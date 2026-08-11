Under helgen slogs ett ryskt luftvärnssystem ut av drönare från Ukraina. ”Nu står Putins palats oskyddat”, säger en analytiker.
Ukraina närmar sig Putins palats: "Oskyddat"
Dagens PS har berättat om hur Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekräftar tidigare uppgifter om att ballistiska missiler, utvecklade av ukrainska företaget Fire Point, kan vara stridsklara redan inom 2-3 månader – och nå långt.
Fire Point uppgav för Reuters 4 augusti att deras ballistiska missil FP7 håller på att certifieras av det ukrainska försvarsdepartementet, en process som väntas vara slutförd inom kort.
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Ska kunna nå Moskva
Företaget meddelade även att de räknar med att deras större robot FP9, vilken uppges kunna nå Moskva, ska vara klar under senhösten, refererar Kyiv Independent.
”När det gäller storskalig användning kan jag inte uttala mig, eftersom vissa saker inte beror på Ukraina”, sade Zelenskyj.
Uppenbarligen når man långt redan nu. Under helgen slogs ett ryskt luftvärnssystem ut, så att Vladimir Putins palats nu står oskyddat, enligt analytiker.
Attackerade vapensystem
Den ukrainska militären riktar in sig på luftvärn kring ryska staden Gelendzjik, där det som kallas ”Putins palats” ligger, rapporterar Moscow Times.
Den 7 augusti utsattes vapensystemet ”Volna Kupol Garant”, som bland annat används för att störa ut Starlink-signaler, för ett anfall, enligt Finansavisen.
Störsändningen syftar till att skydda ett markområde på cirka 20 kvadratkilometer runt systemet.
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”Nu är Putins palats oskyddat”
Två dagar senare träffades ett närliggande S-400-luftvärnsbatteri av ukrainska drönare. Detta kunde ske just eftersom Volna Kupol Garant-systemet satts ur spel.
Robert Brovdi, befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, bekräftar att S-400-systemet förstördes under natten till söndagen.
”Satellitbilder visar att minst en avfyrningsramp har förstörts. Nu står Putins ’palats’ oskyddat”, säger analytikern Jan Matvejev hos Moscow Times.
Putins egendom omfattar cirka 17 700 kvadratmeter och ligger ungefär 20 kilometer från staden Gelendzjik. Ryska myndigheter har spärrat av luftrummet över fastigheten.