Ukraina närmar sig Putins palats: "Oskyddat"

Fire Point uppgav för Reuters 4 augusti att deras ballistiska missil FP7 håller på att certifieras av det ukrainska försvarsdepartementet, en process som väntas vara slutförd inom kort.

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Ska kunna nå Moskva

Företaget meddelade även att de räknar med att deras större robot FP9, vilken uppges kunna nå Moskva, ska vara klar under senhösten, refererar Kyiv Independent.

”När det gäller storskalig användning kan jag inte uttala mig, eftersom vissa saker inte beror på Ukraina”, sade Zelenskyj.

Uppenbarligen når man långt redan nu. Under helgen slogs ett ryskt luftvärnssystem ut, så att Vladimir Putins palats nu står oskyddat, enligt analytiker.

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