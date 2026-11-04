Teknikjätten Meta möter hård kritik efter att ett stort prodemokratiskt konto stängdes av mitt under en viktig mobilisering inför det amerikanska valet.
Meta pressas efter avstängt konto inför valet
Techjätten Meta hamnade i blåsväder efter att organisationen No Kings Coalition fick sitt Instagram-konto tillfälligt nedstängt i fyra timmar, skriver Ars Technica. Händelsen inträffade mitt under en stor satsning för att få väljare att förtidsrösta.
Enligt företrädare för Meta berodde incidenten på att organisationen använde ett AI-verktyg baserat på Claude. Detta verktyg sökte av inlägg och taggar i snabb takt, vilket utlöste bolagets automatiserade skydd mot bottar och spam.
Fastän felet upptäcktes relativt fort tog det flera timmar innan administratörerna fick tillbaka sin åtkomst. Meta har bett om ursäkt för incidenten och beskriver det hela som ett rent tekniskt misstag.
Samtidigt meddelade bolaget nyligen att även ett republikanskt konto på Facebook drabbats av en liknande felaktig nedstängning.
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Krav på besked om algoritmer och AI
Reaktionerna från politiker och rättsliga instanser lät inte vänta på sig. En koalition med 14 delstatliga justitieministrar kräver nu tydliga svar från Meta om hur legitima politiska organisationer ska skyddas under valrörelsen.
Rättighetsgrupper som Electronic Frontier Foundation pekar på att Metas förklaringar brister. De menar att automatiserade system inte får strypa viktiga demokratiska budskap under pågående val.
Från organisationens sida väcks även frågor om eventuella kontakter mellan techjätten och den amerikanska administrationen. Granskare har dock inte funnit några bevis för att politiska påtryckningar låg bakom just detta driftstopp.
Oro för informationsflödet under valdagen
No Kings Coalition samlar hundratals medborgarrättsorganisationer och har tidigare samlat miljontals deltagare under landsomfattande demonstrationer.
När mobiliseringen nu flyttar från gatan till valurnorna blir tillgången till digitala plattformar helt avgörande för att nå ut med information.
Kritiker understryker att plattformarnas filter måste bli bättre på att skilja legitima användare från skadlig nätverksaktivitet. Flera organisationer efterlyser nu direktkanaler för akut support och mänsklig granskning vid känsliga politiska skeden, så att viktiga röster inte tystas när aktiviteten ökar som mest.
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