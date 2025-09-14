"Krigspresidenten" Putin ska vinna över Nato

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

“Krigspresidenten” vill fortsätta kriget

Rysslands ledare vill inte avsluta kriget i Ukraina, han vill att det fortgår även om det innebär att allt fler ryssar stupar på slagfältet och att den ryska ekonomin haltar allt mer.

”Putin är krigspresidenten”, säger Nikolaj Petrov, senioranalytiker vid Londonbaserade New Eurasian Strategies Center till Politico.

”Han har inget intresse av att få slut på det.”

Kan inte backa

Putin har målat upp en bild av sig själv som en stark ledare och han kan därför inte backa när det gäller Ukraina eller att stå på sig gentemot Nato.

“Oavsett vilka förutsättningarna är kan han inte ge upp den rollen”, klargör Nikolaj Petrov vidare.

Ryssland testar Nato med sina drönarattacker, vilket kan leda till att artkel 5 aktiveras. (Foto: TT)

Nato måste förstöras

Putin måste även ta hänsyn till de militärpolitiska krafterna inom Ryssland som säger att Nato måste förstöras till varje pris.

Det menar Alexander Baunov, en före detta rysk diplomat.

“De vill visa att Nato är värdelöst.”

Spänt läge

Läget mellan Nato och Ryssland är oerhört spänt för närvarande, vilket innebär att ett snedsteg som ytterligare ryska drönare på Natos territorium kan innebära att krig bryter ut.

Enligt uppgifter i tyska tidningen Die Welt ska fem av drönarna i Polen ha varit på väg direkt mot en Nato-bas, innan de sköts ner.

“Vad Putin än åstadkommer i Ukraina kommer konfrontationen med väst inte att sluta där, den kommer att fortsätta i olika former”, säger Petrov vidare.

”Inklusive militärt.”

