Vårt grannland Finland skärper tonen till sina Turkietresenärer och uppmanar till särskild försiktighet i hela landet. Svenska UD går inte riktigt lika långt – men varnar för ett säkerhetsläge som snabbt kan förändras. För svenskar på väg till de stora semesterorterna gäller däremot ingen avrådan.
Vårt grannland varnar Turkietresenärer – så säger svenska UD
Turkiet är ett av svenskarnas klassiska semesterländer. Sol, bad och all inclusive längs Medelhavet lockar varje år stora mängder nordbor.
Men det finns anledning att kontrollera kartan innan man ger sig ut på äventyr utanför turistorterna.
Finlands utrikesministerium uppdaterade den 12 augusti sin reseinformation för Turkiet och uppmanar nu finländare att iaktta särskild försiktighet i hela landet, rapporterar Stara.
Framför allt är det Turkiets gränsområden som oroar.
Finland pekar ut gränsområdena
Den finska rekommendationen är tydligast vid gränsen mot Syrien, dit resenärer uppmanas att inte åka.
Även onödiga resor till delar av östra Turkiet nära Iran och Irak bör undvikas.
Bakgrunden är den militära aktiviteten i regionen och risken för terrorism. Turkiet har genomfört militära operationer i både norra Irak och nordöstra Syrien.
I flera områden finns dessutom tillfälliga militära zoner och särskilda säkerhetsområden där civila inte får vistas eller där tillträdet är kraftigt begränsat.
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Så säger svenska UD
För svenska resenärer är det svenska UD:s rekommendationer som är relevanta – och de är mer geografiskt preciserade.
UD avråder från alla resor inom tio kilometer från Turkiets gränser mot Syrien och Irak. Dessutom avråder UD från icke nödvändiga resor till gränsprovinserna Hatay, Kilis, Şırnak och Hakkari. Den svenska avrådan gäller tills vidare. skriver Sweden Abroad.
Den svenska ambassadens reseinformation uppdaterades senast den 26 juli 2026. På grund av regional oro och militära incidenter kopplade till konflikten i Iran rekommenderas dessutom särskild försiktighet nära gränsen mellan Turkiet och Iran.
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Ingen avrådan från semesterorterna
Det betyder samtidigt att svenska UD inte avråder från resor till Turkiet som helhet.
De stora semesterorterna Antalya, Alanya och Bodrum omfattas inte av avrådan. Inte heller Istanbul gör det.
Det är en viktig skillnad. Turkiet är enormt och avståndet mellan badorterna vid Medelhavet och de oroligare gränsområdena i sydost kan vara över 100 mil.
UD beskriver också säkerhetsläget som något som varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Polisnärvaron är generellt hög i storstäder och turistområden.
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Terrorrisk och demonstrationer
Det finns ändå skäl att vara vaksam även långt från gränsen.
Svenska resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på större turistattraktioner, offentliga byggnader och i kollektivtrafiken på grund av risken för terrorattentat. Demonstrationer förekommer regelbundet, framför allt i större städer, och kan bli våldsamma. UD rekommenderar därför att resenärer håller sig borta från dem.
Svenskar rekommenderas också att följa lokala myndigheters instruktioner, hålla koll på UD:s reseinformation, registrera sig på Svensklistan och använda appen UD Resklar.
För den som bokat en vecka vid poolen i Antalya är beskedet alltså betydligt mindre dramatiskt än rubriken från Finland kan antyda. Men hyr man bil och tänker att en spontan roadtrip mot den syriska gränsen låter spännande finns det bättre semesteridéer.
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