Ryska drönare kan nå stora europeiska städer. Konstaterandet kommer dagen efter att Polen skjutit ner ryska attackdrönare.
Så kan ryska drönare nå städer i väst
Mest läst i kategorin
"Ryssland testar Nato" – artikel 5 kan aktiveras
Ryssland testar Nato genom sina drönare och då gäller det att sätta in tuffa motåtgärder. Det menar Europaparlamentarikern Pekka Toveri. Ett stort antal ryska drönare tog sig in i polskt luftrum under natten mot onsdagen. Polen håller krismöten Drönarna sköts ner över flera regioner i östra Polen och landet har hållit krismöten sedan dess och …
Ryske oligarken förlorar mot EU
Roman Abramovitj förlorar åter igen mot EU i domstol. Det blir inga hävda sanktioner för den ryske oligarken som kan tvingas till ännu större eftergifter framöver. Roman Abramovitj har täta band med Rysslands president Vladimir Putin. En koppling som har kostat oligarken, som länge ansågs vara en av Rysslands rikaste personer, en hel del. Ryske …
Dollarn darrar: Det djupaste tappet på decennier
Den amerikanska dollarn har vinglat genom hela året. Trots korta återhämtningsperioder är det en valuta som tyngs av marknadens förväntningar och Vita husets politiska utspel. Frågan är inte längre om Federal Reserve kommer att sänka räntan utan hur kraftigt. Och när det väl sker kan dollarfallet bli brantare än många vill föreställa sig. Det som …
Konservativ debattör skjuten till döds på scen
Charlie Kirk hade just fått en fråga om masskjutningar i USA när han själv sköts. Den amerikanske högeraktivisten avled av skadorna. Händelsen inträffade under ett välbesökt campusmöte i Orem på onsdagen, där Charlie Kirk höll en politisk debatt. Enligt universitetet öppnade gärningsmannen eld från ett närliggande byggnadskomplex ungefär 20 minuter efter att Kirk påbörjat sitt …
Premiärministern välkomnas av proteststorm: "Blockera allt"
Efter en regeringskris utnämndes Sébastien Lecornu till ny fransk premiärminister. Men fokus hamnade på protesterna i Paris. Frankrikes nya premiärminister Sébastien Lecornu fick en dramatisk start på sitt uppdrag när han tillträdde på onsdagen. Samma dag som den förre försvarsministern skulle tillträda fylldes gatorna av tiotusentals demonstranter. Under parollen ”Blockera allt” vill de sätta press …
Under natten mot onsdag denna vecka nådde hoten i Europa en ny nivå. För första gången sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, tvingades Polen skjuta ner ryska attackdrönare över Nato-territorium.
I efterhand har den polska regeringen registrerat 19 drönare, av vilka några avfyrats från belarusiskt luftrum.
Inga dödsoffer har rapporterats. Ett hus i Wyryki-Wola någon kilometer från Polens gräns mot Ukraina och Belarus, skadades svårt av en drönare.
Premiärminister Donald Tusk säger att Polen och Nato tar hotet ”på största allvar”.
Ryska drönare i Natos luftrum: “Kommer förvara varje centimeter”. Dagens PS
Kan nå våra huvudstäder
Attacken mot polskt luftrum har samtidigt aktualiserat frågan om ryska drönare kan nå städer som Warszawa, Bryssel eller Berlin.
Svaret är i princip ja, konstaterar Euronews.
Iran-tillverkade Shahed-drönare, i Ryssland benämnda Geran-2, tros ha en räckvidd på upp till 250 mil och en topphastighet på 185 km/h.
Med mindre än 100 mil till såväl Belarus som Ukraina är Warszawa alltså potentiellt sårbart för attacker av det slaget.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Inom räckvidden
Euronews går vidare i att räkna på teoretiska hot. Från Brjansk i Ryssland till Berlin är avståndet 150 mil, motsvarande en drönarflygning på 8 timmar.
Från ryska Kaliningrad har man 50 mil till Berlin och ett avstånd i tid på mindre än 3 timmar för en drönare.
Slutligen är avståndet Brjansk-Ryssland endast 200 mil, fortfarande möjligt för en Geran-2-drönare, även om den trippen skulle ta mer än 10 timmar. Skulle den drönaren i stället starta från Kaliningrad räcker 6 timmar.
