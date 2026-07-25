Göteborg slår rekord – men var är Batman?

”Nu har vi haft VM-visningarna som det ju har varit många frågor om. Och så har vi haft Partille Cup, och så har vi haft Gothia Cup. Denna vecka har vi O-Ringen”, berättar Anneli Karlsson, enhetschef för turistkontoret, hos GP.

”Och sedan har vi ju massor framför oss, inte minst sista helgen i augusti när det är Göteborgskalaset”, tillägger hon.

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”80 procent utländska besökare”

70 informationsställ med material och kartor finns runt om i stan och på Kungsportsplatsen finns det stora navet för turistinfo.

”När det kommer till besökarna här på Kungsportsplatsen, då är det 80 procent utländska och 20 procent svenska. Och tittar man på de 80 procenten så är det en stor andel tyskar. Så det är fler tyskar som kommer in här än svenskar”, berättar Anneli Karlsson.

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