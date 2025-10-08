Ballonger togs för drönare – stängde flygplats

Rökning är skadligt på många sätt. Nu vet vi ett till där cigaretter kan ställa till det för mänskligheten.

Litauens största flygplats stängdes flera timmar sedan väderballonger med smuggelcigaretter kommit in över litauiskt luftrum, rapporterar Euronews.

Störningarna drabbade 6 000 passagerare på 30 flighter, enligt myndigheterna som höll flygplatsen stängd flera timmar.

Litauisk polis hittade senare 11 ballonger och cirka 18 000 paket cigaretter på olika platser, enligt Darius Buta, talesperson för landets nationella krishanteringscenter.

Två ballonger över flygplatsen

Enligt Buta hade två av ballongerna passerat över flygplatsen. Han tillade att metoden är vanlig för smuggling av illegala varor från grannlandet Belarus.

Den här gången handlade det om cirka 25 ballonger som flög över Litauen från 20.45 lördag kväll till 04.30 söndag morgon.

Oron över ballongerna är naturligtvis extra stor efter en rad drönarobservationer över Europa den senaste tiden.

EU-ledare har upprepade gånger anklagat Ryssland för händelserna, inklusive massinvasionen av drönare över Polen förra månaden, vilket Ryssland lika självklart förnekat.

