Så kan ryska drönare nå städer i väst

Inom räckvidden

Euronews går vidare i att räkna på teoretiska hot. Från Brjansk i Ryssland till Berlin är avståndet 150 mil, motsvarande en drönarflygning på 8 timmar.

Från ryska Kaliningrad har man 50 mil till Berlin och ett avstånd i tid på mindre än 3 timmar för en drönare.

Slutligen är avståndet Brjansk-Ryssland endast 200 mil, fortfarande möjligt för en Geran-2-drönare, även om den trippen skulle ta mer än 10 timmar. Skulle den drönaren i stället starta från Kaliningrad räcker 6 timmar.

Även Paris ligger inom räckvidden. En oupptäckt drönare, osannolikt i sig, skulle nå Paris på 11 timmar via Polen och Tyskland efter att ha tillryggalagt 220 mil.

Ryska drönare nu ännu större hot. Dagens PS

Polens premiärminister Donald Tusk håller ett extra regeringsmöte efter ryska kränkningar av polskt luftrum onsdag. (Foto: Polens premiärministers kansli/AP)

Sköt ner drönarna

Det var bland annat flera Geran-2:or den polska armén sköt ner. Ukrainska övervakningskanaler tror att de avfyrats från Rysslands Kursk- och Brjansk-regioner.

De skulle då ha haft en bana på nästan 100 mil när de nådde Polen.

Försvar mot drönare har tidigare debatterats i väst. Förra året sade drönarutvecklare från Wild Hornets hos Euronews att de trodde Nato-länderna använder alldeles för dyra luftförsvarssystem för att agera mot billiga drönare.

Den åsikten kan möjligen ha ett samband med att de själva är drönarutvecklare, men efter attacken mot Polen i veckan skrev den tidigare amerikanske generalen Ben Hodges på X att Nato inte är redo för scenarier av det här slaget om man fortsätter använda dyra stridsflygplan mot billiga drönare.

”Ryssland testar oss”

“Nato och USEUCOM måste snarast genomföra försenade luft- och missilförsvarsövningar över hela operationsområdet för att motverka och avskräcka framtida ryska attacker”, skriver Hodes och konstaterar att Ryssland nu ”testade våra svarstider och kapacitet”.

”USEUCOM” är United States European Command, som ansvarar för amerikanska militära operationer i Europa, Ryssland, delar av Mellanöstern och Afrika.

Att sätta in stridsflygplan mot drönare är ”nästan alltid ekonomiskt irrationellt”, skriver Euronews med ett räknenisse-perspektiv på saken.

Carsten Breuer, generalinspektör hos tyska Bundeswehr, väljer ett annat perspektiv när han säger att det ”inte var så enkelt” att skjuta ner en drönare, med hänvisning till en incident 2023 med en drönare över en tysk armékasern.

