Världen

Ballonger togs för drönare – stängde flygplats

Ballonger stängde flygplats
Tyska soldater på Vilnius flygplats vid en tidigare övning. I helgen stängde ballonger som togs för drönare flygplatsen under flera timmar. (Foto: Mindaugas Kulbis/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Ballonger med smuggelcigaretter stängde Litauens största flygplats. Orsaken var att de identifierades som drönare.

Rökning är skadligt på många sätt. Nu vet vi ett till där cigaretter kan ställa till det för mänskligheten.

Litauens största flygplats stängdes flera timmar sedan väderballonger med smuggelcigaretter kommit in över litauiskt luftrum, rapporterar Euronews.

Störningarna drabbade 6 000 passagerare på 30 flighter, enligt myndigheterna som höll flygplatsen stängd flera timmar.

Litauisk polis hittade senare 11 ballonger och cirka 18 000 paket cigaretter på olika platser, enligt Darius Buta, talesperson för landets nationella krishanteringscenter.

Två ballonger över flygplatsen

Enligt Buta hade två av ballongerna passerat över flygplatsen. Han tillade att metoden är vanlig för smuggling av illegala varor från grannlandet Belarus.

Den här gången handlade det om cirka 25 ballonger som flög över Litauen från 20.45 lördag kväll till 04.30 söndag morgon.

Oron över ballongerna är naturligtvis extra stor efter en rad drönarobservationer över Europa den senaste tiden.

EU-ledare har upprepade gånger anklagat Ryssland för händelserna, inklusive massinvasionen av drönare över Polen förra månaden, vilket Ryssland lika självklart förnekat.

Smuggelcigaretter i svenska tullen. De varmluftsballonger som stängde flygplatsen i Vilnius i helgen hade samma, en vanlig smuggelmetod. (Foto: Fredrik Persson/TT)
Skapade flygförbudszon

10 juli hittade Litauen en rysktillverkad Gerbera-drönare som flugit in över landets territorium från Belarus, Rysslands nära allierade.

En annan hittades i början av augusti efter att ha kraschat på en militär övningsplats.

Efter händelserna utlyste Litauen en flygförbudszon på 90 kilometer parallellt med gränsen mot Belarus.

Det skulle göra det möjligt för militären att reagera på överträdelse och skjuta ner obemannade drönare.

Nästan tusen förra året

Incidenten med varmluftsballongerna under helgen är inte ovanliga, men får naturligtvis större uppmärksamhet nu.

Liknande incidenter rapporteras regelmässigt och förra året stoppade litauiska myndigheter 966 varmluftsballonger som kom in i landets luftrum från Belarus.

Till saken hör att Litauens huvudstad Vilnius ligger endast 40 kilometer väster om gränsen till Belarus.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

