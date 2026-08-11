Ryssar förbjuds köpa hus i Lettland

”Fastigheter ett ryskt verktyg”

Enligt parlamentet för Ryssland, parallellt med sitt fullödiga krig mot Ukraina och de militära operationerna där, ett hybridkrig mot andra demokratiska och suveräna stater.

Det gäller, menar Saeima, alla stater som inte stödjer Rysslands aggression eller som bistår Ukraina i dess motstånd.

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”Lettland är ett av dessa länder”, förklarar landets parlament.

Det lettiska parlamentet skriver att ett verktyg för Rysslands icke-militära inflytande – och ett inslag i hybridkrigföringen – är indirekta förvärv av fastigheter utomlands.

Dessutom har Ryssland använt förekomsten av sina medborgare utomlands som skäl att inleda krig och motivera militära insatser med att man vill skydda sina medborgare, påpekar det lettiska parlamentet.

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Flygplatsen i Riga välkomnar nästan alla – men inte ryssar och belarusier som vill köpa hus och fastigheter i Lettland. Det är numera förbjudet i lag. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Krävs nya åtgärder

Lettlands parlament har tidigare betonat att Rysslands krig mot Ukraina, kräver särskild uppmärksamhet när det gäller att skydda Lettlands nationella säkerhet och nya åtgärder för att värna den.

I underlaget till lagen betonas att okunnighet om den inte befriar parter i en transaktion från skyldigheten att följa den.

Personer måste välja motparter i transaktioner som uppfyller lagens krav och kan inte åberopa okunnighet om lagen som ursäkt.

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Eventuella transaktioner som ändå genomförs mot lagens intentioner kommer att förklaras ogiltiga, slår parlamentet fast.

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