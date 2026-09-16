Telenor-skandalen: "Kan ha angivit 500 kunder till militären"

Orsaken är som Dagens PS skrivit att bolaget misstänks för sanktionsbrott och för brott mot mänskligheten, relaterade till militärkuppen i Myanmar.

”Varken PST eller Kripos ifrågasätter att Telenor befann sig i en mycket svår situation efter militärkuppen, men även i extremt svåra situationer finns det gränser för vilka åtgärder som lagligen kan vidtas”, säger Espen Hjelmeland Hanken, åklagare vid Kropos, hos NRK.

”Tröskeln för att åberopa nödvärn eller nöd i ett så allvarligt ärende är hög”, menar åklagaren som säger att ”det finns grund för att tillskriva Telenor ASA ett eventuellt straffrättsligt ansvar.”

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Personer på olika nivåer ”involverade”

”Det betyder att vi bedömer det som sannolikt att personer på olika nivåer inom både Telenor Myanmar och Telenor ASA var involverade i hanteringen av regimens begäranden om kunduppgifter”, konstaterar han.

Polisen i Norge berättar att det nu handlar om två separata brottsutredningar mot bolaget – en som leds av Kripos och en som handhas av säkerhetspolisen PST.

Förra året avslöjade NRK hur Telenor delat stora mängder känsliga uppgifter med den brutala militärregimen i Myanmar.

Juntan har aktivt använt denna information, både för att kartlägga och för att förfölja motståndsrörelsen i Myanmar.

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Det rör sig om samtalsloggar, namn, adresser och kundernas senast kända positioner.

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