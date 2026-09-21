Datacenter kan rädda vindkraftsindustrin

Står i kö

Många av våra medlemmar berättar att det är många datacenter som står på kö för att få nätanslutningar, fortsätter han.

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En annan sak som kan bättra på villkoren för de förnybara energikällorna är valresultatet. De rödgröna står mer på vindkraftsbolagens sida än vad Tidöregeringen gjorde, enligt branschen.

Vi är väldigt förhoppningsfulla om att det finns en ambition från de här partierna, som nu lär försöka bilda regering, kring förnybart. Det är väldigt uttalat, säger Nils Grunditz.

Framför allt vill han se teknikneutrala regler. Om kärnkraften får massiva statliga stöd, bör även vind och sol kunna få det.

Grov förenkling

Men elnät, betalda av staten, till de havsbaserade vindkraftparkerna som har fått tillstånd räcker inte.

Nej, det är inte tillräckligt, säger han och pekar på att vindkraftsbolagen vill ha någon form av prisgarantier på samma vis som kärnkraften.

Att elpriset varit så lågt, speciellt när det blåser och att det är just då som snurrorna producerar energi, har pressat lönsamheten. Många vindkraftsbolag gör förluster.

Fast så enkelt är det inte, anser Grunditz.

Det finns en idé om att det generellt går dåligt för vindkraften. Det är en grov förenkling. Det beror helt på vad man har för lånevillkor, vad man har skrivit för typ av avtal, säger han och fortsätter:

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Men absolut, det är definitivt tuffare i norra Sverige.