Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt

Venus är den andra planeten i solsystemet från solen räknat, nästan lika stor som jorden och med namnet efter romarnas kärleksgudinna.

Det är också den himlakropp som, efter solen och månen, syns bäst och mest på himlavalvet.

Det har sin betydelse i just vår tid. Efter de första drönarobservationerna vid Köpenhamns flygplats, har det ramlat in uppgifter om påstådda drönare på himlen, skriver Yle.

Nu berättar danska försvarsakademins chef för luftoperationer, major Karsten Marrup, att det ofta handlar om helt andra saker än drönare.

Ser fel och larmar

Till exempel har ett stort antal rapporter visat sig handla om – tadam! – planeten Venus som rapporteras stå till över exempelvis grannens sommarstuga,

”Det säger allt om hur svårt det är att avståndsbedöma i mörker”, konstaterar Marrup hos Danmarks radio.

Psykoterapeuten Axel Aminoff menar att en del av de felaktiga observationer som görs nu är en minipsykos.

”Vi är genetiskt kodade att lägga mer uppmärksamhet vid det som är farligt. Speciellt nu när det spekuleras om att drönarna i Danmark är ett tecken på rysk hybridpåverkan väcks den gamla ´ryssen kommer-rädslan´ till liv, säger Axel Aminoff.

”Det kan leda till att vi gör observationer även där de inte finns.”