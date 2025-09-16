Dagens PS
Världen

Nato hänger inte med i Rysslands drönarkrig

Nato hänger inte med i Rysslands drönarkrig.
Nato hänger inte med i Rysslands drönarkrig. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Det kommer bli svårt för Nato att hänga med i Rysslands drönarkrig. EU är en stor yta att skydda och det krävs enorma krafttag och investeringar samtidigt som många vapensystem har skickats till Ukraina.

Ryska drönare har skjutits ner över Polen och befunnit sig i Rumänien.

Ryssland testar Nato

Nato uppger att Ryssland testar väst med sina drönare, men faktum är att ryska spiondrönare, inriktade på tysk kritisk infrastruktur, har eskalerat från övervakningsflygningar till potentiella fartygsbaserade operationer.

Drönarna som sköts ner över Polen hade bland annat avfyrats från belarusiskt luftrum och ledarna i väst är nu oroade över att de ryska drönarna kan nå stora europeiska städer som Berlin och Bryssel.

Svårt att försvara hela ytan

EU har många problem på sitt bord i frågan.

Ett är den stora ytan – där det blir svårt att försvara hela unionen med hjälp av ett försvar som i nuläget inte är tillräckligt utbyggt, där mycket av luftförsvaret har skickats till slagfältet i Ukraina, berättar The Economist.

I rena siffror skulle EU behöva bygga ut sitt luftförsvar med 400 procent för att kunna försvara sig mot ryska drönare, uppgav Natochefen Mark Rutte tidigare under sommaren.

Nato
Natos generalsekreterare Mark Rutte. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT)
Flyger under radarn

Många drönare är små och svåra att plocka upp för ländernas radarsystem, och ibland saknas dessutom politisk vilja, som hos USA med Trump i spetsen som uppgav att drönarna över Polen kanske ändå kunde röra sig om ett misstag.

Trump uppgas vidare vara rädd för Putin bland annat på grund av det ryska kärnvapenhotet.

Kan inte räkna med USA

Nato behöver USA:s stöd vid en eventuell upptrappning men det är inget alliansen kan räkna med i nuläget.

Nato kan heller inte skjuta ner exempelvis drönare över Ukraina eller Belarus utan att samtliga 32 Nato-länder godkänner det, och ett sådant beslut skulle antagligen blockeras av länder som Slovakien och Ungern.

Splittrat Nato

I nuläget är Nato alldeles för splittrat och oförberett för att på allvar kunna ta sig an det ryska hotet.

Det är något Putin och Ryssland är väl medvetna om, så frågan är hur mycket de tänker utnyttja situationen.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

