Aramco tjänade 33 miljarder dollar. Så slår det mot din elräkning

Drivkraften bakom siffrorna är oljepriset. Brent crude gick från under 70 dollar fatet i början av februari till över 100 dollar i mars, efter att Iran i praktiken stängde Hormuzsundet.

Aramcos vd Amin H. Nasser pekade i rapporten på bolagets East-West-pipeline som en avgörande faktor. Ledningen, som sträcker sig tvärs över Saudiarabien till exporthamnen Yanbu vid Röda havet, nådde full kapacitet på sju miljoner fat per dag under kvartalet.

”Den har visat sig vara en kritisk försörjningsåder och hjälpt oss att mildra effekterna av en global energichock”, sade Nasser.

I klartext innebär detta att medan andra producenter i regionen inte kan exportera har Aramco en bakdörr. Bolaget sålde mer olja, till högre pris, utan att behöva passera det blockerade sundet.

Första gasleveransen på över två månader

Parallellt med Aramcos rapport kom en annan nyhet. Fartyget Al Kharaitiyat lämnade Qatars exporthamn Ras Laffan med flytande naturgas, tog den norra rutten längs Irans kust och nådde Omanbukten. Destination: Pakistan.

Det är första gången sedan den 28 februari som en qatarisk LNG-last tagit sig genom sundet. Iran godkände passagen via ett avtal direkt med Islamabad. Tidigare försök i april misslyckades när två qatariska tankers tvingades vända utan iranskt tillstånd.

Men en enskild leverans förändrar inte läget. Före kriget passerade tre LNG-transporter om dagen genom Hormuz. Qatar stod för en femtedel av världens totala LNG-produktion.

Iranska angrepp har slagit ut 17 procent av exportanläggningarna i Ras Laffan, med en beräknad reparationstid på tre till fem år.

IEA:s generaldirektör Fatih Birol har kallat situationen ”det största hotet mot global energisäkerhet i modern tid”. Organisationens senaste data visar att den globala gasproduktionen föll 8 procent i mars och att det totala utbudet krympte med 20 procent.