Ukraina: Får statsbegravning 88 år efter sin död

Det meddelar Iryna Vershchunk, biträdande chef för presidentkansliet i Kyiv.

Konovalets grundade OUN, Organisationen för ukrainska nationalister, och ägnade sitt liv åt kampen för Ukrainas självständighet.

OUN bildades 1929, mitt i den turbulens som följde efter Ukrainas nederlag i självständighetskriget 1917-1921.

Den konflikten ledde till att Ukrainas territorium då delades upp mellan Sovjetunionen och Polen.

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Ville ena ukrainarna

Från sin position i exil arbetade Konovalets för att ena ukrainare i en organiserad självständighetsrörelse och sökte även internationellt stöd för Ukrainas sak, skriver Kyiv Independent.

Han varnade även för att Sovjetunionens expansionspolitik utgjorde ett vidare hot mot den internationella säkerheten, något som har en definitiv återklang för Ukraina i dessa tider.

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