Ukraina: Får statsbegravning 88 år efter sin död

Ukraina har fört hem kvarlevorna av militäre ledaren Jevhen Konovalets, som mördades av Ryssland i Rotterdam 1938.
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Kvarlevorna av den militäre ledaren Jevhen Konovalets, verksam för Ukraina under 1900-talet, hedrades med fulla statliga och militära hederbetygelser, när de fördes tillbaka till Ukraina för en ny begravning.
Det meddelar Iryna Vershchunk, biträdande chef för presidentkansliet i Kyiv.
Konovalets grundade OUN, Organisationen för ukrainska nationalister, och ägnade sitt liv åt kampen för Ukrainas självständighet.
OUN bildades 1929, mitt i den turbulens som följde efter Ukrainas nederlag i självständighetskriget 1917-1921.
Den konflikten ledde till att Ukrainas territorium då delades upp mellan Sovjetunionen och Polen.
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Ville ena ukrainarna
Från sin position i exil arbetade Konovalets för att ena ukrainare i en organiserad självständighetsrörelse och sökte även internationellt stöd för Ukrainas sak, skriver Kyiv Independent.
Han varnade även för att Sovjetunionens expansionspolitik utgjorde ett vidare hot mot den internationella säkerheten, något som har en definitiv återklang för Ukraina i dessa tider.
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Mördades med bomb i choklad
År 1938 mördades Konovalets i Rotterdam av en sovjetisk agent som infiltrerat OUN.
Mordet genomfördes genom att agenten dödade honom via en ask choklad som var försedd med en bomb.
Enligt presidentkansliet närvarade företrädare för regeringen, medlemmar av den lokala ukrainska diasporan samt präster från den ukrainska grekisk-katolska kyrkan vid ceremonin för uppgrävningen av Konovalets kvarlevor på Crooswijk-kyrkogården i Rotterdam 11 augusti.
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Ska begravas på nytt
Konovalets kommer att begravas på nytt på den nationella militära minneskyrkogården strax utanför Kyiv.
Återförandet av Konovalets kvarlevs föregicks av samma procedur med Andrij Melnyk, en annan framstående militär ledare från 1900-talet som ledde OUN-M, en utbrytargrupp som bildades efter mordet på Konovalets.
Återförandet av historiska ledare som Konovalets och Melnyk sker samtidigt som Ukraina strävar efter att inrätta ett nationellt panteon för att hedra sina hjältar, både dåtida och nutida, avslutar Kyiv Independent.