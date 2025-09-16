Det kommer bli svårt för Nato att hänga med i Rysslands drönarkrig. EU är en stor yta att skydda och det krävs enorma krafttag och investeringar samtidigt som många vapensystem har skickats till Ukraina.
Nato hänger inte med i Rysslands drönarkrig
Mest läst i kategorin
Klimatnotan rekorddyr för EU – oavsett vad Trump säger
Klimatnotan växer snabbt för EU och genom en rad naturkatastrofer. Ett varmare klimat innebär att länder får lägga allt mer pengar av sin BNP på skadorna. I Donald Trumps värld går temperaturen upp några grader hit och dit, och det är inga konstigheter. Det är definitivt inget att oroa sig över vilket presidenten nyligen klargjorde …
Landet som hjälper Ryssland att vinna det tysta kriget mot Europa
Georgien som tidigare var på väg mot EU har gjort en helomvändning och är numera istället en viktig pjäs i Rysslands informationskrig mot Europa. Det sker genom en georgisk miljardär som har nära band med Putin. Georgiens mål att komma med i EU är över, i alla fall i nuläget. Det lär inte ske så …
"Barbarism" – Orbáns hårda ord om Sverige
Ungerns premiärminister Viktor Orbán riktar skarp kritik mot Sverige. Med ord som “barbarism” beskriver han landet som på väg att kollapsa. Ungerns premiärminister Viktor Orbán beskriver Sverige som ett land i kollaps och påstår att hundratals minderåriga flickor gripits för mord. Statsminister Ulf Kristersson svarar att det handlar om lögner. Missa inte: Rysk recession enligt …
Hårt slag mot Nvidia i Kina – aktien faller i förhandeln
Enligt Kina bryter den amerikanska chipjätten Nvidia mot landets konkurrenslagar. Aktien i Nvidia tappar i förhandeln på Wall Street. Det är Kinas statliga marknadsregleringsmyndighet (SAMR) som hävdar att Nvidia, enligt en preliminär utredning, inte följer konkurrenslagen. Peking kommer nu att fortsätta utreda den amerikanska chiptillverkaren med anledning av detta, är beskedet. Läs även: Kina: Nvidia …
Nato på plats vid ryskt fartyg i Öresund
Ryska fartyg i nordiska vatten har flera gånger väckt rubriker. Nu hamnade ett fiskefartyg i fokus efter ett uppmärksammat stopp i Öresund. Ett ryskt fiskefartyg fick maskinproblem och drev in på danskt vatten under helgen. Händelsen fick både kustbevakning, hemvärn och ett Natofartyg att rycka ut. Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. …
Ryska drönare har skjutits ner över Polen och befunnit sig i Rumänien.
Ryssland testar Nato
Nato uppger att Ryssland testar väst med sina drönare, men faktum är att ryska spiondrönare, inriktade på tysk kritisk infrastruktur, har eskalerat från övervakningsflygningar till potentiella fartygsbaserade operationer.
Drönarna som sköts ner över Polen hade bland annat avfyrats från belarusiskt luftrum och ledarna i väst är nu oroade över att de ryska drönarna kan nå stora europeiska städer som Berlin och Bryssel.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Svårt att försvara hela ytan
EU har många problem på sitt bord i frågan.
Ett är den stora ytan – där det blir svårt att försvara hela unionen med hjälp av ett försvar som i nuläget inte är tillräckligt utbyggt, där mycket av luftförsvaret har skickats till slagfältet i Ukraina, berättar The Economist.
I rena siffror skulle EU behöva bygga ut sitt luftförsvar med 400 procent för att kunna försvara sig mot ryska drönare, uppgav Natochefen Mark Rutte tidigare under sommaren.
Flyger under radarn
Många drönare är små och svåra att plocka upp för ländernas radarsystem, och ibland saknas dessutom politisk vilja, som hos USA med Trump i spetsen som uppgav att drönarna över Polen kanske ändå kunde röra sig om ett misstag.
Trump uppgas vidare vara rädd för Putin bland annat på grund av det ryska kärnvapenhotet.
Kan inte räkna med USA
Nato behöver USA:s stöd vid en eventuell upptrappning men det är inget alliansen kan räkna med i nuläget.
Nato kan heller inte skjuta ner exempelvis drönare över Ukraina eller Belarus utan att samtliga 32 Nato-länder godkänner det, och ett sådant beslut skulle antagligen blockeras av länder som Slovakien och Ungern.
Splittrat Nato
I nuläget är Nato alldeles för splittrat och oförberett för att på allvar kunna ta sig an det ryska hotet.
Det är något Putin och Ryssland är väl medvetna om, så frågan är hur mycket de tänker utnyttja situationen.
Läs även:
Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar. Dagens PS
Nya vapnet “skjuter ner drönare som flugor”. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Ny teknik kan lösa det största problemet för bilägare
Kinas bilindustri fortsätter att leda utvecklingen med revolutionerande teknik. Nu har de löst det största problemet för bilägare. En ny version av en kinesisk elbil lovar att omdefiniera vad som är möjligt med räckvidd. Genom en kombination av batteri och en räckviddsförlängare kan den nya modellen nå en total körsträcka som får många att höja …
Nato hänger inte med i Rysslands drönarkrig
Det kommer bli svårt för Nato att hänga med i Rysslands drönarkrig. EU är en stor yta att skydda och det krävs enorma krafttag och investeringar samtidigt som många vapensystem har skickats till Ukraina. Ryska drönare har skjutits ner över Polen och befunnit sig i Rumänien. Ryssland testar Nato Nato uppger att Ryssland testar väst …
Börsexperten tipsar om formel – grundläggande för investerare
Börsexperten och hedgefondförvaltaren Mohnish Pabrai tipsar om en formel, som är grundläggande för alla investerare. Hedgefondförvaltaren Mohnish Pabrai förvaltar tillgångar värda omkring 900 miljoner dollar genom sin Pabrai Investment Funds. I övrigt har Mohnish Pabrai för vana att följa Warren Buffetts investeringsfilosofi, och försöker allltid tillämpa Buffetts strategi och principer för värdeinvestering och kapitalallokering. Delar …
Klimatnotan rekorddyr för EU – oavsett vad Trump säger
Klimatnotan växer snabbt för EU och genom en rad naturkatastrofer. Ett varmare klimat innebär att länder får lägga allt mer pengar av sin BNP på skadorna. I Donald Trumps värld går temperaturen upp några grader hit och dit, och det är inga konstigheter. Det är definitivt inget att oroa sig över vilket presidenten nyligen klargjorde …
Landet som hjälper Ryssland att vinna det tysta kriget mot Europa
Georgien som tidigare var på väg mot EU har gjort en helomvändning och är numera istället en viktig pjäs i Rysslands informationskrig mot Europa. Det sker genom en georgisk miljardär som har nära band med Putin. Georgiens mål att komma med i EU är över, i alla fall i nuläget. Det lär inte ske så …