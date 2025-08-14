Estland slänger ut rysk diplomat

Det är den ryske ambassadens förstesekreterare i Tallinn som förklarats ”persona non grata”, det vill säga icke önskvärd, och beordras lämna Estland, enligt landets utrikesdepartement.

Beskedet kom under onsdagen och estländska UD säger att man utvisar den ryske diplomaten för inblandning i landets inrikes angelägenheter samt för ”flera brott” relaterade till sanktioner, skriver Euronews.

“Diplomaten i fråga har varit direkt och aktivt involverad i att undergräva Estlands konstitutionella ordning och rättssystem, samt i att splittra det estniska samhället”, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna i ett uttalande.

Diplomaten har även “bidragit till brotten mot staten, inklusive flera brott relaterade till sanktionsbrott”, tillägger ministern.

Flera brott mot sanktioner

Tsahkna gav inga detaljer kring vilka sanktioner som brutits, men det handlar alltså om flera av de sanktioner Ryssland drabbats av efter sin fullskaliga invasion av Ukraina 2022.

En estnisk medborgare har dömts för att ha begått brott i samband med fallet, uppgav departementet utan att lämna några detaljer.

“Den ryska ambassadens pågående inblandning i Republiken Estlands interna angelägenheter måste upphöra”, slår Margus Tsahkna fast.

“Genom att utvisa diplomaten visar vi att Estland inte kommer att tillåta några handlingar som orkestrerats och organiserats av en främmande stat på sitt territorium.”

