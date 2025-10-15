Drönare över Danmark? Kanske det...

Det är i danska Berlingske som Andreas Lindqvist gör en genomgång av händelserna kring de drönare som stängde danska flygplatser för ett par veckor sedan.

Incidenterna fick global uppmärksamhet och även om ingen valde att säga det offentligt, utgick alla från att det handlade om ryska provokationer, liknande dem mot exempelvis Polen.

Så var det kanske. Men i Danmark har flera medier fortsatt arbeta med information från bland annat en norsk webbplats om ett skolplan som flög över Köpenhamns flygplats, strax innan den stängdes.

”Osannolikt vi får svar”

”Det verkar osannolikt att vi någonsin kommer att få ett konkret svar”, skriver Andreas Lindqvist. ”Och kanske är det just poängen: Danmark är så dåligt rustat för att hantera ryska drönare att det kanske aldrig blir möjligt att definitivt fastställa att de var här.”

Lindqvist pekar på att statsminister Mette Frederiksen efter drönarincidenterna velat distansera sig och i stället enbart talar om hybridkrigföring.

Hos DR sade Frederiksen att det vore ”ett misstag” att fokusera på enskilda händelser.

”Det avgörande är att se mönstret över hela Europa. Vi är inte de enda där det har funnits drönare i luftrummet”, sade hon hos DR.

