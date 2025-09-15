Dagens PS
Nato på plats vid ryskt fartyg i Öresund

Det ryska fiskefartyget Mechanic Stepanov låg stilla söder om Öresundsbron efter ett maskinhaveri och drev in på danskt vatten.
Det ryska fiskefartyget Mechanic Stepanov låg stilla söder om Öresundsbron efter ett maskinhaveri och drev in på danskt vatten.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Ryska fartyg i nordiska vatten har flera gånger väckt rubriker. Nu hamnade ett fiskefartyg i fokus efter ett uppmärksammat stopp i Öresund.

Ett ryskt fiskefartyg fick maskinproblem och drev in på danskt vatten under helgen. Händelsen fick både kustbevakning, hemvärn och ett Natofartyg att rycka ut.

Fick maskinproblem

Det var i lördags som det ryska fartyget Mechanic Stepanov, cirka 50 meter långt, blev strömlöst. Enligt Kustbevakningens Pontus Ekström skedde problemen först på den svenska sidan.

“Det händer lite titt som tätt att fartyg får maskinella problem och antingen behöver driva eller lägga till ankar för att åtgärda”, säger han till SVT.

Fartyget drev därefter över till danskt vatten och lade sig för ankar i höjd med Klagshamn söder om Malmö.

“Det är ett nyare ryskt fiskefartyg”, säger Pontus Ekström.

Nato och hemvärn på plats

Situationen uppmärksammades snabbt av flera myndigheter. På plats fanns både kustbevakningen, en polisbåt, danska hemvärnet och ett Natofartyg.

Danska marinen bekräftar händelsen men har inte velat lämna fler detaljer. Svenska Yle rapporterar att Natofartygets närvaro noterades i samband med insatsen.

Ekström betonar samtidigt att Kustbevakningen följer allt som sker längs med den svenska kusten.

På frågan om det finns kopplingar till den ryska skuggflottan svarar han:

“Det är inga uppgifter vi har, nej”.

På väg mot Kurilerna

Efter att ha legat stilla under helgen kunde Mechanic Stepanov på söndagseftermiddagen fortsätta sin färd norrut. Sjöfartsverkets presschef Sara Eriksson berättar att de haft kontakt med besättningen.

“De har uppgett att de är på väg till Malo Kuril, en hamn på en av de större öarna i Kurilerna”, säger hon.

Enligt uppgifter från Vessel Finder lämnade fartyget Sankt Petersburg i onsdags. Destinationen är Malokurilskoje i Kurilerna, dit det beräknas anlända i oktober.

Bevakar den ryska skuggflottan noga

Även om dramat på Öresund väckte frågor om den ryska skuggflottan, vill Kustbevakningen inte spekulera. Men för att hålla koll på det allt större antalet fartyg som ingår i skuggflottan försöker Kustbevakningen hålla jämna steg genom att utöka arbetet med sjöövervakning.

Sedan 1 juli har Kustbevakningen fått klara direktiv av regeringen att bevaka den ryska skuggflottan och samla in information om flottans försäkringar.

Kustbevakningen ska hålla mer koll på den ryska skuggflottan framöver.
Kustbevakningen ska hålla mer koll på den ryska skuggflottan framöver. (Foto: TT)

“Vi ser nu fler fartyg som ändrar identitet under färd och manipulerar sin AIS-signal, vilket gör det svårare att följa deras rörelser. Dessa fartyg utgör en risk, både säkerhetsmässigt och miljömässigt”, säger Mattias Lindholm, pressekreterare vid Kustbevakningen.

Läget på Östersjön är mer spänt än någonsin menar befälhavaren Joakim Håkansson och pekar på flera incidenter:

“Man stör ut våra GPS:er, det har varit sabotage på kablar. Det är mycket som händer i Östersjöområdet”, säger han.

I slutet av 2024 bogserades dessutom tankfartyget Eagle S in i finsk hamn efter misstänkt kabelsabotage. Enligt uppgifter var fartyget “fyllt av spionutrustning”.

“De övervakade alla Natos fartyg och flygplan”, sa en källa till The Telegraph om fartygets syfte.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

