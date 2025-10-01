Dagens PS
EU bråkar om drönarmur och konfiskering av Putins pengar

Frankrikes president Emmanuel Macron och Danmarks statsminister Mette Frederiksen under toppmötet i Köpenhamn. (Foto: Sebastian Elias Uth/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Europas ledare har samlats för att diskutera säkerhetsfrågor tillsammans. Åsikterna går isår om framförallt byggandet av en “drönarmur” samt vad som ska göras med beslagtagna ryska tillgångar.

Ett stort möte mellan europeiska ledare har inletts i Köpenhamn för att diskutera säkerhetsfrågor efter att flera länder fått sina luftutrymmen kränkta. Däribland Danmark som sett sina flygplatser utsättas för drönare.

Kanske främst utsatta har Polen och Estland varit

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa till reportrar att “Ur ett europeiskt perspektiv finns det bara ett land som är villigt hota oss och det är Ryssland, och därför behöver vi ett mycket kraftfullt svar tillbaka”, skriver BBC.

Även Frankrikes president Emmanuel Macron höjde tonläget.

“Vi står inför en konfrontation med Ryssland, som under flera år har varit mycket aggressivt inom informationsområdet, även under val, och som ökar sina cyberattacker, sa den franske presidenten enligt Politico.

Drönarmur diskuteras

Högt på agendan är förslaget om en så kallad “drönarmur” som ska skydda Europa från anfall.

Lettlands premiärminister Evika Selina vill se tuffar tag mot Ryssland. Bland annat med en drönarmur. (Foto: Thomas Traasdahl/AP/TT)
Enligt Lettlands premiärminister Evika Siliņa skulle en sådan mur kunna byggas upp på 12 till 18 månader, beroende på hur villiga kontinentens länder är villiga att bidra. Hon och de andra baltiska länderna vill gärna se en sådan mur byggas upp.

Men de två tyngsta länderna i EU, Frankrike och Tyskland är inte lika entusiastiska inför förslaget på den drönarmur.

”Jag är försiktig med sådana termer. Saker och ting är lite mer sofistikerade”, sa Frankrikes president Macron till reportrar om planer på en drönarmur.

Europa behöver istället, betonade den franske presidenten, utveckla system för tidiga varningar och motsystem mot drönare.

Frågan om frysta tillgångar

Högt på agendan är också vad som bör göras med de ryska tillgångar som frysts som svar på invasionen av Ukraina.

“Det är inte bara europeiska skattebetalare som borde betala för stödet till Ukraina, utan det är Ryssland som borde hållas ansvarigt”, sa Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

”Jag väntar verkligen på EU-kommissionens förslag om att använda ryska immobiliserade tillgångar för bistånd till Ukraina”, sa Lettlands premiärminister Evika Siliņa och fortsatte:

”Vi har bett om att få använda dessa immobiliserade tillgångar till Ukraina, men nu har kommissionen ett förslag och vi måste verkligen se vad det innehåller.”

Även här var den franske presidenten Macron mer återhållsam. Han menar att ett sådant drag skulle kunna undergräva legitimiteten hos europeiska finansiella institutioner och potentiellt skrämma iväg investerare.

Energifrågor på bordet

Under mötet diskuteras det även frågor om energi och Ryssland. Den ungerska premiärministern Viktor Orbán höll som tidigare en mer ryskvänlig linje.

“Ungern är ett suveränt land. Vi bestämmer över vår energimix. För det andra har vi inga alternativ. Vi har en kompletterande ledning från Kroatien, vilket är litet. Men vi behöver en primär rörledning och den enda primära rörledningen är den ryska”, sa han.

Den litauiske presidenten Gitanas Nausėda var mer spetsig i sin kritik mot ett Europa som, enligt branschsiffror, spenderat 34,3 miljarder euro på rysk gas under åren 2022-2025.

“Det är verkligen förvirrande att vi – och jag pratar om Europa – betalar mer för rysk olja och gas än vi stöder Ukraina, under krigets fjärde år”, sa han till reportar på plats.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

