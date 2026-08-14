Real Madrid satsar miljarder på comebacken och dragit en chansning på att José Mourinho kan få fotbollens dyraste stjärnor att leverera.
Världens dyraste klubb Real Madrid satsar allt på Mourinho
Två raka säsonger utan titel var för mycket för Real Madrid. Förra året blev ett fiasko, som avslutades med slagsmål i omklädningsrummet mellan lagkamrater.
När klubben nu försöker återta positionen som Europas mäktigaste fotbollsklubb är det inte genom att hålla igen på investeringarna. I stället har ordföranden Florentino Pérez öppnat plånboken.
Världens mest värdefulla kubb
Real Madrid omsatte omkring 1,22 miljarder euro under den senaste redovisade perioden. Det gör klubben till världens första fotbollsklubb att passera miljardgränsen i intäkter. När BBC i maj rankade de mest värdefulla klubbarna i värdens största sport var Real Madrid nummer 1.
Men det är en position som är omöjlig att behålla utan att vinna.
Spelartruppen är också en av världens dyraste. Transfermarkt värderar den till omkring 1,46 miljarder euro.
Nya stjärnor har värvats: Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva och Ousmane Diomande får göra sällskap med VM-stjärnor Kylian Mbappé, Vinícius Junior och Jude Bellingham som är kvar från tidigare.
Mycket framgångsrik – och kaotisk
Men det största nyförvärvet står utanför planen – tränaren José Mourinho, 63, som utnämnt sig själv till ”The Special One”. Det är en chansning av enorma mått från klubbens sida.
Mourinho har tränat Real Madrid tidigare, under åren 2010-2013. Han vann La Liga med klubben 2012, och är rent allmänt en av fotbollshistoriens mest framgångsrika tränare.
Men med alla titlar kommer en baksida – han är kaotisk, det blir ofta bråk och han har också fått sparken ett stort antal gånger, från nästan alla klubbar han tränat.
”Världen har förändrats”
Real Madrid har med alla sina miljarder satsat allt på att magin finns kvar, och att Mourinho är mannen som ska få tillbaka klubben på toppen. Men långt ifrån alla är övertygade.
”Mourinho förändrades inte. Hans karaktär och personlighet förblev desamma. Problemet för honom, tror jag, är att världen har förändrats”, säger den portugisiske fotbollsjournalisten Duarte Monteiro till BBC om Mourinhos senast år i Benfica.
”Dagens unga spelare, journalisterna och hela miljön ser annorlunda ut, och jag tror inte att det finns samma vilja att ta honom till sig nu som det kanske fanns för 20 eller 25 år sedan, då hans karaktär upplevdes som ny och annorlunda.”
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