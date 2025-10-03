Nu ser vi drönare överallt, precis som vi i en annan tid ständigt såg u-båtar. Forskarna förklarar varför – och vad vi är rädda för.
Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt
Mest läst i kategorin
Superyacht som slukar hamnens el, svenskt guld och bästa pensionsflytten
Det har varit en vecka där överflöd, oväntade vinnare och iskalla kalkyler stångats om våra läsares uppmärksamhet. Från en tom lyxjakt som suger ur en hel hamn på el, till svenska borrhål med rekordhalter guld och en fintech-stjärna som föll hårt i domstol. Lägg därtill en pensionsranking som får många att drömma om Atlantkustens sol. …
Gödselmiljardär kan ta Tjeckien närmare Ryssland
Han har misstänkts för bedrägeri och har tjänat miljarder på konstgödsel. Nu vill Andrej Babiš bli Tjeckiens premiärminister – igen. När tjeckiska väljare går till valurnorna i helgen är det ett parlamentsval som kan förändra maktbalansen i Centraleuropa. Just nu är det den tidigare premiärministern Andrej Babiš och hans populistiska parti ANO ligger i topp …
Ny kritisk fas för megaprojektet – vetenskapens "heliga Graal"
ITER-projektet, vetenskapens “heliga Graal”, går nu in i sin mest kritiska fas när reaktorkärnan börjar monteras – ett avgörande steg mot att skapa framtidens fusionskraft. Fusionsprojektet ITER i södra Frankrike är mänsklighetens största satsning någonsin, en gigantisk satsning på att försöka återskapa den process som framställer energi i solen. Fusion kallas ofta för vetenskapens “heliga …
Världens högsta bro har öppnat – 625 meter över flod
I södra Kina har världens högsta bro öppnat för trafik. Huajiang Grand Canyon Bridge reser sig 625 meter över floden Beipan Jiang och förvandlar en två timmars bilresa till en färd på bara två minuter. I veckan öppnade Huajiang Grand Canyon Bridge i södra Kina för trafik. Bron står på en höjd av 625 meter …
Putin hånar Sverige och Finland: ”Löjligt”
Den ryske presidenten Vladimir Putin anser att Sveriges och Finlands medlemskap i Nato är ”löjligt”, och han passar även på att smäda Sverige och dåvarande Kung Karl XII för det pinsamma nederlaget vid Poltava. ”Sverige leddes av en mycket besvärlig man, Karl XII, som det är oklart vem som dödade. Vissa tror att han dödades …
Venus är den andra planeten i solsystemet från solen räknat, nästan lika stor som jorden och med namnet efter romarnas kärleksgudinna.
Det är också den himlakropp som, efter solen och månen, syns bäst och mest på himlavalvet.
Det har sin betydelse i just vår tid. Efter de första drönarobservationerna vid Köpenhamns flygplats, har det ramlat in uppgifter om påstådda drönare på himlen, skriver Yle.
Nu berättar danska försvarsakademins chef för luftoperationer, major Karsten Marrup, att det ofta handlar om helt andra saker än drönare.
Ryssland startar drönarskola – för barn. Dagens PS
Ser fel och larmar
Till exempel har ett stort antal rapporter visat sig handla om – tadam! – planeten Venus som rapporteras stå till över exempelvis grannens sommarstuga,
”Det säger allt om hur svårt det är att avståndsbedöma i mörker”, konstaterar Marrup hos Danmarks radio.
Psykoterapeuten Axel Aminoff menar att en del av de felaktiga observationer som görs nu är en minipsykos.
”Vi är genetiskt kodade att lägga mer uppmärksamhet vid det som är farligt. Speciellt nu när det spekuleras om att drönarna i Danmark är ett tecken på rysk hybridpåverkan väcks den gamla ´ryssen kommer-rädslan´ till liv, säger Axel Aminoff.
”Det kan leda till att vi gör observationer även där de inte finns.”
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
”Koppla bort allt ibland”
Tiina Väkiparta, lektor i rättspsykologi vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, menar att det är bra att då och då bara koppla bort nyheterna och floden av intryck.
”Det är viktigt att ibland bara fokusera på nuet och tänka att livet trots allt är ganska bra just i det här ögonblicket.”
