Nu måste EU lämna sin bekvämlighetszon

I ett tal till Europaparlamentet i Strasbourg på onsdagen slog von der Leyen fast att Europa står inför en ny typ av aggression. Hon pekade på en rad ryska intrång i europeiskt luftrum – bland annat över Polen, Rumänien, Estland, Danmark och nyligen Belgien och Tyskland.

”Något nytt och farligt händer i våra luftrum”, sa hon.

Flera av incidenterna har kopplats till Ryssland, medan andra ännu är oförklarade. Men gemensamt, menade von der Leyen, är att de visar hur Europa saknar beredskap mot drönarhot.

”Detta är hybridkrigföring”

Utöver intrången lyfte von der Leyen fram sabotage, cyberattacker, valpåverkan och desinformation som delar av ett större mönster.

”Dessa incidenter är beräknade att dröja sig kvar i skymningslandet av förnekbarhet. Det här är inte slumpmässig trakasseri. Det är en sammanhängande och eskalerande kampanj för att oroa våra medborgare, testa vår beslutsamhet, splittra vår union och försvaga vårt stöd för Ukraina”, sade hon.

”Och det är dags att kalla det vid sitt rätta namn. Detta är hybridkrigföring”.

Von der Leyen betonade att EU måste reagera kraftfullt: ”Varje kvadratcentimeter av vårt territorium måste skyddas”.

