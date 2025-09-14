Putin beskrivs som “krigspresidenten” som tänker vinna över Nato. Experter uppger att den ryske ledaren nu ser sin chans att utöka kriget med väst.
"Krigspresidenten" Putin ska vinna över Nato
Donald Trump uppgav att det kunde röra sig om ett misstag när ryska drönare tog sig in i polskt luftrum förra veckan.
Trump är rädd för Putin
Det ger givetvis Vladimir Putin en enorm fördel att Nato är splittrat och Trump även uppges vara ”rädd för Putin”, bland annat på grund av det ryska kärnvapenhotet.
Att Putin träffar Trump och ler inför kamerorna i vad som kallas fredsförhandlingar är bara spel för gallerierna uppger nu en rad experter.
“Krigspresidenten” vill fortsätta kriget
Rysslands ledare vill inte avsluta kriget i Ukraina, han vill att det fortgår även om det innebär att allt fler ryssar stupar på slagfältet och att den ryska ekonomin haltar allt mer.
”Putin är krigspresidenten”, säger Nikolaj Petrov, senioranalytiker vid Londonbaserade New Eurasian Strategies Center till Politico.
”Han har inget intresse av att få slut på det.”
Kan inte backa
Putin har målat upp en bild av sig själv som en stark ledare och han kan därför inte backa när det gäller Ukraina eller att stå på sig gentemot Nato.
“Oavsett vilka förutsättningarna är kan han inte ge upp den rollen”, klargör Nikolaj Petrov vidare.
Nato måste förstöras
Putin måste även ta hänsyn till de militärpolitiska krafterna inom Ryssland som säger att Nato måste förstöras till varje pris.
Det menar Alexander Baunov, en före detta rysk diplomat.
“De vill visa att Nato är värdelöst.”
Spänt läge
Läget mellan Nato och Ryssland är oerhört spänt för närvarande, vilket innebär att ett snedsteg som ytterligare ryska drönare på Natos territorium kan innebära att krig bryter ut.
Enligt uppgifter i tyska tidningen Die Welt ska fem av drönarna i Polen ha varit på väg direkt mot en Nato-bas, innan de sköts ner.
“Vad Putin än åstadkommer i Ukraina kommer konfrontationen med väst inte att sluta där, den kommer att fortsätta i olika former”, säger Petrov vidare.
”Inklusive militärt.”
