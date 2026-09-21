Fastigheter i Sverige kan bli ryska spionbaser – staten står maktlös

Ryskt hybridkrig mot Sverige

Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) bekräftar att den utländska underrättelseinhämtningen i landet har ökat. Hotbilden sträcker sig samtidigt långt bortom fastigheter i direkt anslutning till militära anläggningar.

”Ryssland bedriver hybridkrigföring mot Sverige och andra länder. Det kan handla om fastigheter som kan användas för sabotage i Sverige, spioneri eller att på annat sätt underminera det svenska samhället, säger samtidigt Peter Hultqvist (S), Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson, till SVT.

Finland agerar – Sverige utreder

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I grannlandet Finland har myndigheterna valt en helt annan väg. Efter att den finländske försvarsministern Antti Häkkänen uppskattat antalet ryskägda fastigheter till cirka 3 500 drevs en lagändring igenom. Sedan juli 2025 råder det köpstopp för ryska medborgare som vill förvärva fastigheter i Finland.

I Sverige finns det däremot fortfarande ingen generell möjlighet att stoppa fastighetsköp av säkerhetsskäl. Den första statliga utredningen tillsattes redan 2017, men nio år och två utredningar senare saknas alltjämt ett konkret lagförslag.

Pål Jonson försvarar dröjsmålet

”Åren som gått har inte använts optimalt”, anser Peter Hultqvist.

Försvarsminister Pål Jonson förklarar dröjsmålet med att tidigare utredningar inte täckt in tillräckligt många scenarier. Enligt ministern krävs det samtal med övriga riksdagspartier för att få till en robust lagstiftning, vilket dragit ut på tiden. Under tiden står svenska gränser och fastighetsregister fortsatt öppna.

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