45 grader på sommaren – landet som satsar på skydd mot värmeböljorna

Kan rädda tusentals liv

Experter menar att satsningen kan rädda tusentals liv varje år när Europa blir allt varmare, berättar Euronews.

Sommaren 2025 var särskilt extrem i Spanien, med utdragen värme, som ledde till över 150 000 värmerelaterade dödsfall.

Problemet är att många människor inte kan skydda sig för värmen i sina hem. De har inte tillräckliga luftkonditioneringssystem på plats, för att nämna en sak. Samtidigt åldras Europas och Spaniens befolkning snabbt, där äldre människor klarar sig sämre i extremvärme.

Spansk räddningstjänst arbetar med att få kontroll över en skogsbrand nära Valencia. Spanien har varit hårt drabbat av bränder och extremvärme. (Foto: Alberto Saiz/AP-TT)

Spanien agerar

Spanien agerar dock och gör något åt problemet, och tar täten på området i Europa.

Spanska myndigheter har redan satt upp ett nätverk av klimatskydd i offentliga byggnader. I Barcelona finns redan omkring 400 sådana platser i bibliotek, sporthallar, köpcentrum och museer. Där erbjuds luftkonditionering, sittplatser och gratis vatten för människor som inte har möjlighet att skydda sig hemma.

Det står samtidigt klart att flera europeiska länder halkar efter när det gäller klimatanpassning.

Gröna ytor dämpar värmen

Det handlar inte enbart om luftkonditionering utan också om hur städer byggs.

Forskning visar att fler träd, parker och gröna ytor kan kyla stadsmiljöer naturligt. Flera användare beskriver hur temperaturskillnaden mellan trädbevuxna gator och rena betongmiljöer kan vara dramatisk under sommaren.

Drabbar även norra Europa och Sverige

Ett varmare klimat drabbar vidare inte bara södra Europa utan även norra med länder som Finland och Sverige.

Finland hade exempelvis flera veckor med temperaturer över 30 grader under 2025, vilket satte press på sjukvården och ledde till att en ishall tillfälligt gjordes om till klimatskydd.

Nu måste de europeiska länderna gemensamt ta krafttag och förbereda sig på klimatskydd inför sommaren 2026, eftersom dödsfallen även stiger i andra länder som Tyskland, Österrike, Ungern, Estland och Litauen.

Det menar Elvira Jiménez Navarro, en doktorand vid Open University i spanska Katalonien.

”Den yttersta utmaningen är att flytta klimatskydd från kortsiktiga nödåtgärder till permanenta, inkluderande, multifunktionella stadsmiljöer som både skyddar människor från extrem värme och förbättrar det dagliga välbefinnandet.”

