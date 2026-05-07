EU-förhandlingarna om förslaget till handelsavtal med USA har inte nått enighet. Samtidigt fortsätter hoten från Trump mot Europa och EU.
EU:s handelsavtal med USA: Fortsatt oenighet
Samtalen mellan EU-kommissionen, parlamentariker ur olika partigrupper och regeringar om handelsavtalet med USA fortsätter.
Torsdag har dock fortfarande ingen enighet nåtts i alla delar.
Nu fruktar man att Donald Trump ska göra verklighet av sitt senaste hot i raden, det om att slå till med en 25-procentig tull på europeiska bilar och andra fordon, om inte EU snabbt skriver på avtalet.
Vill stabilisera förbindelserna
EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič har uppmanat parterna att nå en överenskommelse som skulle bidra till att stabilisera handelsförbindelserna med Washington, enligt en person som var bekant med mötet.
Men sex timmars samtal onsdag kväll slutade utan en överenskommelse.
”Bra och konstruktiva förhandlingar ikväll med rådet och kommissionen”, sade ledamoten av Europaparlamentet Karin Karlsbro, som representerar den mittenorienterade gruppen Renew Europe i Europaparlamentet, i Sverige Liberalerna.
”Det är viktigt att vi får ett Trump-säkert avtal på plats innan vi har en slutgiltig överenskommelse.”
Bollen tillbaka hos Trump
Det oeniga mötet gör att bollen är tillbaka på Trumps planhalva, sedan hans EU-ambassadör Andrew Puzder tryckt på att den 25-procentiga tullen kommer ”relativt snart” om EU inte skriver på.
”Ni har tid att fixa det, tiden är nu”, sade Puzder till Bloomberg TV i Bryssel.
”Om ni gör det skulle han förmodligen se över tullarna igen”, menade Puzder.
Enligt den överenskommelse som nåddes på Trumps golfbana Turnberry i juli förra året gick EU med på att slopa sina tullar på amerikanska industrivaror, medan USA skulle begränsa tullarna till 15 procent på de flesta varor.
Men EU har ännu inte klubbat avtalet, vilket gjort Trump rasande.
”En pålitlig partner”
EU-kommissionens generaldirektör för handel, Sabine Weyand, sade tidigare till Europaparlamentets handelsutskott att hon såg fram emot ett möte ”som innebär ett genombrott och visar att EU står vid sina åtaganden.”
”Jag är övertygad om att … vi har alla ingredienser som gör att vi kan visa att vi förblir en pålitlig partner samtidigt som vi får alla instrument för att reagera på eventuella utvecklingar vi ser”, tillade Weyand.
Ifrågasatt efter domstols-nej
Inom EU-kommissionen har man ifrågasatt huruvida avtalet fortfarande är giltigt sedan USA:s högsta domstol i februari ogiltigförklarat Trumps ursprungliga tullar.
Hittills har parterna inte kommit överens i någon av de mest kontroversiella delarna, säger en tjänsteman hos Politico.
”Det har gjorts framsteg, och målet är att avsluta förhandlingarna snarast. Men de två sidorna måste kontrollera med politiska grupper respektive medlemsländer för att se vad de är villiga att acceptera”, tillade tjänstemannen.
De två sidornas förhandlare ska träffas igen 19 maj för att diskutera vidare.