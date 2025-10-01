EU bråkar om drönarmur och konfiskering av Putins pengar

Ett stort möte mellan europeiska ledare har inletts i Köpenhamn för att diskutera säkerhetsfrågor efter att flera länder fått sina luftutrymmen kränkta. Däribland Danmark som sett sina flygplatser utsättas för drönare.

Kanske främst utsatta har Polen och Estland varit

ANNONS

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa till reportrar att “Ur ett europeiskt perspektiv finns det bara ett land som är villigt hota oss och det är Ryssland, och därför behöver vi ett mycket kraftfullt svar tillbaka”, skriver BBC.

Även Frankrikes president Emmanuel Macron höjde tonläget.

“Vi står inför en konfrontation med Ryssland, som under flera år har varit mycket aggressivt inom informationsområdet, även under val, och som ökar sina cyberattacker, sa den franske presidenten enligt Politico.

Drönarmur diskuteras

Högt på agendan är förslaget om en så kallad “drönarmur” som ska skydda Europa från anfall.

Lettlands premiärminister Evika Selina vill se tuffar tag mot Ryssland. Bland annat med en drönarmur. (Foto: Thomas Traasdahl/AP/TT)

ANNONS

Enligt Lettlands premiärminister Evika Siliņa skulle en sådan mur kunna byggas upp på 12 till 18 månader, beroende på hur villiga kontinentens länder är villiga att bidra. Hon och de andra baltiska länderna vill gärna se en sådan mur byggas upp.

Men de två tyngsta länderna i EU, Frankrike och Tyskland är inte lika entusiastiska inför förslaget på den drönarmur.

Missa inte:

Ukraina tar historiskt steg – öppnar för egen vapenexport. Realtid

”Jag är försiktig med sådana termer. Saker och ting är lite mer sofistikerade”, sa Frankrikes president Macron till reportrar om planer på en drönarmur.

Europa behöver istället, betonade den franske presidenten, utveckla system för tidiga varningar och motsystem mot drönare.