skapa förutsättningar för minskat beroende av vapen från USA och att alla Natoländer ska kunna uppfylla målet om 5 procent av BNP i försvarssatsningar.
Som Natochef behöver man vara hårdhudad för att kunna ta sig an jobbet på bästa sätt, och det har Mark Rutte lyckats med.
Han går under smeknamnet ”Teflon Mark” – ett namn som tillkom under hans period som Nederländernas premiärminister – eftersom han gång på gång lyckades överleva politiska kriser och skandaler utan att de fastnade på honom.
Samtidigt fortsätter Rysslands krig mot Ukraina och Moskva har riktat nya kärnvapenvarningar mot Nato med anledning av Kaliningrad. Rutte försöker tona ned risken för en omedelbar konfrontation och uppmanar Nato att behålla lugnet.
”Vi är en defensiv allians. Sluta med kärnvapenhoten” sade han vid ett försvars- och rymdtoppmöte i Bryssel, och riktade orden till Ryssland, enligt Euronews.
Eget ansvar
Rutte konstaterar att Europas långvariga beroende av amerikansk militär styrka inte längre är hållbart. Europa har omkring 600 miljoner invånare inom Nato, jämfört med USA:s runt 340 miljoner, och är enligt Rutte tillräckligt för att ta ett betydligt större ansvar för sin egen säkerhet.
Det handlar om enorma summor. Reuters beräknar att G7-ländernas försvarsutgifter under det kommande årtiondet kan uppgå till omkring 8 biljoner dollar. Pengarna väntas dessutom i högre grad än tidigare gå till drönare, cybersäkerhet, AI och annan avancerad teknik.
Försvarsindustrin hinner inte med
Problemet är att Europas försvarsindustri inte kan producera tillräckligt snabbt.
Rutte kallar därför diskussionen om huruvida europeiska regeringar i första hand ska köpa europeiska vapen för en ”lyxdebatt”. Den verkliga frågan är enligt honom om det över huvud taget finns tillräckligt med materiel att köpa.
”Pengarna finns där. Men Europas försvarsindustri är underutvecklad. Den producerar inte tillräckligt”, säger Rutte vidare.
Europa starkare än Ryssland
Det gäller alltså att hålla ihop, där Europa är betydligt starkare än Ryssland menar Natochefen.
”De skulle aldrig kunna besegra oss”, säger han vidare och förklarar att vapenskramlet från rysk sida beror just på det.
”Kriget går dessutom dåligt för Ryssland – situationen på slagfältet har i stort sett låst sig.”
”Ett Ryssland som inte förmår besegra Ukraina kan inte mäta sig med Nato. Låt oss vara tydliga: Ryssland skulle utplånas – och kanske vi alla med dem – men i en konventionell konflikt är detta inte en strid som Ryssland kan vinna.”
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