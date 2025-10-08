Ballonger med smuggelcigaretter stängde Litauens största flygplats. Orsaken var att de identifierades som drönare.
Ballonger togs för drönare – stängde flygplats
Mest läst i kategorin
Slutsurfat för barn – Danmark inför förbud
Barn och ungdomar i Danmark ska inte hålla på med sociala medier. Det säger den danska statsministern som nu vill rulla ut ett förbud. Det är diskussioner som har gått heta på sistone. Australien först ut Det startade egentligen i Australien som redan förra året bestämde att barn och ungdomar under 16 år inte ska …
Företagen skrotar lager – litar på AI när nästa chock slår till
Efter pandemin och andra problem vill bolagen pressa sina lager, förbi är tiderna med enorma varulager. Numera är det samtidigt AI som styr det mesta från inköp till planering. Det har varit några skakiga år för världens leveranskedjor. Bolagen som skickar sina varor och är beroende av att sina lager stämmer överens med beställningarna har …
Finansinspektionens kritik mot svenska storbankerna
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank granskas av Finansinspektionen med anledning av hur kunder med och utan betalkonto tas om hand av storbankerna. Problemet är stort, menar myndigheten. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank får kritik av Finansinspektionen. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida. Storbankerna begränsar svenskarnas tillgång till betalkonto som en del av sina åtgärder mot …
Guld men inga gröna skogar
Under tisdagen slogs ett historiskt rekord för guld. Samtidigt har krisen i skogsindustrin börjat påverka andra industrier men på börsen ser det ljusare ut. Det har länge talats om att priset på guld skulle nå över den historiska gränsen 4 000 dollar unset och under tisdagen skedde det till slut. Vissa kanske gläds åt nyheten …
Global handel rusar – men tvärbromsar nästa år
Världshandelsorganisationen (WTO) presenterade på tisdagen en reviderad prognos som visar på kraftigt ökad global handel under 2025. Men samtidigt en betydligt dystrare bild för kommande år. I sin senaste rapport “Global Trade Outlook and Statistics” uppgraderar WTO sin prognos för handelsvolymtillväxt 2025 till 2,4 procent. Detta är en markant uppjustering från den tidigare bedömningen på …
Rökning är skadligt på många sätt. Nu vet vi ett till där cigaretter kan ställa till det för mänskligheten.
Litauens största flygplats stängdes flera timmar sedan väderballonger med smuggelcigaretter kommit in över litauiskt luftrum, rapporterar Euronews.
Störningarna drabbade 6 000 passagerare på 30 flighter, enligt myndigheterna som höll flygplatsen stängd flera timmar.
Litauisk polis hittade senare 11 ballonger och cirka 18 000 paket cigaretter på olika platser, enligt Darius Buta, talesperson för landets nationella krishanteringscenter.
Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt. Dagens PS
Två ballonger över flygplatsen
Enligt Buta hade två av ballongerna passerat över flygplatsen. Han tillade att metoden är vanlig för smuggling av illegala varor från grannlandet Belarus.
Den här gången handlade det om cirka 25 ballonger som flög över Litauen från 20.45 lördag kväll till 04.30 söndag morgon.
Oron över ballongerna är naturligtvis extra stor efter en rad drönarobservationer över Europa den senaste tiden.
EU-ledare har upprepade gånger anklagat Ryssland för händelserna, inklusive massinvasionen av drönare över Polen förra månaden, vilket Ryssland lika självklart förnekat.
Ryssland ökar trycket på Nato – och risken för Sverige. Dagens PS
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Skapade flygförbudszon
10 juli hittade Litauen en rysktillverkad Gerbera-drönare som flugit in över landets territorium från Belarus, Rysslands nära allierade.
En annan hittades i början av augusti efter att ha kraschat på en militär övningsplats.
Efter händelserna utlyste Litauen en flygförbudszon på 90 kilometer parallellt med gränsen mot Belarus.
Det skulle göra det möjligt för militären att reagera på överträdelse och skjuta ner obemannade drönare.
Nästan tusen förra året
Incidenten med varmluftsballongerna under helgen är inte ovanliga, men får naturligtvis större uppmärksamhet nu.
Liknande incidenter rapporteras regelmässigt och förra året stoppade litauiska myndigheter 966 varmluftsballonger som kom in i landets luftrum från Belarus.
Till saken hör att Litauens huvudstad Vilnius ligger endast 40 kilometer väster om gränsen till Belarus.
Drönarlarm i München. Dagens PS
Miljardregn över drönare – är Pentagon-uppgången en bubbla? Realtid
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Experten: Så leder världens bästa chef
Många chefer vill vara inspirerande ledare, men hamnar ändå i rollen som den där trötta, stressade och övervakande chefen – den de en gång lovade sig själva att aldrig bli.? Åsikterna om hur en bra chef bör vara är många. Ska denne vara bufflig, snäll – eller kanske en mix av båda? Är det en …
FI granskar pensionsfenomen – varnar för rabatter
Antalet flyttar av tjänstepensioner ökar snabbt. Nu slår Finansinspektionen (FI) larm om risker och inleder en fördjupad granskning av hur banker och försäkringsbolag hanterar flyttar av kollektivavtalad tjänstepension. Det är inte första gången Dagens PS rapporterar om pensionsflyttarna. Senast i september visade det sig att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det …
Här blir vatten 50 procent dyrare: “Tung nota för hushåll”
Kostnaden för vatten och avlopp fortsätter att rusa i hela landet. Det visar den nya Nils Holgersson-rapporten för 2025. “På flera håll kan priserna fyrdubblas de närmaste åren”, skrev Dagens PS 2023. Ett år senare skedde lite av en chockhöjning. Då höjde bland annat Danderyd, Håbo och Heby taxan med mer än 50 procent. I …
Ballonger togs för drönare – stängde flygplats
Ballonger med smuggelcigaretter stängde Litauens största flygplats. Orsaken var att de identifierades som drönare. Rökning är skadligt på många sätt. Nu vet vi ett till där cigaretter kan ställa till det för mänskligheten. Litauens största flygplats stängdes flera timmar sedan väderballonger med smuggelcigaretter kommit in över litauiskt luftrum, rapporterar Euronews. Störningarna drabbade 6?000 passagerare på …
Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar
Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier. Affären innebär ett stort steg mot en framtid där genredigering och maskininlärning möts, vilket kan snabba på utvecklingen av livsviktiga terapier. Trots teknikens enorma potential höjs dock kritiska röster om att den nuvarande investeringsvågen kan leda till en …