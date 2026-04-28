Japanska drönare används mot Ryssland

Just nu är ukrainska militärer i Sverige för att delta i den stora Nato-övningen Aurora 26, där de intar en ”fiende-roll” för att lära oss och övriga Nato mer om hur man effektivt kan använda drönare.

I det amerikanska kriget mot Iran har Ukraina också tagit en aktiv roll. Tidigt efter USA:s och Israels attack fanns ukrainska experter på plats i regionen för att hjälpa andra länder att effektivt använda drönare med ukrainska teknik.

Även USA förklarade att man ville nyttja de avancerade drönare Ukraina utvecklat under drygt fyra år av krig mot Ryssland.

Tar nya unika steg

För tre dagar sedan rapporterade vi om ett nytt, unikt steg inom drönarteknik. Ukraina avslöjade att man är det första land som kanuppgradera användningen av fjärrstyrda drönare för avlyssning, enligt landets regering.

Ukraina är nu det första landet i världen som lyckats skala upp användningen av fjärrstyrda avlyssningsdrönare som kan utföra långdistansattacker, berättade landets försvarsminister Mykhailo Fedorov då.

Fedorov tillade att systemen redan används för att förstöra luftmål i strid.

