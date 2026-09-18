Tyska myndigheter bekräftar nu det tredje dödsfallet i malaria kopplat till flygplatsen i Frankfurt, två månader efter de första fallen.
Tre döda i malaria nära tysk flygplats
Två nya fall av malaria har registrerats denna vecka i närheten av Frankfurts flygplats. Det sker två månader efter att de första fallen upptäcktes.
Lokala myndigheter uppgav torsdag att en person bosatt nära stadsdelen Schwanheim i Frankfurt avlidit i malaria.
Det är det tredje dödsfallet i sviterna av malaria och det tredje i en upptäckt sekvens av malariafall kopplade till Frankfurts flygplats.
Två anställda vid flygplatsen avled i malaria under juli och augusti, skriver tyska DW.
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Två nya fall denna vecka
Malaria är en livshotande sjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen orsakar hundratusentals dödsfall årligen, främst i Afrika söder om Sahara.
Sjukdomen är ovanlig i Tyskland men i stadsdelen Schwanheim i Frankfurt, som gränsar till flygplatsen, har två nya fall registrerats denna vecka.
Ingen av de två smittade personerna, vilka bor i olika hushåll, har tidigare besökt något område där malaria förekommer och arbetar inte heller på Frankfurts flygplats.
Hälsomyndigheter i Frankfurt uppger att de två senaste fallen kan kopplas till en smittad Anopheles-mygga som kommit till Tyskland med flyg.
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Myggorna kan flyga en mil
Tyska hälsomyndigheten Robert Koch-institutet, RKI, uppger att malariamyggor kan flyga 5-10 kilometer.
De nu registrerade malariafallen inträffade ungefär fem kilometer från flygplatsen.
Malariafall i Tyskland rör vanligen personer som smittats under utlandsresor, men i de här fallen är kopplingen direkt till flygplatsen.
Så kallad flygplatsmalaria kan uppstå när en infekterad mygga transporteras via flygplan eller i bagage och sedan smittar någon ombord, på flygplatsen eller i dess närhet.
Det senaste dokumenterade fallet av det slaget på Frankfurts flygplats registrerades 2023 och RKI betraktar fallen som ”mycket sällsynta”.
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Diagnoserna blir försenade
Ett av problemen är att eftersom patienterna kanske inte rest till något område med malariarisk kan sjukdomen komma att diagnostiseras senare än vanligt.
Myggfällor har nu satts upp på flygplatsen och myggor som fångas där utsätts för en genetisk analys vid Institutet för tropikmedicin i Antwerpen för att fastställa art och ursprung.
Utifrån den aktuella situationen har ledningen för Frankfurts flygplats uppmanat all personal att söka vård om de uppvisar symtom.
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