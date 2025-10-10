Från drönare till duvor: så ser det verkliga luftrummet ut

Drönarattacker och påstådda sådana, inklusive luftballonger med smuggelcigaretter, har dominerat de senaste veckornas nyhetsförmedling

De har även påverkat flygtrafiken med stängda flygplatser och försenade eller inställda flighter.

Väl uppe i luften har vi sedan ett invecklat system av trafikleder för flygtrafiken i ett avancerat och känsligt system för hur vi ska ta oss fram när vi lyft från marken.

Det har fåglar, fladdermöss och insekter också, rapporterar forskare från Lund i den vetenskapliga artikeln ”Animal niches in the airspace”.

Skapar trafikleder

Fåglar och övriga delar nämligen upp luften i olika trafikleder ovanför marken.

Atmosfären är ett eget ekosystem, där djurens flygmönster styrs av väder, miljö och samspel mellan arter, visar forskningen från Lund.

Lunda-forskarna introducerar, i samarbete med forskare från Nederländerna och USA, ett ramverk för att förstå luftrummet som ett habitat i likhet med havet eller skogen.