Även Paris ligger inom räckvidden. En oupptäckt drönare, osannolikt i sig, skulle nå Paris på 11 timmar via Polen och Tyskland efter att ha tillryggalagt 220 mil.
Ryska drönare nu ännu större hot. Dagens PS
Sköt ner drönarna
Det var bland annat flera Geran-2:or den polska armén sköt ner. Ukrainska övervakningskanaler tror att de avfyrats från Rysslands Kursk- och Brjansk-regioner.
De skulle då ha haft en bana på nästan 100 mil när de nådde Polen.
Försvar mot drönare har tidigare debatterats i väst. Förra året sade drönarutvecklare från Wild Hornets hos Euronews att de trodde Nato-länderna använder alldeles för dyra luftförsvarssystem för att agera mot billiga drönare.
Den åsikten kan möjligen ha ett samband med att de själva är drönarutvecklare, men efter attacken mot Polen i veckan skrev den tidigare amerikanske generalen Ben Hodges på X att Nato inte är redo för scenarier av det här slaget om man fortsätter använda dyra stridsflygplan mot billiga drönare.
”Ryssland testar oss”
“Nato och USEUCOM måste snarast genomföra försenade luft- och missilförsvarsövningar över hela operationsområdet för att motverka och avskräcka framtida ryska attacker”, skriver Hodes och konstaterar att Ryssland nu ”testade våra svarstider och kapacitet”.
”USEUCOM” är United States European Command, som ansvarar för amerikanska militära operationer i Europa, Ryssland, delar av Mellanöstern och Afrika.
Att sätta in stridsflygplan mot drönare är ”nästan alltid ekonomiskt irrationellt”, skriver Euronews med ett räknenisse-perspektiv på saken.
Carsten Breuer, generalinspektör hos tyska Bundeswehr, väljer ett annat perspektiv när han säger att det ”inte var så enkelt” att skjuta ner en drönare, med hänvisning till en incident 2023 med en drönare över en tysk armékasern.
“Ryssland testar Nato” – artikel 5 kan aktiveras. Dagens PS
AI-vapnens tidsålder – så rustar väst efter Ukraina. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Bentley enda lyxbilen som inte backar i Sverige
Köpen av exklusiva bilar bromsar in i Sverige, det är uppenbart att den rika eliten håller hårdare i plånboken. Totalt sett lyfter bilförsäljningen i Sverige, enligt Mobility Sweden. Men inte när det gäller dyra lyx- och sportbilar. Förutom Bentley då, som säljer bättre hittills i år än under 2024. Bentley ökar farten i Sverige I …
Lista: Här är Sveriges bästa stad att köpa bostad i
Att köpa bostad handlar om både kvadratmeterpris och livskvalitet. Det konstaterar Jotex som i en ny ranking tagit reda på var i Sverige man kan kombinera rimliga kostnader med parker, kaféer och ett trivsamt stadsliv. “Man borde verkligen passa på att köpa nu”, konstaterade mäklaren Jimmy Rossetti från Svensk Fastighetsförmedling häromveckan.? Räntorna är tillbaka på …
Så kan ryska drönare nå städer i väst
Ryska drönare kan nå stora europeiska städer. Konstaterandet kommer dagen efter att Polen skjutit ner ryska attackdrönare. Under natten mot onsdag denna vecka nådde hoten i Europa en ny nivå. För första gången sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, tvingades Polen skjuta ner ryska attackdrönare över Nato-territorium. I efterhand har den polska regeringen registrerat 19 …
Kinas hemliga mjukvara ger regimer total makt
Dolt i läckta filer avslöjas hur ett kinesiskt företag exporterar internetcensur som används av regimer för att övervaka befolkningen. Det läcker uppgifter från ett hemligt kinesiskt teknikföretag som säljer censurmjukvara till auktoritära regimer globalt. Företaget Geedge Networks, grundat av ”den kinesiska brandväggens fader”, exporterar nu sin teknologi till länder som Myanmar, Pakistan, Etiopien och Kazakstan. …
Provkörd: Cupra Tavascan – en spansk utmanare till Tesla
Innanför dörrarna på Cupra Tavascan finns en futuristisk interiör, men dess största svaghet är något som borde ha undvikits helt. Den nya el-suven Cupra Tavascan har gjort en spektakulär entré på marknaden och delar många av sina tekniska komponenter med populära modeller som Volkswagen ID.5 och Skoda Enyaq Coupé. Trots sina delade rötter har Cupra …