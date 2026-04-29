Estland stärker sitt gränsförsvar österut och fokuserar än mer på att agera mot rysk hybridkrigföring. Mest utsatt är gränsstaden Narva.
Nu förstärker Estland sitt gränsförsvar
Staden Narva har under historien varit såväl dansk, tysk, rysk och svensk men är i dag i fokus på grund av sitt läge gentemot Ryssland.
Estland satsar på en ”drönarmur” och förbättrade övervakningssystem för att motverka lågflygande hot och antar samtidigt en ny totalförsvarsstrategi för landet.
Potentiellt utsatt
Estland, Nato- och EU-medlem med gräns mot Ryssland, lever i den realitet som säger att landet är potentiellt utsatt för en öppen konflikt med ryssarna.
Det har lett till stärkt försvar och civil beredskap och det gäller framför allt Estlands nordöstra region runt Narva.
Narvas utsatta läge blir tydligt om man beaktar att staden ligger närmare ryska Sankt Petersburg än den egna huvudstaden Tallinn.
Det har gjort staden till en centralpunkt för de estniska insatserna kring hybridkrigföring.
Problem med ryska agenter
Estland har även haft och har problem med misstänkta ryska agenter som anklagas för att leda grupper av migranter till den estniska gränsen, skriver Business AM.
Som svar på de olika ryska aktiviteterna har Estland förstärkt sitt gränsförsvar med förbättrade system för övervakning.
Satsar på drönarvägg
Man förbereder dessutom en så kallad drönarvägg för att kunna upptäcka lågflygande hot i tid.
De strategiska förändringar Estland nu gör bygger i allt på lärdomar från det pågående kriget i Ukraina, där drönare och okonventionell taktik avsevärt förändrat dynamiken på slagfältet och även påverkat näraliggande länder kraftigt.