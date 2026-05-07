Siffrorna som bankerna inte vill att du ska se och jämföra med andra

Så ser verkligheten ut — boksluten 2025

De fyra storbankerna redovisade nettomarginal på mellan 40 och 48 procent under 2025.

Bank Intäkter Nettovinst Nettomarginal ROE Swedbank 68,7 mdr 32,8 mdr 47,7% 15,2% Handelsbanken 56,8 mdr 23,7 mdr 41,7% 13,0% Nordea 11,7 mdr EUR 4,8 mdr EUR 41,0% 15,5% SEB 76,9 mdr 31,1 mdr 40,4% 14,0% Totalt — ~141 mdr SEK — —

De delar ut nästan 90 miljarder till aktieägarna.

Jämför det med resten av näringslivet.

Dagligvaruhandel — enorma volymer, minimala marginaler

Bolag Omsättning Rörelsemarginal Nettomarginal ICA Gruppen 142,4 mdr 3,4% — Axfood 89,2 mdr 4,1% (just.) ~2,7%

ICA omsätter mer än dubbelt så mycket som Swedbank. Och behåller en femtondel av vad Swedbank gör per intjänad krona.

Bygg & anläggning — centimetertunna marginaler

Bolag Omsättning Rörelsemarginal Skanska 179,3 mdr 4,0% Peab 58,6 mdr 4,5% NCC ~61,6 mdr 3,3%

De fyra storbankernas samlade vinst på 141 miljarder kronor överstiger Peabs och NCCs omsättning tillsammans. Inte deras vinst – utan deras omsättning (!).

Två av landets största byggbolag behöver fakturera varje krona de omsätter under ett helt år för att ens komma i närheten av vad bankerna behåller som ren vinst.

Industri & verkstad — starka men långt under bankerna

Bolag Omsättning Rörelsemarginal Nettomarginal Atlas Copco 168,3 mdr 20,3% ~15,7% Sandvik 120,7 mdr 19,3% (EBITA) ~12,2% Volvo Group 479,2 mdr 10,7% — SKF 91,6 mdr 12,7% (just.) ~4,6%

Atlas Copco brukar lyftas fram som kronjuvelen i svensk industri. Deras nettomarginal på 15,7 procent är imponerande. Ändå behöver man upp till tre Atlas Copco-marginaler för att nå vad en enda storbank levererar.

Mode, bil, stål och tech

Bolag Omsättning Nettomarginal H&M 228,3 mdr ~5,3% Volvo Cars ~357 mdr ~3,5% (just.) Spotify ~19,4 mdr USD ~12,9% SSAB 96,2 mdr ~5,1%

Det enda bolaget i Norden som kommer i närheten av bankerna är Novo Nordisk med 33,1 procent. Men det drivs av en global monopolsituation kring Ozempic och Wegovy. Det är undantaget som bekräftar regeln.

Helbilden — alla branscher i en tabell

Rank Bolag Bransch Nettomarginal 1 Swedbank Bank 47,7% 2 Handelsbanken Bank 41,7% 3 Nordea Bank 41,0% 4 SEB Bank 40,4% 5 Novo Nordisk Läkemedel 33,1% 6 Atlas Copco Industri ~15,7% 7 Spotify Tech/streaming ~12,9% 8 Sandvik Industri ~12,2% 9 H&M Mode ~5,3% 10 SSAB Stål ~5,1% 11 SKF Industri ~4,6% 12 Peab Bygg ~4,5%* 13 Volvo Cars Bil ~3,5% 14 ICA Gruppen Dagligvaror ~3,4%* 15 Skanska Bygg ~3,3% 16 Axfood Dagligvaror ~2,7% 17 NCC Bygg ~2,6%

*Rörelsemarginal. Nettomarginal ej separat redovisad.

En nettomarginal på 40-48 procent är upp till 18 gånger högre än Axfoods 2,7 procent.

Och upp till tre gånger högre än Atlas Copcos 15,7 procent, Sveriges mest lönsamma stora industribolag.

