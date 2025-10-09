Dagens PS
Världen

Nu måste EU lämna sin bekvämlighetszon

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen varnar för att Ryssland bedriver en ”avsiktlig och riktad gråzonskampanj” mot Europa (Foto: Pascal Bastien/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen varnar för att Ryssland bedriver en ”avsiktlig och riktad gråzonskampanj” mot Europa och att unionen måste lämna sin ”bekvämlighetszon” för att möta hotet.

I ett tal till Europaparlamentet i Strasbourg på onsdagen slog von der Leyen fast att Europa står inför en ny typ av aggression. Hon pekade på en rad ryska intrång i europeiskt luftrum – bland annat över Polen, Rumänien, Estland, Danmark och nyligen Belgien och Tyskland.

”Något nytt och farligt händer i våra luftrum”, sa hon.

Flera av incidenterna har kopplats till Ryssland, medan andra ännu är oförklarade. Men gemensamt, menade von der Leyen, är att de visar hur Europa saknar beredskap mot drönarhot.

”Detta är hybridkrigföring”

Utöver intrången lyfte von der Leyen fram sabotage, cyberattacker, valpåverkan och desinformation som delar av ett större mönster.

”Dessa incidenter är beräknade att dröja sig kvar i skymningslandet av förnekbarhet. Det här är inte slumpmässig trakasseri. Det är en sammanhängande och eskalerande kampanj för att oroa våra medborgare, testa vår beslutsamhet, splittra vår union och försvaga vårt stöd för Ukraina”, sade hon.

”Och det är dags att kalla det vid sitt rätta namn. Detta är hybridkrigföring”. 

Von der Leyen betonade att EU måste reagera kraftfullt: ”Varje kvadratcentimeter av vårt territorium måste skyddas”. 

von der Leyen
”Varje kvadratcentimeter av vårt territorium måste skyddas”, sa von der Leyen (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/TT)
Spela klippet
En mur av drönarförsvar

Som svar på hoten lyfte hon fram flera nya initiativ, däribland EU-kommissionens planerade ”drönarmur” längs unionens östra gräns – ett system för att upptäcka och slå ut inkommande drönare.

Projektet har väckt stort intresse, men också splittring inom EU. Tyskland och Frankrike har ifrågasatt dess genomförbarhet, medan Spanien och Italien vill att muren ska skydda alla EU:s gränser, inte bara de östra.

Von der Leyen svarade direkt på kritiken:

”Vi behöver ett 360-graders tillvägagångssätt. Detta antidronsystem kommer att vara en sköld för hela vår union, inklusive vår södra flank”. 

Hon betonade att systemet också ska kunna användas vid naturkatastrofer, organiserad brottslighet och vapensierad migration, samt mot den så kallade ryska skuggflottan.

”Europa måste välja”

Von der Leyen avslutade sitt tal med en uppmaning till medlemsländerna att ena sig mot hotet och stärka sitt gemensamma försvar.

”Om vi tvekar att agera kommer gråzonen bara att växa”, varnade hon.

Hon påminde om att EU en gång grundades för att bevara freden men att det nu krävs nya sätt att skydda den.

”Valet framför oss är enkelt”, sade von der Leyen. ”Vi kan antingen rygga tillbaka och se de ryska hoten eskalera, eller möta dem med enighet, avskräckning och beslutsamhet. Jag vet vilken sida vi kommer att välja”. 

Här kan du läsa mer om Europas drönarmur.

EURysslandUrsula von der Leyen
