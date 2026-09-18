Tre döda i malaria nära tysk flygplats

Det är det tredje dödsfallet i sviterna av malaria och det tredje i en upptäckt sekvens av malariafall kopplade till Frankfurts flygplats.

Två anställda vid flygplatsen avled i malaria under juli och augusti, skriver tyska DW.

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Två nya fall denna vecka

Malaria är en livshotande sjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen orsakar hundratusentals dödsfall årligen, främst i Afrika söder om Sahara.

Sjukdomen är ovanlig i Tyskland men i stadsdelen Schwanheim i Frankfurt, som gränsar till flygplatsen, har två nya fall registrerats denna vecka.

Ingen av de två smittade personerna, vilka bor i olika hushåll, har tidigare besökt något område där malaria förekommer och arbetar inte heller på Frankfurts flygplats.

Hälsomyndigheter i Frankfurt uppger att de två senaste fallen kan kopplas till en smittad Anopheles-mygga som kommit till Tyskland med flyg.

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