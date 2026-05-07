Analysen: De vinner fotbolls-VM i sommar

Det kan man diskutera. Odiskutabelt är däremot att VM 2026 blir det mest penningstinna i historien, med totala intäkter som ökar med 50 procent till 11 miljarder dollar.

Det kan jämföras med de 7,6 miljarder dollar som omsattes i VM 2022, enligt Bank of America som hänvisar till Fifas budgetrapporter.

En av världens rikaste: Får ärva miljarder. Dagens PS

Rekordbelopp – naturligtvis

Potentiellt kan turneringen bidra med 40,9 miljarder dollar till global BNP, enligt Bloomberg.

Turneringen kommer att bli rekordstor när halva världen, nåja 48 länder, deltar och spelar 104 matcher i 16 städer från 11 juni till finaldagen 19 juli.

När det gäller vad som kommer att hända på plan, är det alltså Frankrike och Spanien som hissas och efter dem handlar det om Argentina och Brasilien, när 65 svarande ur Bank of Americas globala forskningsavdelning får säga sitt.

Deras expertstatus solkas möjligen något av att de nämner Japan, Norge och Marocko som de länder som kan överraska mest och inta dark horse-position.

Därför vinner Mjällby i längden. Dagens PS