Bankföreningen tycker inte det finns övervinster

Bankföreningen hävdar att det inte handlar om övervinster. Men frågan är berättigad – vems intresse driver den organisationen?

Man brukar säga att bankernas ”intäkter” inte är jämförbara med andra bolag. Att räntenettot redan är netto efter inköpskostnad. Det stämmer delvis. Men oavsett hur man vänder på siffrorna landar slutsatsen på samma ställe.

Varför bankerna räknar på ett annat sätt

Banker lyfter sällan nettomarginal. De lyfter ROE, avkastning på eget kapital. Det finns en saklig förklaring. Och en mer taktisk.

Den sakliga: En banks intäkter ser annorlunda ut än ICA:s eller Skanskas. Intäkterna består av räntenetto, provisionsnetto, tradingintäkter och andra finansiella poster.

Balansräkningen är enorm jämfört med resultaträkningen. Därför mäter branschen hellre hur mycket vinst banken skapar på det kapital som ägarna har bundit i verksamheten.

Räknesättet är enkelt:

Årets vinst / eget kapital = ROE

Om en bank gör 20 miljarder i vinst och har 200 miljarder i eget kapital blir ROE 10 procent.

Det är ett etablerat mått. Och det finns en verklig poäng. Banker är kapitalreglerade. De måste hålla eget kapital för att täcka kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker.

Eget kapital är inte bara en finansieringspost. Det är flaskhalsen i affären. Ungefär som beläggningsgrad är centralt för hotell, eller intäkt per säte för flygbolag.

Men ROE kan också försköna bilden. En bank kan höja sin ROE genom att dela ut kapital, återköpa aktier eller öka belåningen.

Den taktiska förklaringen är enklare. ROE flyttar fokus från frågan ”Hur mycket tjänar banken på sina kunder?” till frågan ”Hur effektivt skapar banken avkastning åt sina ägare?”

Det är en viktig skillnad. Nettomarginal visar tydligare hur stor del av intäkterna som blir vinst.

ROE visar hur väl banken förräntar kapitalet. För aktiemarknaden är ROE ofta mest relevant.

För kunder och politiker kan nettomarginal vara mer avslöjande.

Vad händer om vi jämför alla på bankernas sätt?

Om ROE är det rättvisa måttet borde bankerna sticka ut positivt. Men det gör de inte.

Bolag ROE Bransch Novo Nordisk ~80% Läkemedel Axfood ~30% Dagligvaror Atlas Copco ~29% Industri Spotify ~28% Tech ABB ~27% Elektroteknik H&M ~25% Mode Swedbank 15,2% Bank Nordea 15,5% Bank SEB 14,0% Bank Handelsbanken 13,0% Bank Skanska 10,2% Bygg

Med bankernas eget mått hamnar de i mellanskiktet. Sex av elva jämförelsebolag slår samtliga storbanker.

Och här är den avgörande skillnaden. Atlas Copco levererar sin avkastning med en soliditet runt 45 procent. Det innebär att bolaget äger en stor del av sitt kapital.

Bankerna levererar sin med en soliditet på 5-7 procent. För varje krona eget kapital har en storbank 15-20 kronor i skulder.

Industribolagen genererar sin avkastning med egna pengar. Bankerna gör det med dina pengar.

En referenspunkt

Debatten om bankernas vinster handlar i grunden om en enkel fråga.

Är det rimligt att en bransch med begränsad konkurrens, implicit statsgaranti och kunder som inte kan välja bort dem gör marginaler som ingen annan bransch ens kan drömma om?

Och sedan väljer det mått som får det att se mest normalt ut?

Svaret får var och en avgöra. Men nu har vi i alla fall siffrorna.

Oavsett hur man räknar.

PS: Vill du tillföra dina åsikter i debatten är du hjärtligt välkommen att skriva en debattartikel. Det här tycker vi är viktiga frågor som rör hela svenska näringslivet.