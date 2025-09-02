Den svenska kustbevakningen har fått ett nytt uppdrag sedan i somras – att hålla koll på den ryska skuggflottan.
Kustbevakningen sätts in mot ryska skuggflottan
Den ryska skuggflottan utgör ett växande hot för säkerheten i Östersjöområdet.
Ryska skuggflottan fraktar olja
Fartygen, som ofta har oklar ägarstruktur, används ofta för att frakta olja och undvika sanktionerna riktade mot Ryssland.
Fartygen är ofta i dåligt skick och för Kustbevakningen handlar det därför även om att se till så att inga utsläpp sker, av exempelvis olja.
“Vi ser nu fler fartyg som ändrar identitet under färd och manipulerar sin AIS-signal, vilket gör det svårare att följa deras rörelser. Dessa fartyg utgör en risk, både säkerhetsmässigt och miljömässigt”, säger Mattias Lindholm, pressekreterare vid Kustbevakningen, enligt Kustbevakningens hemsida.
Kustbevakningen ökar övervakningen
För att hålla koll på det allt större antalet fartyg som ingår i skuggflottan försöker Kustbevakningen hålla jämna steg genom att utöka arbetet med sjöövervakning.
“Vi patrullerar nu mer till havs än tidigare och har ökat vårt informationsutbyte med andra myndigheter och internationella aktörer. Vi behöver vara redo att snabbt ingripa om ett utsläpp skulle ske, eller för den delen ett nytt kabelbrott”, säger Mattias Lindholm vidare.
Klara direktiv av regeringen
Sedan 1 juli har Kustbevakningen fått klara direktiv av regeringen att bevaka den ryska skuggflottan och samla in information om flottans försäkringar, berättar Sveriges Television.
Läget på Östersjön är mer spänt än någonsin menar befälhavaren Joakim Håkansson.
“Man stör ut våra GPS:er, det har varit sabotage på kablar. Det är mycket som händer i Östersjöområdet”, säger han.
Vem betalar notan?
Försäkringarna är viktiga om det skulle ske en olycka med oljespill, i vem som ska stå för kostnaderna.
“Inträffar det en miljökatastrof måste det finnas ett försäkringsbolag, annars får nationen som plockar upp oljan stå för de kostnaderna”, säger Håkansson vidare och det är samtidigt ett sätt för Kustbevakningen att visa upp sig på havet.
“Vi visar att vi finns här och att vi har koll på dem, det är den påtryckningen vi har.”
Ökar pressen
Även om fartygen inte är tvingade att lämna ifrån sig några uppgifter är det ett steg i rätt riktning när det gäller att sätta press på den ryska skuggflottan menar Jonatan Tholin, förundersökningsledare på Kustbevakningen.
“Det vi har gjort i dag får man se som en liten del i arbetet med att belägga fartyg med EU-sanktioner”, säger han.
