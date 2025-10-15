Drönare över danska flygplatser? Definitivt. Kanske. Ett par veckor efter incidenten kommer uppgifter om, bland annat, skolflygplan.
Drönare över Danmark? Kanske det...
Det är i danska Berlingske som Andreas Lindqvist gör en genomgång av händelserna kring de drönare som stängde danska flygplatser för ett par veckor sedan.
Incidenterna fick global uppmärksamhet och även om ingen valde att säga det offentligt, utgick alla från att det handlade om ryska provokationer, liknande dem mot exempelvis Polen.
Så var det kanske. Men i Danmark har flera medier fortsatt arbeta med information från bland annat en norsk webbplats om ett skolplan som flög över Köpenhamns flygplats, strax innan den stängdes.
Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt. Dagens PS
”Osannolikt vi får svar”
”Det verkar osannolikt att vi någonsin kommer att få ett konkret svar”, skriver Andreas Lindqvist. ”Och kanske är det just poängen: Danmark är så dåligt rustat för att hantera ryska drönare att det kanske aldrig blir möjligt att definitivt fastställa att de var här.”
Lindqvist pekar på att statsminister Mette Frederiksen efter drönarincidenterna velat distansera sig och i stället enbart talar om hybridkrigföring.
Hos DR sade Frederiksen att det vore ”ett misstag” att fokusera på enskilda händelser.
”Det avgörande är att se mönstret över hela Europa. Vi är inte de enda där det har funnits drönare i luftrummet”, sade hon hos DR.
Från drönare till duvor: så ser det verkliga luftrummet ut. Dagens PS
Försvarsministern mindre säker
Även försvarsminister Troels Lund Poulsen låter mindre säker nu, skriver Berlingske.
Ministern har rört sig bort från konkreta uppgifter om ”drönare”.
“Jag tror att lärdomen från vad vi har sett i samband med drönarobservationer – eller vad vi nu i allt högre grad kallar flygobservationer – är att det krävs många olika saker för att se exakt om det finns en drönare eller om det är något annat objekt”, sade försvarsministern enligt DR.
Försvarsministern säger nu att det ska ske en utvärdering och hävdar, utan dokumentation, att det fanns drönare för två veckor sedan.
När det gäller Köpenhamns flygplats säger hänvisar ministern till flygplatsens uttalanden om att den kan bekräfta drönarobservationer.
”Vi vet absolut ingenting”, säger en talesperson som ger intryck av att beklaga att regeringen direkt gjorde så starka uttalanden.
Var det skolflygplanet?
Det finns också, som vi skrev, ett skolflygplan med i leken.
Norska Dronemagasinet har skrivit att ett skolflygplan från Copenhagen Air Taxi flög några rundor över Köpenhamns flygplats natten mellan 22 och 23 september och stoppade flygtrafiken i fyra timmar.
Magasinet ska ha fått bekräftelse på flygningen från företaget och den finns även listad på webbplatser för flygövervakning.
Copenhagen Air Taxi har sedan stoppat alla uttalanden och hänvisar till myndigheterna men inte ens Naviair, som förvaltar det civila danska luftrummet, får kommentera ärendet.
DR och TV2 har sedan fortsatt granskningen och kommit fram till att två av de videor som ska föreställa drönare kan vara det lilla skolplanet.
En tredje video som granskats kan, enligt en expert, vara polisens insatsstyrkas helikopter som fångats på film.
Dock hävdar representanter för Köpenhamns flygplats i en intervju för Berlingske att det är ”säkert” att det var drönare som observerades.
Ballonger togs för drönare – stängde flygplats. Dagens PS
Danmark stoppar flygning med civila drönare. Realtid
Drönare över Danmark? Kanske det...
