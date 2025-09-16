Nato hänger inte med i Rysslands drönarkrig.

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Svårt att försvara hela ytan

EU har många problem på sitt bord i frågan.

Ett är den stora ytan – där det blir svårt att försvara hela unionen med hjälp av ett försvar som i nuläget inte är tillräckligt utbyggt, där mycket av luftförsvaret har skickats till slagfältet i Ukraina, berättar The Economist.

I rena siffror skulle EU behöva bygga ut sitt luftförsvar med 400 procent för att kunna försvara sig mot ryska drönare, uppgav Natochefen Mark Rutte tidigare under sommaren.

Natos generalsekreterare Mark Rutte. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT)

Flyger under radarn

Många drönare är små och svåra att plocka upp för ländernas radarsystem, och ibland saknas dessutom politisk vilja, som hos USA med Trump i spetsen som uppgav att drönarna över Polen kanske ändå kunde röra sig om ett misstag.

Trump uppgas vidare vara rädd för Putin bland annat på grund av det ryska kärnvapenhotet.

Kan inte räkna med USA

Nato behöver USA:s stöd vid en eventuell upptrappning men det är inget alliansen kan räkna med i nuläget.

Nato kan heller inte skjuta ner exempelvis drönare över Ukraina eller Belarus utan att samtliga 32 Nato-länder godkänner det, och ett sådant beslut skulle antagligen blockeras av länder som Slovakien och Ungern.

Splittrat Nato

I nuläget är Nato alldeles för splittrat och oförberett för att på allvar kunna ta sig an det ryska hotet.

Det är något Putin och Ryssland är väl medvetna om, så frågan är hur mycket de tänker utnyttja situationen.

