Så kan ryska drönare nå städer i väst

Polen och Nato tar ryska drönarhot på allvar
Polsk polis och militärpolis säkrar delar av ett skadat föremål som skjutits ner nära Wohyn onsdag efter de ryska drönarattackerna. (Foto: Rafal Niedzielski/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Ryska drönare kan nå stora europeiska städer. Konstaterandet kommer dagen efter att Polen skjutit ner ryska attackdrönare.

Under natten mot onsdag denna vecka nådde hoten i Europa en ny nivå. För första gången sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, tvingades Polen skjuta ner ryska attackdrönare över Nato-territorium.

I efterhand har den polska regeringen registrerat 19 drönare, av vilka några avfyrats från belarusiskt luftrum.

Inga dödsoffer har rapporterats. Ett hus i Wyryki-Wola någon kilometer från Polens gräns mot Ukraina och Belarus, skadades svårt av en drönare.

Premiärminister Donald Tusk säger att Polen och Nato tar hotet ”på största allvar”.

Kan nå våra huvudstäder

Attacken mot polskt luftrum har samtidigt aktualiserat frågan om ryska drönare kan nå städer som Warszawa, Bryssel eller Berlin.

Svaret är i princip ja, konstaterar Euronews.

Iran-tillverkade Shahed-drönare, i Ryssland benämnda Geran-2, tros ha en räckvidd på upp till 250 mil och en topphastighet på 185 km/h.

Med mindre än 100 mil till såväl Belarus som Ukraina är Warszawa alltså potentiellt sårbart för attacker av det slaget.

Inom räckvidden

Euronews går vidare i att räkna på teoretiska hot. Från Brjansk i Ryssland till Berlin är avståndet 150 mil, motsvarande en drönarflygning på 8 timmar.

Från ryska Kaliningrad har man 50 mil till Berlin och ett avstånd i tid på mindre än 3 timmar för en drönare.

Slutligen är avståndet Brjansk-Ryssland endast 200 mil, fortfarande möjligt för en Geran-2-drönare, även om den trippen skulle ta mer än 10 timmar. Skulle den drönaren i stället starta från Kaliningrad räcker 6 timmar.

Även Paris ligger inom räckvidden. En oupptäckt drönare, osannolikt i sig, skulle nå Paris på 11 timmar via Polen och Tyskland efter att ha tillryggalagt 220 mil.

Polens premiärminister Donald Tusk håller ett extra regeringsmöte efter ryska kränkningar av polskt luftrum onsdag. (Foto: Polens premiärministers kansli/AP)

Sköt ner drönarna

Det var bland annat flera Geran-2:or den polska armén sköt ner. Ukrainska övervakningskanaler tror att de avfyrats från Rysslands Kursk- och Brjansk-regioner.

De skulle då ha haft en bana på nästan 100 mil när de nådde Polen.

Försvar mot drönare har tidigare debatterats i väst. Förra året sade drönarutvecklare från Wild Hornets hos Euronews att de trodde Nato-länderna använder alldeles för dyra luftförsvarssystem för att agera mot billiga drönare.

Den åsikten kan möjligen ha ett samband med att de själva är drönarutvecklare, men efter attacken mot Polen i veckan skrev den tidigare amerikanske generalen Ben Hodges på X att Nato inte är redo för scenarier av det här slaget om man fortsätter använda dyra stridsflygplan mot billiga drönare.

”Ryssland testar oss”

“Nato och USEUCOM måste snarast genomföra försenade luft- och missilförsvarsövningar över hela operationsområdet för att motverka och avskräcka framtida ryska attacker”, skriver Hodes och konstaterar att Ryssland nu ”testade våra svarstider och kapacitet”.

”USEUCOM” är United States European Command, som ansvarar för amerikanska militära operationer i Europa, Ryssland, delar av Mellanöstern och Afrika.

Att sätta in stridsflygplan mot drönare är ”nästan alltid ekonomiskt irrationellt”, skriver Euronews med ett räknenisse-perspektiv på saken.

Carsten Breuer, generalinspektör hos tyska Bundeswehr, väljer ett annat perspektiv när han säger att det ”inte var så enkelt” att skjuta ner en drönare, med hänvisning till en incident 2023 med en drönare över en tysk armékasern.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

