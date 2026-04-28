Ukraina fortsätter utveckla globala samarbeten kring drönare. Nu används drönare utvecklade i samarbete med Japan i kriget mot Ryssland.
Japanska drönare används mot Ryssland
Ukraina har under de år landet varit attackerat av Ryssland, efter den fullskaliga invasionen 2022, blivit världsledande i att använda drönare för försvar och anfall.
Just nu är ukrainska militärer i Sverige för att delta i den stora Nato-övningen Aurora 26, där de intar en ”fiende-roll” för att lära oss och övriga Nato mer om hur man effektivt kan använda drönare.
I det amerikanska kriget mot Iran har Ukraina också tagit en aktiv roll. Tidigt efter USA:s och Israels attack fanns ukrainska experter på plats i regionen för att hjälpa andra länder att effektivt använda drönare med ukrainska teknik.
Även USA förklarade att man ville nyttja de avancerade drönare Ukraina utvecklat under drygt fyra år av krig mot Ryssland.
Tar nya unika steg
För tre dagar sedan rapporterade vi om ett nytt, unikt steg inom drönarteknik. Ukraina avslöjade att man är det första land som kanuppgradera användningen av fjärrstyrda drönare för avlyssning, enligt landets regering.
Ukraina är nu det första landet i världen som lyckats skala upp användningen av fjärrstyrda avlyssningsdrönare som kan utföra långdistansattacker, berättade landets försvarsminister Mykhailo Fedorov då.
Fedorov tillade att systemen redan används för att förstöra luftmål i strid.
Samarbetar med Japan
Nu handlar det om ett samarbete mellan Japan och Ukraina kring drönaren Terra A1, som gått från utvecklingsfas till att användas vid fronten i kriget mor Ryssland.
Japanska Terra Drone, ett drönarteknikföretag, har skapat interceptor-drönaren Terra A1 ihop me4d ukrainska Amazing Drones, berättar Realtid.
Drönaren har levererats till en militärenhet med uppdrag att bekämpa ryska obemannade luftfarkoster, Nu ska utfallet av drönaranvändningen utvärderas.
Ryssland har protesterat
Chefen för en ukrainsk ”anti-Shahed”-enhet som opererar Terra A1 uppger att drönaren är ”lätt att kontrollera och svarar mycket smidigt även vid skarpa svängar”, och att det digitala dagsljuskamerasystemet ”fångar mål tydligt”.
Terra A1 har en räckvidd på 32 kilometer och en topphastighet på 300 kilometer i timmen, vilket överstiger de rysk-iranska Shahed-drönarna.
Ryssland har reagerat på samarbetet mellan Ukraina och Japan. I Moskva blev den japanske ambassadören Akira Muto kallad till ryska UD, som fördömde samarbetet som ”överdrivet fientligt och skadligt” för relationerna mellan Japan och Ryssland.
