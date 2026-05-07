EU:s handelsavtal med USA: Fortsatt oenighet

Bollen tillbaka hos Trump

ANNONS

Det oeniga mötet gör att bollen är tillbaka på Trumps planhalva, sedan hans EU-ambassadör Andrew Puzder tryckt på att den 25-procentiga tullen kommer ”relativt snart” om EU inte skriver på.

”Ni har tid att fixa det, tiden är nu”, sade Puzder till Bloomberg TV i Bryssel.

”Om ni gör det skulle han förmodligen se över tullarna igen”, menade Puzder.

Enligt den överenskommelse som nåddes på Trumps golfbana Turnberry i juli förra året gick EU med på att slopa sina tullar på amerikanska industrivaror, medan USA skulle begränsa tullarna till 15 procent på de flesta varor.

Men EU har ännu inte klubbat avtalet, vilket gjort Trump rasande.

”En pålitlig partner”

EU-kommissionens generaldirektör för handel, Sabine Weyand, sade tidigare till Europaparlamentets handelsutskott att hon såg fram emot ett möte ”som innebär ett genombrott och visar att EU står vid sina åtaganden.”

”Jag är övertygad om att … vi har alla ingredienser som gör att vi kan visa att vi förblir en pålitlig partner samtidigt som vi får alla instrument för att reagera på eventuella utvecklingar vi ser”, tillade Weyand.

BMW-fabrik i Tyskland. Den tyska ekonomin drabbas hårt om USA gör verklighet av sina senaste hot om nya, höjda tullar på europeiska bilar. (Foto: Sean Rayford/AP-TT)

ANNONS

Ifrågasatt efter domstols-nej

Inom EU-kommissionen har man ifrågasatt huruvida avtalet fortfarande är giltigt sedan USA:s högsta domstol i februari ogiltigförklarat Trumps ursprungliga tullar.

Hittills har parterna inte kommit överens i någon av de mest kontroversiella delarna, säger en tjänsteman hos Politico.

”Det har gjorts framsteg, och målet är att avsluta förhandlingarna snarast. Men de två sidorna måste kontrollera med politiska grupper respektive medlemsländer för att se vad de är villiga att acceptera”, tillade tjänstemannen.

De två sidornas förhandlare ska träffas igen 19 maj för att diskutera vidare.

Tyskland förbereder sig för ny konflikt med USA. Dagens PS



