En rysk diplomat i Tallinn har förklarats icke önskvärd i landet och beordrats lämna Estland. Ryssland hotar med motåtgärder.
Estland slänger ut rysk diplomat
Det är den ryske ambassadens förstesekreterare i Tallinn som förklarats ”persona non grata”, det vill säga icke önskvärd, och beordras lämna Estland, enligt landets utrikesdepartement.
Beskedet kom under onsdagen och estländska UD säger att man utvisar den ryske diplomaten för inblandning i landets inrikes angelägenheter samt för ”flera brott” relaterade till sanktioner, skriver Euronews.
“Diplomaten i fråga har varit direkt och aktivt involverad i att undergräva Estlands konstitutionella ordning och rättssystem, samt i att splittra det estniska samhället”, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna i ett uttalande.
Diplomaten har även “bidragit till brotten mot staten, inklusive flera brott relaterade till sanktionsbrott”, tillägger ministern.
Flera brott mot sanktioner
Tsahkna gav inga detaljer kring vilka sanktioner som brutits, men det handlar alltså om flera av de sanktioner Ryssland drabbats av efter sin fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
En estnisk medborgare har dömts för att ha begått brott i samband med fallet, uppgav departementet utan att lämna några detaljer.
“Den ryska ambassadens pågående inblandning i Republiken Estlands interna angelägenheter måste upphöra”, slår Margus Tsahkna fast.
“Genom att utvisa diplomaten visar vi att Estland inte kommer att tillåta några handlingar som orkestrerats och organiserats av en främmande stat på sitt territorium.”
Ryssland ska hämnas
Som svar på utvisningen säger Ryssland att man kommer att vidta ”vedergällningsåtgärder”.
“Detta är inte på något sätt den första fientliga handlingen från Estlands sida. Jag måste säga att vi till och med redan har vant oss vid det”, citerades Alexey Fadeev, biträdande press- och informationschef vid Rysslands utrikesdepartement, av nyhetsbyrån Tass.
“Vi kommer att ge kommentarer i god tid om vilka åtgärder vi kommer att vidta gentemot estniska diplomater.”
Frostigt sedan självständigheten
Liksom för de andra baltiska länderna, Litauen och Lettland, har Nato- och EU-medlemmen Estlands relationer med Ryssland varit kylslagna ända sedan självständigheten 1991.
Efter den ryska invasionen av Ukraina 2022 har relationerna mellan länderna försämrats ytterligare och Estland har varit en stark allierad till Ukraina under kriget.
Estland och Ryssland nedgraderade sina diplomatiska förbindelser 2023 och beordrade då gemensamt sina respektive ambassadörer att lämna sin ambassad.
