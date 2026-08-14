Lettland skjuter ner drönare – Finland stänger Östersjön

Styrt om ukrainska drönare

Reuters noterar att länder som gränsar till Ukraina och Ryssland från och till utfärdar larm om luftburna hot och skjuter ner drönare.

Det sker i takt med att Ryssland och Ukraina fortsätta anfalla varandra med drönare som har lång räckvidd.

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Under det senaste året har Ukraina också haft problem med att Ryssland stört ut GPS-signaler till drönare, vilket gjort att de hamnat fel och landat i ”fel” länder. Om det här är ett sådant fall är fortfarande oklart.

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Natos länder nära Ryssland skärper nu beredskapen. Den drönare som sköts ner över Lettland och stängde trafiken i östra Östersjön påverkar. (Foto: Nicolae Dumitrache /AP-TT)

Ökad beredskap för attack

Natten mot fredag sköt Ryssland ner 15 drönare i Leningrad-regionen, ett område nära Finland och Estland.

Där ligger även Sankt Petersburg, Rysslands näst största stad och ett viktigt nav för export.

Uppgiften om de nedskjutna drönarna kommer från regionens guvernör Alexander Drozdenko på Telegram tidigt fredag.

Rysslands grannländer inom Nato sägs nu skärpa säkerheten kring dammar, kraftverk och infrastruktur för naturgas.

Det sker mot bakgrund av en ökande oro för att Ryssland ska iscensätta en ”false flag”-attack mot anläggningar av det slaget med hjälp av ukrainska drönare.

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