Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt

Därför ser vi så många drönare nu
En fågel flyger förbi när Venus korsar solen. Varken Venus eller fågeln är dock någon drönare, men nu kommer mängder av felaktiga observationer. (Foto: Manish Swarup/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Nu ser vi drönare överallt, precis som vi i en annan tid ständigt såg u-båtar. Forskarna förklarar varför – och vad vi är rädda för.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Venus är den andra planeten i solsystemet från solen räknat, nästan lika stor som jorden och med namnet efter romarnas kärleksgudinna.

Det är också den himlakropp som, efter solen och månen, syns bäst och mest på himlavalvet.

ANNONS

Det har sin betydelse i just vår tid. Efter de första drönarobservationerna vid Köpenhamns flygplats, har det ramlat in uppgifter om påstådda drönare på himlen, skriver Yle.

Nu berättar danska försvarsakademins chef för luftoperationer, major Karsten Marrup, att det ofta handlar om helt andra saker än drönare.

Ryssland startar drönarskola – för barn. Dagens PS

Ser fel och larmar

Till exempel har ett stort antal rapporter visat sig handla om – tadam! – planeten Venus som rapporteras stå till över exempelvis grannens sommarstuga,

”Det säger allt om hur svårt det är att avståndsbedöma i mörker”, konstaterar Marrup hos Danmarks radio.

Psykoterapeuten Axel Aminoff menar att en del av de felaktiga observationer som görs nu är en minipsykos.

ANNONS

”Vi är genetiskt kodade att lägga mer uppmärksamhet vid det som är farligt. Speciellt nu när det spekuleras om att drönarna i Danmark är ett tecken på rysk hybridpåverkan väcks den gamla ´ryssen kommer-rädslan´ till liv, säger Axel Aminoff.

”Det kan leda till att vi gör observationer även där de inte finns.”

Drönarna över Köpenhamns flygplats har lett till mängder av anmälningar om påstådda drönare. Nu förklarar forskare fenomenet och rädslorna. (Foto: Johan Nilsson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

”Koppla bort allt ibland”

Tiina Väkiparta, lektor i rättspsykologi vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, menar att det är bra att då och då bara koppla bort nyheterna och floden av intryck.

”Det är viktigt att ibland bara fokusera på nuet och tänka att livet trots allt är ganska bra just i det här ögonblicket.”

Hos The Conversation tar Kathrin Maurer, professor vid Syddansk universitet, upp tråden och konstaterar att ”övervakning ovanifrån är en berättelse lika gammal som tiden”.

”Tänk på det gudomliga ´ögat i himlen´, som nämns av de gamla egyptierna i Bibeln. Den där himmelska, allseende varelsen med övermänskliga krafter som kan avgöra om du ska leva eller dö, ungefär som drönaren själv”, skriver Maurer.

Så gör du om du ser en drönare vid Arlanda. Dagens PS

ANNONS

Reagerar av flera skäl

Samtidigt finns det fler skäl till att vi reagerar så starkt på drönare, menar professorn.

”Det är inte bara den förmodade drönarens hyperseendeförmåga som ger oss rysningar. Det är också just dess motsatta egenskap: dess osynlighet. Även om vi kan se några prickar och skuggor på himlen, förblir drönarpiloten osynlig. Vem styr denna obemannade luftfarkost? Vem kontrollerar den – eller kontrollerar den ens sig själv?”

Maurer menar att det är djupt rotat i våra mänskliga instinkter att när vi känner oss observerade av en osynlig kraft, känner vi oro och vårt nervsystem går in i försvarsläge.

Samtidigt påpekar den danske professorn att företeelsen inte är ny.

”Mitt i all denna haj om drönare, måste vi komma ihåg att flygspaning har funnits i århundraden. Tänk på drakar, varmluftsballonger och spionflygplan.”

EU bråkar om drönarmur och konfiskering av Putins pengar. Dagens PS

”Mer osäkra än någonsin”

”Historien om övervakning uppifrån visar oss att mänsklig oro inför flygspaning inte är något nytt”, slår professorn fast.

ANNONS

”Men i dagens klimat av geopolitiska spänningar är drönare mer än symboler för teknisk förändring – de är markörer för den bräckliga balansen mellan synlighet, makt och förtroende. Och just nu känns den balansen mer osäker än någonsin.”

Danmark stoppar flygning med civila drönare. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DrönareForskningryska drönare
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS