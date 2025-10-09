EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen varnar för att Ryssland bedriver en ”avsiktlig och riktad gråzonskampanj” mot Europa och att unionen måste lämna sin ”bekvämlighetszon” för att möta hotet.
Nu måste EU lämna sin bekvämlighetszon
Mest läst i kategorin
Nato kan ta till vapen mot Ryssland
Nato diskuterar nu en mer kraftfull reaktion på Rysslands hybridkrig. Man vill göra det lättare att öppna eld mot ryska flygplan. Risken för att konflikten mellan väst och Ryssland eskalerar tycks öka, när nu Nato överväger ”väpnad reaktion” på det ryska hybridkriget. Det handlar rent konkret om att lätta på restriktionerna för piloter när det …
EU skakas av Frankrikes nya kris
En fortsatt politisk kris. Ett nytt misslyckat försök att bilda regering. Nu fasar EU för vad den franska krisen kan leda till. ”EU:s värsta mardröm har aldrig sett så verklig ut” är rubriken hos Politico. Det handlar primärt om Frankrike men i ett vidare perspektiv om Europa i stort. Det senaste försöket från president Emmanuel …
Dramat över på Mount Everest – alla räddade
Efter flera dygn av dramatik och extremväder på världens högsta berg kommer nu beskedet: alla klättrare på Mount Everest har räddats. Räddningsarbetet har pågått i dagar efter snöstormen som överraskade hundratals vandrare på bergets östra sida. Nu bekräftar myndigheterna att de sista har nått säker mark. Missa inte: Telenor stäms på över 100 miljoner. Dagens …
Turister flockas till Ryssland – lockas av låga priser
Få européer besöker numera Ryssland efter invasionen av Ukraina. Men det finns andra som gärna tar en tur till landet. Ryssland har på kort tid seglat upp som en ny semesterdestination. Men det är inte västvärldens resenärer som väljer en semester i landet. Istället har turister från Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Kuwait blivit allt mer …
Nytt fynd avslöjar det hårda livet i faraonernas Egypten
Forskare har lyckats kartlägga DNA från en människa som kan ha levt när pyramiderna byggdes. Fyndet visar att livet inte var någon räkmacka. Att få fram DNA från så gamla lämningar i Egypten har länge varit en utmaning. Även om pionjärer som svensken Svante Pääbo gjort framsteg har större kartläggningar uteblivit. Värmen och tiden bryter …
I ett tal till Europaparlamentet i Strasbourg på onsdagen slog von der Leyen fast att Europa står inför en ny typ av aggression. Hon pekade på en rad ryska intrång i europeiskt luftrum – bland annat över Polen, Rumänien, Estland, Danmark och nyligen Belgien och Tyskland.
”Något nytt och farligt händer i våra luftrum”, sa hon.
Flera av incidenterna har kopplats till Ryssland, medan andra ännu är oförklarade. Men gemensamt, menade von der Leyen, är att de visar hur Europa saknar beredskap mot drönarhot.
”Detta är hybridkrigföring”
Utöver intrången lyfte von der Leyen fram sabotage, cyberattacker, valpåverkan och desinformation som delar av ett större mönster.
”Dessa incidenter är beräknade att dröja sig kvar i skymningslandet av förnekbarhet. Det här är inte slumpmässig trakasseri. Det är en sammanhängande och eskalerande kampanj för att oroa våra medborgare, testa vår beslutsamhet, splittra vår union och försvaga vårt stöd för Ukraina”, sade hon.
”Och det är dags att kalla det vid sitt rätta namn. Detta är hybridkrigföring”.
Von der Leyen betonade att EU måste reagera kraftfullt: ”Varje kvadratcentimeter av vårt territorium måste skyddas”.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
En mur av drönarförsvar
Som svar på hoten lyfte hon fram flera nya initiativ, däribland EU-kommissionens planerade ”drönarmur” längs unionens östra gräns – ett system för att upptäcka och slå ut inkommande drönare.
Projektet har väckt stort intresse, men också splittring inom EU. Tyskland och Frankrike har ifrågasatt dess genomförbarhet, medan Spanien och Italien vill att muren ska skydda alla EU:s gränser, inte bara de östra.
Von der Leyen svarade direkt på kritiken:
”Vi behöver ett 360-graders tillvägagångssätt. Detta antidronsystem kommer att vara en sköld för hela vår union, inklusive vår södra flank”.
Hon betonade att systemet också ska kunna användas vid naturkatastrofer, organiserad brottslighet och vapensierad migration, samt mot den så kallade ryska skuggflottan.
”Europa måste välja”
Von der Leyen avslutade sitt tal med en uppmaning till medlemsländerna att ena sig mot hotet och stärka sitt gemensamma försvar.
”Om vi tvekar att agera kommer gråzonen bara att växa”, varnade hon.
Hon påminde om att EU en gång grundades för att bevara freden men att det nu krävs nya sätt att skydda den.
”Valet framför oss är enkelt”, sade von der Leyen. ”Vi kan antingen rygga tillbaka och se de ryska hoten eskalera, eller möta dem med enighet, avskräckning och beslutsamhet. Jag vet vilken sida vi kommer att välja”.
Här kan du läsa mer om Europas drönarmur.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Texas tar krafttag mot oljefältsstölder – fulla tankbilar borta
Efter en våg av avancerade stölder i Permian Basin tillsätter Texas en specialstyrka för att skydda delstatens oljeindustri. Organiserad brottslighet har slagit till mot oljefält i Texas de senaste åren, vilket nu fått den amerikanska delstaten att tillsätta en specialstyrka för att skydda oljeindustrin. Stölderna har främst skett i Permian Basin, som är USA:s högst …
Nato kan ta till vapen mot Ryssland
Nato diskuterar nu en mer kraftfull reaktion på Rysslands hybridkrig. Man vill göra det lättare att öppna eld mot ryska flygplan. Risken för att konflikten mellan väst och Ryssland eskalerar tycks öka, när nu Nato överväger ”väpnad reaktion” på det ryska hybridkriget. Det handlar rent konkret om att lätta på restriktionerna för piloter när det …
Europas bästa arbetsplatser – Sverige imponerar
De nordiska länderna, däribland Sverige, imponerar inte bara när det gäller välfärd och livskvalitet, utan också på jobbet.? Fortune har, liksom förra året, listat de 100 bästa bolagen att arbeta för i Europa. Med på listan finns hela tio nordiska företag, detta trots att regionen bara står för knappt fyra procent av Europas befolkning. Imponerande, …
Novo Nordisk köper bioteknikbolag för flera miljarder dollar
Novo Nordisk förvärvar det amerikanska bioteknikbolaget Akero Therapeutics för upp till 49,2 miljarder. Den danska läkemedelstillverkaren Novo Nordisks minskade försäljning har gjort att Danmark har mer än halvera sin tillväxtprognos i år. I ett försök att återuppliva sin försäljningstillväxt fortsätter den danska läkemedelstillverkaren nu sin stora omstrukturering. 5,2 miljarder dollar Novo Nordisk som tillverkar fetmaläkemedlet …
EU skakas av Frankrikes nya kris
En fortsatt politisk kris. Ett nytt misslyckat försök att bilda regering. Nu fasar EU för vad den franska krisen kan leda till. ”EU:s värsta mardröm har aldrig sett så verklig ut” är rubriken hos Politico. Det handlar primärt om Frankrike men i ett vidare perspektiv om Europa i stort. Det senaste försöket från president Emmanuel …