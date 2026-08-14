Världens dyraste klubb Real Madrid satsar allt på Mourinho

När klubben nu försöker återta positionen som Europas mäktigaste fotbollsklubb är det inte genom att hålla igen på investeringarna. I stället har ordföranden Florentino Pérez öppnat plånboken.

Världens mest värdefulla kubb

Real Madrid omsatte omkring 1,22 miljarder euro under den senaste redovisade perioden. Det gör klubben till världens första fotbollsklubb att passera miljardgränsen i intäkter. När BBC i maj rankade de mest värdefulla klubbarna i värdens största sport var Real Madrid nummer 1.

Men det är en position som är omöjlig att behålla utan att vinna.

Spelartruppen är också en av världens dyraste. Transfermarkt värderar den till omkring 1,46 miljarder euro.

Nya stjärnor har värvats: Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva och Ousmane Diomande får göra sällskap med VM-stjärnor Kylian Mbappé, Vinícius Junior och Jude Bellingham som är kvar från tidigare.