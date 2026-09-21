Kalla handen från EU – Norge får nej om arktisk olja

Norge hotar att borra trots EU:s ståndpunkt

Norska politiker och lobbyister har under de senaste månaderna avverkat flitiga möten i Bryssel. Landet har framhållit sin roll som en pålitlig energileverantör i ett geopolitiskt osäkert läge.

Norges energiminister Terje Aasland utövade nyligen påtryckningar på EU att ompröva sin ståndpunkt genom att säga att ”fortsatt aktivitet i Barents hav tjänar både norska och europeiska intressen”, detta med hänvisning till störningar på de globala energimarknaderna efter kriget i Mellanöstern.

Han sa också att Norge tänker fortsätta borra i Arktis oavsett EU:s ståndpunkt. Norge har även pekat på att det tar drygt ett decennium från det att en ny fyndighet upptäcks till att produktionen väl är i gång. Det argumentet har dock slagit tillbaka.

Investerare och miljöexperter varnade EU

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Motståndet mot att häva förbudet har varit starkt inom EU, men också från en rad nordiska investerare, pensionsfonder och miljöorganisationer. Kritiker framhåller att arktiska fossilprojekt inte löser några akuta energikriser eftersom det dröjer lång tid innan oljan eller gasen kan nå marknaden.

EU:s särskilda sändebud för Arktis, Claude Véron-Réville, har tydliggjort utgångspunkten för unionens linje i klimatfrågan.

”EU:s förbud mot ny borrning stämmer överens med unionens klimatåtaganden.”

Kritiker understryker också att Arktis värms upp betydligt snabbare än det globala genomsnittet. Det gör ekosystemet extra känsligt för potentiella utsläpp och miljöstörningar.

Slår vakt om klimatvänligt energisäkerhet

Norge står inför vikande produktionsvolymer under 2030-talet om inga nya fyndigheter görs. Två tredjedelar av landets oexploaterade petroleumresurser beräknas ligga i Arktis.

Genom att stå fast vid borrningsförbudet skickar Bryssel en klar signal. Den europeiska energisäkerheten ska i första hand ställas om mot förnybara alternativ och elektrifiering, snarare än att låsa fast kontinenten i nya långsiktiga fossilprojekt i känsliga naturområden.

Finska statsministern efterlyser helhetsgrepp

Miljöaktivister framhåller dock att norsk arktisk gas bara står för 1,4 procent av EU:s gasimport och troligen inte har någon avgörande skillnad för energitryggheten på kort sikt. Gas från Nya Barentshavet skulle inte komma igång förrän 2045, vilket är för sent för att tillgodose EU:s omedelbara behov, enligt en ny analys från WWF och Norge.

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Finlands statsminister Petteri Orpo sade att Europa borde ha en ”helhetsinriktad strategi” för Arktis säkerhet, inklusive energi. Han pekar på den ökande konkurrensen mellan stormakterna i regionen och hänvisade till växande aktivitet och intresse från Kina, Ryssland och USA, uppger Euronews.

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