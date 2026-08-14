Lettland har tidigt fredag morgon skjutit ner en drönare i sitt luftrum. Finland stängde snabbt delar av trafiken över Östersjön.
Lettland skjuter ner drönare – Finland stänger Östersjön
Stridsflygplan på Nato-uppdrag för luftförsvar sköt tidigt fredag ner en drönare som kränkt luftrummet över Lettland.
Uppgifterna är bekräftade av Lettlands försvarsmakt på X. Landet utfärdade ett larm om luftburet hot för regioner nära Ryssland, vilket senare hävdes.
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Bekräftat även av Finland
Finland, det land som har den längsta gränsen mot Ryssland, införde efter händelsen snabbt tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafik i den östra delen av Finska viken, skriver Reuters.
Detta bekräftades av den finska försvarsmakten på X. Försvarsmakten beskriver åtgärder som en försiktighetsåtgärd med tanke på eventuella drönare.
Lettlands försvarsmakt lämnade inte omedelbart några detaljer om drönaren eller uppgifter om dess ursprung.
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Styrt om ukrainska drönare
Reuters noterar att länder som gränsar till Ukraina och Ryssland från och till utfärdar larm om luftburna hot och skjuter ner drönare.
Det sker i takt med att Ryssland och Ukraina fortsätta anfalla varandra med drönare som har lång räckvidd.
Under det senaste året har Ukraina också haft problem med att Ryssland stört ut GPS-signaler till drönare, vilket gjort att de hamnat fel och landat i ”fel” länder. Om det här är ett sådant fall är fortfarande oklart.
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Ökad beredskap för attack
Natten mot fredag sköt Ryssland ner 15 drönare i Leningrad-regionen, ett område nära Finland och Estland.
Där ligger även Sankt Petersburg, Rysslands näst största stad och ett viktigt nav för export.
Uppgiften om de nedskjutna drönarna kommer från regionens guvernör Alexander Drozdenko på Telegram tidigt fredag.
Rysslands grannländer inom Nato sägs nu skärpa säkerheten kring dammar, kraftverk och infrastruktur för naturgas.
Det sker mot bakgrund av en ökande oro för att Ryssland ska iscensätta en ”false flag”-attack mot anläggningar av det slaget med hjälp av ukrainska drönare.