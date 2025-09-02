Kustbevakningen sätts in mot ryska skuggflottan

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Kustbevakningen ökar övervakningen

För att hålla koll på det allt större antalet fartyg som ingår i skuggflottan försöker Kustbevakningen hålla jämna steg genom att utöka arbetet med sjöövervakning.

“Vi patrullerar nu mer till havs än tidigare och har ökat vårt informationsutbyte med andra myndigheter och internationella aktörer. Vi behöver vara redo att snabbt ingripa om ett utsläpp skulle ske, eller för den delen ett nytt kabelbrott”, säger Mattias Lindholm vidare.

Klara direktiv av regeringen

Sedan 1 juli har Kustbevakningen fått klara direktiv av regeringen att bevaka den ryska skuggflottan och samla in information om flottans försäkringar, berättar Sveriges Television.

Läget på Östersjön är mer spänt än någonsin menar befälhavaren Joakim Håkansson.

“Man stör ut våra GPS:er, det har varit sabotage på kablar. Det är mycket som händer i Östersjöområdet”, säger han.

Den ryska skuggflottan består av cirka 600 fartyg som transporterar stora mängder olja varje dag (Foto: AP/TT)

Vem betalar notan?

Försäkringarna är viktiga om det skulle ske en olycka med oljespill, i vem som ska stå för kostnaderna.

“Inträffar det en miljökatastrof måste det finnas ett försäkringsbolag, annars får nationen som plockar upp oljan stå för de kostnaderna”, säger Håkansson vidare och det är samtidigt ett sätt för Kustbevakningen att visa upp sig på havet.

“Vi visar att vi finns här och att vi har koll på dem, det är den påtryckningen vi har.”

Ökar pressen

Även om fartygen inte är tvingade att lämna ifrån sig några uppgifter är det ett steg i rätt riktning när det gäller att sätta press på den ryska skuggflottan menar Jonatan Tholin, förundersökningsledare på Kustbevakningen.

“Det vi har gjort i dag får man se som en liten del i arbetet med att belägga fartyg med EU-sanktioner”, säger han.

