Volodymyr Zelenskyj säger att Ukraina behöver 5-10 procent av de Patriot-missiler USA har i lager för att klara vintern.
Zelenskyj: "Vi behöver USA:s missiler – nu"
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj preciserar i en intervju med CNN hur Ukrainas behov av missiler ser ut, för att dels skydda landet och dels för att slå mot Ryssland.
Zelenskyj säger att landet behöver fem procent av USA:s lager av Patriot-missiler för att klara vintern och tio procent av dem för att kunna skjuta ner alla ryska ballistiska missiler.
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Dödsoffer och förstörda hem
På senare tid har Ryssland varje vecka avfyrat stora mängder missiler mot ukrainska huvudstaden Kyiv, med dödsoffer och förstörda hus som följd.
Vid en av attackerna lyckades Ukraina inte skjuta ned någon av de 28 ballistiska missiler ryssarna avfyrade.
Zelenskyj säger hos CNN att Ukraina i dagsläget har ”två och en halv gånger färre robotar för bekämpning av ballistiska robotar än 2025”.
”Ryssland har dubbelt så många ballistiska robotar varje månad som de brukade ha”, citerar Aftenposten ur intervjun.
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Vill ha 5-10 procent nu
”I år ber jag våra amerikanska partners att sälja fem procent av missilerna i sin arsenal till oss. Om de säljer 5 procent till oss kan vi klara vintern och rädda liv. Om de kan sälja tio procent till oss kan vi förstöra alla ryska ballistiska missiler.”
USA:s krig mot Iran, nu snart ett halvår gammalt, har skapat en akut brist på Patriot-missiler, även för Ukrainas del.
Samtidigt hoppas Ukraina kunna förfoga över ballistiska missiler med räckvidd till Moskva under hösten – och ur egen produktion.
Utvecklar egna alternativ
Ukraina arbetar för närvarande med att stärka sin förmåga till långdistansanfall genom att utveckla egna ballistiska missiler.
Dessa vapen, som tillverkas av den ledande drönartillverkaren Fire Point, omfattar modellerna FP-7 och FP-9.
Enligt president Zelenskyj väntas systemen tas i bruk under hösten, efter att ha genomgått en certifieringsprocess hos försvarsministeriet, skriver Business AM.
FP-9 är särskilt utformad för att nå mål så långt bort som Moskva och erbjuder därmed ett inhemskt alternativ till det begränsade lagret av USA-levererade missiler, som just nu utgör ett akut problem för Ukraina.