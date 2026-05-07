Mærsk: Kunder får stå för stigande oljekostnader
Konsumenterna kommer att få betala för de stigande oljekostnaderna. Det säger vd:n för transport- och logistikbolaget AP Møller-Mærsk.
De kraftigt ökande energipriserna har inneburit extra kostnader på 500 miljoner dollar per månad, uppger det danska bolagets vd Vincent Clerc.
Trots det vidhåller man tidigare vinstprognos för helåret 2026.
Hittills har vi kunnat behålla vår prognos utifrån att vi kan skjuta över dessa kostnader till våra kunder, säger Clerc till nyhetsbyrån Bloomberg.
Förutom bränslepriser påverkas man även av högre försäkringskostnader.
AP Møller-Mærsk uppgav tidigare i veckan att ett av bolagets fartyg fått assistans från amerikanskt håll med att ta sig igenom Hormuzsundet. Bolaget hade sju fartyg i området vid krigets utbrott.