Nato på plats vid ryskt fartyg i Öresund

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Nato och hemvärn på plats

Situationen uppmärksammades snabbt av flera myndigheter. På plats fanns både kustbevakningen, en polisbåt, danska hemvärnet och ett Natofartyg.

ANNONS

Danska marinen bekräftar händelsen men har inte velat lämna fler detaljer. Svenska Yle rapporterar att Natofartygets närvaro noterades i samband med insatsen.

Ekström betonar samtidigt att Kustbevakningen följer allt som sker längs med den svenska kusten.

På frågan om det finns kopplingar till den ryska skuggflottan svarar han:

“Det är inga uppgifter vi har, nej”.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

På väg mot Kurilerna

Efter att ha legat stilla under helgen kunde Mechanic Stepanov på söndagseftermiddagen fortsätta sin färd norrut. Sjöfartsverkets presschef Sara Eriksson berättar att de haft kontakt med besättningen.

“De har uppgett att de är på väg till Malo Kuril, en hamn på en av de större öarna i Kurilerna”, säger hon.

Enligt uppgifter från Vessel Finder lämnade fartyget Sankt Petersburg i onsdags. Destinationen är Malokurilskoje i Kurilerna, dit det beräknas anlända i oktober.

ANNONS

Läs också: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS

Bevakar den ryska skuggflottan noga

Även om dramat på Öresund väckte frågor om den ryska skuggflottan, vill Kustbevakningen inte spekulera. Men för att hålla koll på det allt större antalet fartyg som ingår i skuggflottan försöker Kustbevakningen hålla jämna steg genom att utöka arbetet med sjöövervakning.

Sedan 1 juli har Kustbevakningen fått klara direktiv av regeringen att bevaka den ryska skuggflottan och samla in information om flottans försäkringar.

Kustbevakningen ska hålla mer koll på den ryska skuggflottan framöver. (Foto: TT)

“Vi ser nu fler fartyg som ändrar identitet under färd och manipulerar sin AIS-signal, vilket gör det svårare att följa deras rörelser. Dessa fartyg utgör en risk, både säkerhetsmässigt och miljömässigt”, säger Mattias Lindholm, pressekreterare vid Kustbevakningen.

Läget på Östersjön är mer spänt än någonsin menar befälhavaren Joakim Håkansson och pekar på flera incidenter:

“Man stör ut våra GPS:er, det har varit sabotage på kablar. Det är mycket som händer i Östersjöområdet”, säger han.

I slutet av 2024 bogserades dessutom tankfartyget Eagle S in i finsk hamn efter misstänkt kabelsabotage. Enligt uppgifter var fartyget “fyllt av spionutrustning”.

ANNONS

“De övervakade alla Natos fartyg och flygplan”, sa en källa till The Telegraph om fartygets syfte.

Läs även: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS

Läs även: Nya samtal mellan USA och Kina i Madrid. Dagens PS