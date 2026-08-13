Zelenskyj: "Vi behöver USA:s missiler – nu"

Zelenskyj säger att landet behöver fem procent av USA:s lager av Patriot-missiler för att klara vintern och tio procent av dem för att kunna skjuta ner alla ryska ballistiska missiler.

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Dödsoffer och förstörda hem

På senare tid har Ryssland varje vecka avfyrat stora mängder missiler mot ukrainska huvudstaden Kyiv, med dödsoffer och förstörda hus som följd.

Vid en av attackerna lyckades Ukraina inte skjuta ned någon av de 28 ballistiska missiler ryssarna avfyrade.

Zelenskyj säger hos CNN att Ukraina i dagsläget har ”två och en halv gånger färre robotar för bekämpning av ballistiska robotar än 2025”.

”Ryssland har dubbelt så många ballistiska robotar varje månad som de brukade ha”, citerar Aftenposten ur intervjun.

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