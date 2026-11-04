Meta pressas efter avstängt konto inför valet

Enligt företrädare för Meta berodde incidenten på att organisationen använde ett AI-verktyg baserat på Claude. Detta verktyg sökte av inlägg och taggar i snabb takt, vilket utlöste bolagets automatiserade skydd mot bottar och spam.

Fastän felet upptäcktes relativt fort tog det flera timmar innan administratörerna fick tillbaka sin åtkomst. Meta har bett om ursäkt för incidenten och beskriver det hela som ett rent tekniskt misstag.

Samtidigt meddelade bolaget nyligen att även ett republikanskt konto på Facebook drabbats av en liknande felaktig nedstängning.

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Krav på besked om algoritmer och AI

Reaktionerna från politiker och rättsliga instanser lät inte vänta på sig. En koalition med 14 delstatliga justitieministrar kräver nu tydliga svar från Meta om hur legitima politiska organisationer ska skyddas under valrörelsen.

Rättighetsgrupper som Electronic Frontier Foundation pekar på att Metas förklaringar brister. De menar att automatiserade system inte får strypa viktiga demokratiska budskap under pågående val.

Från organisationens sida väcks även frågor om eventuella kontakter mellan techjätten och den amerikanska administrationen. Granskare har dock inte funnit några bevis för att politiska påtryckningar låg bakom just detta driftstopp.