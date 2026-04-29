Nu förstärker Estland sitt gränsförsvar

Estland satsar på en ”drönarmur” och förbättrade övervakningssystem för att motverka lågflygande hot och antar samtidigt en ny totalförsvarsstrategi för landet.

Potentiellt utsatt

Estland, Nato- och EU-medlem med gräns mot Ryssland, lever i den realitet som säger att landet är potentiellt utsatt för en öppen konflikt med ryssarna.

Det har lett till stärkt försvar och civil beredskap och det gäller framför allt Estlands nordöstra region runt Narva.

Narvas utsatta läge blir tydligt om man beaktar att staden ligger närmare ryska Sankt Petersburg än den egna huvudstaden Tallinn.

Det har gjort staden till en centralpunkt för de estniska insatserna kring hybridkrigföring.