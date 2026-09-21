Klädkedjan Kappahl sade under våren att 45 tjänster skulle bort från huvudkontoret. Nu har ett 30-tal anställda förlorat sina jobb.
Tuffa tider för klädjätten: 30 anställda får gå
Året är 1953 och kön till Per-Olof Ahls nyöppnade klädbutik är lång. Samtidigt vill avundsjuka konkurrenter bojkotta butiken.
Det var 1953 Per-Olof Ahl öppnade sin första butik i Göteborg. Det blev succé direkt för affärsidén med billiga kappor alla skulle ha råd med.
Smeknamnet blev snabbt Kapp-Ahl, namnbytet på butiken kom och i Göteborg började spårvagnskonduktörerna ropa ”Nästa Kapp-Ahl” i högtalarna. Alla skulle ju ändå dit.
Succén inspirerade andra. Företag som Kapp-Tage och Mjölk-Ahl dök upp, samtidigt som Ahls konkurrenter försökte få leverantörer att bojkotta hans butik.
Det smög sig. Per-Olof Ahl gick segrande ur den striden och hade efter tio år 25 butiker runt om i Sverige.
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Möter tuffare verklighet
I dag lever Kappahl, som dagens stavning är, under helt andra villkor. Liksom övriga delar av klädbranschen har man fått möta nya hot i lågpriskonkurrenter, e-handel, urholkade stadskärnor och den korkade idén att frakta T-shirts och strumpor med båt från andra sidan jorden.
För Kappahl har kriserna avlöst varandra när lönsamheten suddats ut. I våras varslade kedjan om att 45 tjänster skulle bort vid huvudkontoret i Mölndal.
Utöver dessa skulle ett antal personer omplaceras till andra tjänster, enligt fackförbundet Unionen som konstaterar att i slutänden har ett 30-tal anställda fått lämna.
”Den lokala fackklubben och Unionen regionalt hade önskat en mer förutsägbar process, men vi har haft en löpande dialog med arbetsgivaren och hoppas nu att företaget kan blicka framåt”, säger Anna-Lena Bertlin Norström, ombudsman hos Unionen i en kommentar till GP.
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”Behov av att justera”
Från företaget kommer den vanliga typen av uttalanden i den här typen av lägen.
”För att vi ska lyckas utveckla Kappahl Group framåt, hade vi behov av att justera vår organisation för att skapa en enkel, effektiv och skalbar verksamhet. Arbetet gjordes under våren”, säger Kappahls kommunikationschef Johanna Flemström.
”Den strukturella organisationsförändringen handlade om att anpassa organisationen till nya arbetssätt och den långsiktiga strategin. Vi kommenterar inte detaljer kring enskilda roller eller personalärenden, men organisationen är i dag på plats och stödjer vår fortsatta utveckling och tillväxt”, tillägger hon utan att tillägga något.
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Flera ägarbyten längs vägen
Även på ägarsidan har Kappahl så att säga bytt överrock ett antal gånger.
Grundaren Per-Olof Ahl drev företaget från 1953 till 1990, då det såldes till Kooperativa förbundet av familjen.
KF drev sedan klädkedjan fram till år 2004, då riskkapitalet klev in i butiken i form av Nordic Capital & Accent Equity.
Bolaget tog över Kappahl, sanerade ekonomin och börsnoterade det 2006, varefter Mellby gård 2011 klev in som delägare, 2019 köpte ut bolaget från börsen och gjorde Kappahl till ett helägt privat bolag.
Mellby gård såg en ”stor potential” i Kappahl men vd Johan Andersson konstaterade också att ”det kommer inte att bli en dans på rosor”.
Det har han så här långt haft rätt i.
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