Saudi Aramco redovisar en justerad nettovinst på 33,6 miljarder dollar för första kvartalet. Samtidigt tar sig den första qatariska gasleveransen genom Hormuzsundet sedan kriget bröt ut. Frågan för svenska hushåll är vad det betyder för elpris och bensin resten av året.
Aramco tjänade 33 miljarder dollar. Så slår det mot din elräkning
Saudi Aramco ökade sin justerade nettovinst med 26 procent till 33,6 miljarder dollar (omkring 350 miljarder kronor) under årets första kvartal. Bolagets styrelse höjde utdelningen med 3,5 procent till 21,9 miljarder dollar.
Drivkraften bakom siffrorna är oljepriset. Brent crude gick från under 70 dollar fatet i början av februari till över 100 dollar i mars, efter att Iran i praktiken stängde Hormuzsundet.
Aramcos vd Amin H. Nasser pekade i rapporten på bolagets East-West-pipeline som en avgörande faktor. Ledningen, som sträcker sig tvärs över Saudiarabien till exporthamnen Yanbu vid Röda havet, nådde full kapacitet på sju miljoner fat per dag under kvartalet.
”Den har visat sig vara en kritisk försörjningsåder och hjälpt oss att mildra effekterna av en global energichock”, sade Nasser.
I klartext innebär detta att medan andra producenter i regionen inte kan exportera har Aramco en bakdörr. Bolaget sålde mer olja, till högre pris, utan att behöva passera det blockerade sundet.
Första gasleveransen på över två månader
Parallellt med Aramcos rapport kom en annan nyhet. Fartyget Al Kharaitiyat lämnade Qatars exporthamn Ras Laffan med flytande naturgas, tog den norra rutten längs Irans kust och nådde Omanbukten. Destination: Pakistan.
Det är första gången sedan den 28 februari som en qatarisk LNG-last tagit sig genom sundet. Iran godkände passagen via ett avtal direkt med Islamabad. Tidigare försök i april misslyckades när två qatariska tankers tvingades vända utan iranskt tillstånd.
Men en enskild leverans förändrar inte läget. Före kriget passerade tre LNG-transporter om dagen genom Hormuz. Qatar stod för en femtedel av världens totala LNG-produktion.
Iranska angrepp har slagit ut 17 procent av exportanläggningarna i Ras Laffan, med en beräknad reparationstid på tre till fem år.
IEA:s generaldirektör Fatih Birol har kallat situationen ”det största hotet mot global energisäkerhet i modern tid”. Organisationens senaste data visar att den globala gasproduktionen föll 8 procent i mars och att det totala utbudet krympte med 20 procent.
Nya hot från Teheran
Söndagens gasleverans skedde mot bakgrund av ny eskalering. En högt uppsatt iransk militärledare varnade via statlig tv att länder som tillämpar amerikanska sanktioner mot Iran riskerar att deras fartyg ”får problem” i Hormuzsundet.
Uttalandet kom efter att amerikanskt stridsflyg den 9 maj attackerade två iranska tankfartyg, Sevda och Sea Star III, öster om sundet.
Brent crude stängde veckan på drygt 100 dollar fatet. Analytiker bedömer att oljepriset inte återgår till nivåerna före konflikten förrän tidigast 2029.
Smärtsamt för svenska bolag och hushåll
Bensinpriset har stigit under våren. Sedan den 1 maj gäller en tillfällig skattesänkning på drygt en krona per liter, men effekten dämpas av de höga råoljepriserna.
Energimyndighetens generaldirektör Caroline Asserup bedömer att Sverige inte befinner sig i en bristsituation för drivmedel, eftersom svensk oljeimport främst kommer från Nordsjön. Konkurrensen om den oljan har dock ökat, och priset har stigit.
Den större risken finns i gasmarknaden. Sverige använder inte mycket naturgas direkt, men Europas elmarknad gör det.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, har konstaterat att fortsatt stigande olje- och naturgaspriser ger ”en direkt effekt på energipriser och inflationen” i Sverige.
Om Hormuz förblir i praktiken stängt under sommaren väntar högre elpriser och förnyat inflationstryck. Det är ett scenario som redan oroar flera av de stora oljebolagen, samtidigt som deras vinster når nya rekordnivåer.
Förhandlingar mellan USA och Iran pågår med Pakistan som medlare. Söndagens gasleverans kan vara ett tecken på att diplomatiska kanaler fungerar. Men avståndet till normala flöden genom sundet är fortfarande stort.