Hos The Conversation tar Kathrin Maurer, professor vid Syddansk universitet, upp tråden och konstaterar att ”övervakning ovanifrån är en berättelse lika gammal som tiden”.
”Tänk på det gudomliga ´ögat i himlen´, som nämns av de gamla egyptierna i Bibeln. Den där himmelska, allseende varelsen med övermänskliga krafter som kan avgöra om du ska leva eller dö, ungefär som drönaren själv”, skriver Maurer.
Så gör du om du ser en drönare vid Arlanda. Dagens PS
Reagerar av flera skäl
Samtidigt finns det fler skäl till att vi reagerar så starkt på drönare, menar professorn.
”Det är inte bara den förmodade drönarens hyperseendeförmåga som ger oss rysningar. Det är också just dess motsatta egenskap: dess osynlighet. Även om vi kan se några prickar och skuggor på himlen, förblir drönarpiloten osynlig. Vem styr denna obemannade luftfarkost? Vem kontrollerar den – eller kontrollerar den ens sig själv?”
Maurer menar att det är djupt rotat i våra mänskliga instinkter att när vi känner oss observerade av en osynlig kraft, känner vi oro och vårt nervsystem går in i försvarsläge.
Samtidigt påpekar den danske professorn att företeelsen inte är ny.
”Mitt i all denna haj om drönare, måste vi komma ihåg att flygspaning har funnits i århundraden. Tänk på drakar, varmluftsballonger och spionflygplan.”
EU bråkar om drönarmur och konfiskering av Putins pengar. Dagens PS
”Mer osäkra än någonsin”
”Historien om övervakning uppifrån visar oss att mänsklig oro inför flygspaning inte är något nytt”, slår professorn fast.
”Men i dagens klimat av geopolitiska spänningar är drönare mer än symboler för teknisk förändring – de är markörer för den bräckliga balansen mellan synlighet, makt och förtroende. Och just nu känns den balansen mer osäker än någonsin.”
Danmark stoppar flygning med civila drönare. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt
Nu ser vi drönare överallt, precis som vi i en annan tid ständigt såg u-båtar. Forskarna förklarar varför – och vad vi är rädda för. Venus är den andra planeten i solsystemet från solen räknat, nästan lika stor som jorden och med namnet efter romarnas kärleksgudinna. Det är också den himlakropp som, efter solen och …
Svenska börsen ångar på – här är vinnarna
Det har varit grönt varje dag på Stockholmsbörsen i veckan. Några stora bolag tillhör dem som det har gått allra bäst för – men två bolag har inte hakat på trenden. Stockholmsbörsen har haft en fin vecka. Varje dag har slutat med uppåt-siffror. Veckan ser också ut att avslutas i samma anda. Storbolagsindexet OMXS30 är …
Superyacht som slukar hamnens el, svenskt guld och bästa pensionsflytten
Det har varit en vecka där överflöd, oväntade vinnare och iskalla kalkyler stångats om våra läsares uppmärksamhet. Från en tom lyxjakt som suger ur en hel hamn på el, till svenska borrhål med rekordhalter guld och en fintech-stjärna som föll hårt i domstol. Lägg därtill en pensionsranking som får många att drömma om Atlantkustens sol. …
"Regeringen skrämmer bort investerare"
Regeringens ensidiga fokus på kärnkraft gör det svårt att få finansiärer till de energislag som kan ge oss ny el snabbare, enligt ny rapport. Sveriges elproduktion 2024 består av tre stora och två små bitar. De tre stora är vattenkraften som stod för 40 procent, vindkraften med 25 procent och kärnkraften med 30 procent. Småbitarna …
Gödselmiljardär kan ta Tjeckien närmare Ryssland
Han har misstänkts för bedrägeri och har tjänat miljarder på konstgödsel. Nu vill Andrej Babiš bli Tjeckiens premiärminister – igen. När tjeckiska väljare går till valurnorna i helgen är det ett parlamentsval som kan förändra maktbalansen i Centraleuropa. Just nu är det den tidigare premiärministern Andrej Babiš och hans populistiska parti ANO ligger i topp …