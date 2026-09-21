Efter valet – nu ska Sverige in i budgetbråket

EU:s rådsordförande António Costa har i tre veckor farit som en tätting till sina medlemsländer. 25 presidenter eller premiärministrar har fått besök i syfte att lyssna in och bearbeta synpunkterna om nästa långtidsbudget i EU för åren 2028-34.

Bara två återstår nu i raden av kvartssamtal.

Den här hösten är ett avgörande tillfälle för vår union. Jag ser fram emot att fortsätta diskussionerna med Nederländernas premiärminister den 9 oktober och med Sveriges statsminister när en ny regering är klar, sade Costa på presskonferensen efter den senaste resan, till Irland i torsdags.

Letar kompromiss

Att Sverige kommer in sent i samtalen riskerar att bli en nackdel. Den svenska ytterst sparsamma budgetlinjen i EU ligger visserligen tämligen fast, oavsett vilken regering som sitter i Stockholm.

Möten och diskussioner med andra är samtidigt nog så viktiga för att påverka och få stöd för sin linje – som i sin tur handlar om tiotals miljarder kronor mer eller mindre till EU.

Just nu arbetar höstens ordförandeland Irland på att ta fram ett andra kompromissförslag om budgeten som ska läggas fram till nästa EU-toppmöte i mitten av oktober. Påverkanskampanjerna är stenhårda från alla håll. I fredags gick bjässarna Tyskland och Spanien ut med varsin tung debattartikel med maningar om en mindre eller större budget.