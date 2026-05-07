Den första analysen är gjord. Vinnaren i fotbolls-VM 2026 är korad. En annan är solklar; turneringen omsätter 11 miljarder dollar.
Analysen: De vinner fotbolls-VM i sommar
Analytiker från Bank of America har gjort en rejäl genomlysning av sommarens fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada.
Man landar i att Frankrike tar VM-guldet efter finalseger över Spanien, att Frankrikes Kylian Mbappé blir skyttekung och att Spaniens Lamine Yamal, som fyller 20 under turneringen, korat till turneringens lirare.
Det kan man diskutera. Odiskutabelt är däremot att VM 2026 blir det mest penningstinna i historien, med totala intäkter som ökar med 50 procent till 11 miljarder dollar.
Det kan jämföras med de 7,6 miljarder dollar som omsattes i VM 2022, enligt Bank of America som hänvisar till Fifas budgetrapporter.
En av världens rikaste: Får ärva miljarder. Dagens PS
Rekordbelopp – naturligtvis
Potentiellt kan turneringen bidra med 40,9 miljarder dollar till global BNP, enligt Bloomberg.
Turneringen kommer att bli rekordstor när halva världen, nåja 48 länder, deltar och spelar 104 matcher i 16 städer från 11 juni till finaldagen 19 juli.
När det gäller vad som kommer att hända på plan, är det alltså Frankrike och Spanien som hissas och efter dem handlar det om Argentina och Brasilien, när 65 svarande ur Bank of Americas globala forskningsavdelning får säga sitt.
Deras expertstatus solkas möjligen något av att de nämner Japan, Norge och Marocko som de länder som kan överraska mest och inta dark horse-position.
Därför vinner Mjällby i längden. Dagens PS
Gissade rätt, till hälften
2022 förutspådde London-baserade Panmure Liberium korrekt att Argentina skulle vinna, men tippade England som finalmotståndare i stället för Frankrike.
Fyra år tidigare, 2018, gjorde Goldman Sachs en miljon simuleringar men hamnade ändå helt fel.
Goldman Sachs kom fram till Brasilien som världsmästare i stället för Frankrike som det blev – och missade dessutom totalt att Kroatien skulle ta sig till final.
Bank of Americas tips inför sommaren har naturligtvis blivit snabbt ifrågasatt – inte bara för outsidertipsen om Norge och Japan.
Frankrike och Spanien passerar som favorittips men initierade har svårt att förstå tilltron till Brasilien, som har ett av de sämsta landslagen på decennier, eller England som ju inte vunnit något över huvud taget sedan 1966.
Nya steget: Kartlägger spelarnas hjärnor. Dagens PS
Rädslan: Kommer supportrarna?
I övrigt är det oro vid sidan av planen och då bland reseföretag, hotellägare, turismnäring och andra.
Redan förra månaden uttryckte US Travel Association en oro över att för få bestämt sig för att resa till VM.
Det anses vara dyra biljetter, dyra resor inom USA, svåra visumregler och en allmän motvilja mot USA som påverkar antalet supportrar som väljer en VM-resa.
Fifa-presidenten Gianni Infantino uttalade sig dock tisdag och försvarade biljettpriserna till VM-matcherna.
Listan/Så stor chans har landet att vinna VM
- Frankrike 37 procent
- Spanien 30 procent
- Argentina 9 procent
- Brasilien 9 procent
- England 6 procent
- Något annat land 9 procent
(Källa: BofA Thematic 2026 World Cup Survey)