Kändisarnas superyacht – din för en dryg halvmiljard

Svårt sälja lyxbåtar nu

Men det är en svår tidpunkt att sälja lyxfartyg i allmänhet med krig i Ukraina, krig i Mellanöstern och en svajig ekonomi av båda skälen, säger Julia Skop på Monaco-baserade mäklarfirman Smart Yachts.

Även om den är fin i alla sina 325 fots längd, är det inte säkert att den tidigare generationen ultrarikas idéer om lyx, matchar dagens ultrarikas, påpekar hon.

Om du fortfarande är kvar och räknar på det, kan vi berätta att yachten sjösattes som fregatten HMCS Stormont 1943 och tjänstgjorde i slaget om Atlanten och landstigningen i Normandie.

Efter kriget behövde den kanadensiska flottan minska sina utgifter och Aristoteles Onassis köpte då fartyget för 34 000 dollar, motsvarande skrotvärdet vid den tiden.

Putsade upp den för 460 miljoner

Den grekiske skeppsredaren lade sedan motsvarande 460 miljoner kronor i dagens penningvärde på att bygga om den till att bli hans drömyacht och döpte den efter sin dotter, Christina.

”Världspressen blev som galen”, säger mäklaren, Tim Morley. ”Yachten var den ultimata symbolen för överdådighet och glamour”.

Men då var då och nu är nu, för att citera en tidigare svensk förbundskapten i fotboll, och Christina O har visat sig svårsåld i den verklighet som heter 2026.

Ändå är Julia Skop på Smart Yachts inte orolig. Christina O och andra lyxyachter till salu kommer snart att hitta köpare, hävdar hon.

”Världen är fortfarande full av rika människor”, konstaterar Skop. ”Vi kommer definitivt att se några stora transaktioner de kommande två eller tre åren.”

Försvunnit från marknaden

Utvecklingen har ändå förändrat marknaden. Många ryska köpare har, i spåren av sanktioner och beslagtagna tillgångar, lämnat marknaden.

Nu gör kriget köpare från Mellanöstern försiktiga med stora åtaganden i närtid.

Och i en bransch där köpare söker de finaste, mest avancerade och häftigaste erbjudandena, kan en lång historia – hur celebritetskryddad den än är – faktiskt vara en belastning.

”De ser byggåret”, säger Tim Morley, ”och de matar liksom in det i sina egna interna beräkningar av avskrivningar och vad gamla båtar säljs för, eftersom det finns en massa gamla båtar kvar från 50- och 60-talen.”

Bröllopet mellan Ari Onassis och Jackie Kennedy var globalt uppmärksammat. Mottagningen hölls ombord på Onassis superyacht, Christina. (Foto: Jim Pringle/AP-TT)

Tung tid senaste halvseklet

Christina O har dessutom haft en tung tid efter Aristoteles Onassis död 1975. I hans testamente erbjöds yachten till dottern Christina eller änkan Jacqueline, men ingen av dem ville ha den.

Skeppet gick då till den grekiska regeringen, som döpte om det till Argo men hittade ingen användning.

I stället låg denna superyacht och rostade i årtionden vid en grekisk flottbas nära Pireus, innan den ”återupptäcktes” av skeppsbyggare Costas Karabela som började restaura fartyget.

Går att chartra

Sedan ombyggnationen, klar 2001, Christina O använts som en exklusiv charterbåt, tillgänglig för motsvarande 7,5 miljoner kronor i veckan. Liggande för ankar kan den ta emot upp till 157 gäster.

Nu hoppas mäklaren Tim Morley på nostalgiska amerikaner, dragna både till lyxbåtar och till Kennedy-auran.

”Amerikaner älskar verkligen båten när de kommer”, säger Morley. ”Det skulle inte förvåna mig om det blir en amerikansk köpare.”

