Det är numera olagligt för ryssar och belarusier att köpa hus och fastigheter i Lettland, enligt en lag antagen av parlamentet.
Ryssar förbjuds köpa hus i Lettland
Med hänvisning till den nationella säkerheten och för att avvärja potentiella hot mot Lettlands intressen, har det lettiska parlamentet, Saeima, antagit en lag kring köp av fastigheter i landet.
Lagen förbjuder Ryssland och dess allierade stat Belarus samt medborgare i de två länderna att köpa hus och fastigheter i Lettland.
Så fällde ukrainska drönare en Nato-regering. Dagens PS
Gäller personer och företag
Förbudet i den nya lagen omfattar även juridiska personer, det vill säga bolag och organisationer, registrerade i Ryssland eller Belarus.
Lagen gäller dessutom juridiska personer där ryska eller belarusiska medborgare äger 25 procent av aktiekapitalet eller mer, alternativt är verkliga huvudmän, likväl som ”juridiska arrangemang” som upprättats i något av de två länderna.
”Fastigheter ett ryskt verktyg”
Enligt parlamentet för Ryssland, parallellt med sitt fullödiga krig mot Ukraina och de militära operationerna där, ett hybridkrig mot andra demokratiska och suveräna stater.
Det gäller, menar Saeima, alla stater som inte stödjer Rysslands aggression eller som bistår Ukraina i dess motstånd.
”Lettland är ett av dessa länder”, förklarar landets parlament.
Det lettiska parlamentet skriver att ett verktyg för Rysslands icke-militära inflytande – och ett inslag i hybridkrigföringen – är indirekta förvärv av fastigheter utomlands.
Dessutom har Ryssland använt förekomsten av sina medborgare utomlands som skäl att inleda krig och motivera militära insatser med att man vill skydda sina medborgare, påpekar det lettiska parlamentet.
Ukraina närmar sig Putins palats: ”Oskyddat”. Dagens PS
Krävs nya åtgärder
Lettlands parlament har tidigare betonat att Rysslands krig mot Ukraina, kräver särskild uppmärksamhet när det gäller att skydda Lettlands nationella säkerhet och nya åtgärder för att värna den.
I underlaget till lagen betonas att okunnighet om den inte befriar parter i en transaktion från skyldigheten att följa den.
Personer måste välja motparter i transaktioner som uppfyller lagens krav och kan inte åberopa okunnighet om lagen som ursäkt.
Eventuella transaktioner som ändå genomförs mot lagens intentioner kommer att förklaras ogiltiga, slår parlamentet fast.
Zelenskyj: ”Ukrainska missiler kan nå ännu längre i höst”. Dagens PS