Efter husrannsakan tisdag går säkerhetspolisen i Norge nu vidare med misstankarna mot Telenor om brott mot mänskligheten.
Telenor-skandalen: "Kan ha angivit 500 kunder till militären"
Efter domstolsbeslut genomförde två polismyndigheter, säkerhetspolisen PST och Kripos, som utreder grov brottslighet, tisdag husrannsakan mot Telenors huvudkontor i Oslo.
Orsaken är som Dagens PS skrivit att bolaget misstänks för sanktionsbrott och för brott mot mänskligheten, relaterade till militärkuppen i Myanmar.
”Varken PST eller Kripos ifrågasätter att Telenor befann sig i en mycket svår situation efter militärkuppen, men även i extremt svåra situationer finns det gränser för vilka åtgärder som lagligen kan vidtas”, säger Espen Hjelmeland Hanken, åklagare vid Kropos, hos NRK.
”Tröskeln för att åberopa nödvärn eller nöd i ett så allvarligt ärende är hög”, menar åklagaren som säger att ”det finns grund för att tillskriva Telenor ASA ett eventuellt straffrättsligt ansvar.”
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Personer på olika nivåer ”involverade”
”Det betyder att vi bedömer det som sannolikt att personer på olika nivåer inom både Telenor Myanmar och Telenor ASA var involverade i hanteringen av regimens begäranden om kunduppgifter”, konstaterar han.
Polisen i Norge berättar att det nu handlar om två separata brottsutredningar mot bolaget – en som leds av Kripos och en som handhas av säkerhetspolisen PST.
Förra året avslöjade NRK hur Telenor delat stora mängder känsliga uppgifter med den brutala militärregimen i Myanmar.
Juntan har aktivt använt denna information, både för att kartlägga och för att förfölja motståndsrörelsen i Myanmar.
Det rör sig om samtalsloggar, namn, adresser och kundernas senast kända positioner.
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Känsliga uppgifter om 500 kunder
Enligt dokument NRK tagit del av, bland annat Telenors egna analyser, kan 500 kunder ha riskerat att gripas om Telenor lämnade ut de känsliga uppgifterna.
Dokumenten visar även att militärjuntan själv avsåg att använda information från Telenor för att gripa personer och kasta dem i fängelse.
International Commission of Jurists, ICJ, har polisanmält Telenor för brott mot norsk och internationell lag i Myanmar, samt för att ha delat känslig information med militärjuntan.
ICJ är skeptiskt till företagets förklaring att man saknade beredskap för en militärkupp.
”För ett så stort och professionellt företag som Telenor skulle jag vänta mig en mycket tydlig plan för hur verksamheten ska bedrivas”, säger Ove Kenneth Nodland, ordförande för ICJ, hos NRK.
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”Lämnade uppgifter till militären”
Kripos har anklagat Telenor för medverkan till brott mot mänskligheten begångna mellan den 1 februari 2021 och den 25 mars 2022, då Telenor sålde sitt dotterbolag TML i Myanmar.
”Anklagelsen grundar sig i att TML under denna period upprepade gånger lämnade ut historiska trafikuppgifter om kunder till militärregimen, samtidigt som regimen begick omfattande övergrepp mot delar av civilbefolkningen”, konstaterar Kripos.
Säkerhetspolisen PST anklagar Telenor för brott mot sanktionslagstiftningen. Enligt PST sålde TML sanktionsbelagd övervakningsutrustning utan tillstånd.
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