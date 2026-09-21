Tuffa tider för klädjätten: 30 anställda får gå

Smeknamnet blev snabbt Kapp-Ahl, namnbytet på butiken kom och i Göteborg började spårvagnskonduktörerna ropa ”Nästa Kapp-Ahl” i högtalarna. Alla skulle ju ändå dit.

Succén inspirerade andra. Företag som Kapp-Tage och Mjölk-Ahl dök upp, samtidigt som Ahls konkurrenter försökte få leverantörer att bojkotta hans butik.

Det smög sig. Per-Olof Ahl gick segrande ur den striden och hade efter tio år 25 butiker runt om i Sverige.

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Möter tuffare verklighet

I dag lever Kappahl, som dagens stavning är, under helt andra villkor. Liksom övriga delar av klädbranschen har man fått möta nya hot i lågpriskonkurrenter, e-handel, urholkade stadskärnor och den korkade idén att frakta T-shirts och strumpor med båt från andra sidan jorden.

För Kappahl har kriserna avlöst varandra när lönsamheten suddats ut. I våras varslade kedjan om att 45 tjänster skulle bort vid huvudkontoret i Mölndal.

Utöver dessa skulle ett antal personer omplaceras till andra tjänster, enligt fackförbundet Unionen som konstaterar att i slutänden har ett 30-tal anställda fått lämna.

”Den lokala fackklubben och Unionen regionalt hade önskat en mer förutsägbar process, men vi har haft en löpande dialog med arbetsgivaren och hoppas nu att företaget kan blicka framåt”, säger Anna-Lena Bertlin Norström, ombudsman hos Unionen i en kommentar till GP.

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