Göteborg ser ut att slå turistrekord. En och annan turist är ändå missnöjd – med p-böter och att det saknas Batman-souvenirer.
Göteborg slår rekord – men var är Batman?
Göteborg står mitt i högsäsongen för turism och ser ut att slå nytt besöksrekord. Kryssningsfartygen är frekventa i stan och dessutom avlöser eventen varandra.
”Nu har vi haft VM-visningarna som det ju har varit många frågor om. Och så har vi haft Partille Cup, och så har vi haft Gothia Cup. Denna vecka har vi O-Ringen”, berättar Anneli Karlsson, enhetschef för turistkontoret, hos GP.
”Och sedan har vi ju massor framför oss, inte minst sista helgen i augusti när det är Göteborgskalaset”, tillägger hon.
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”80 procent utländska besökare”
70 informationsställ med material och kartor finns runt om i stan och på Kungsportsplatsen finns det stora navet för turistinfo.
”När det kommer till besökarna här på Kungsportsplatsen, då är det 80 procent utländska och 20 procent svenska. Och tittar man på de 80 procenten så är det en stor andel tyskar. Så det är fler tyskar som kommer in här än svenskar”, berättar Anneli Karlsson.
Ser ut att bli turistrekord
Sett till statistiken ser Göteborgs besöksnäring ut att slå rekord i antalet internationella besökare, enligt Göteborg & Co:s rapport från juni.
Flest väntas i augusti och september, men antalet utländska gästnätter har redan ökat tolv procent hittills i år.
De största ökningarna står norrmän och britter för, med en ökning på nästan 30 procent i båda fallen.
”En trygg stad som inte är alltför dyr”, är ett vanligt betyg på Göteborg som även påverkats av ”coolcation”-trenden, alltså att turister söker sig dit där det inte är extremvärme.
Många väljer även mindre europeiska resmål för att undvika trängsel och köer.
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Tranor och Batman problem
En och annan kritisk kommentar – eller missförstånd – blir det förstås. Har man fått p-böter är man inte så nöjd.
Mer brydd blev en turist som ringde och frågade om ”the cranes”, alltså tranorna, som flyger mot Hornborgasjön.
Turistvärden som svarade trodde personen talade om kranarna i Göta älv, vilket gav ett något märkligt samtal.
En annan besökare hade ett något udda spörsmål, berättar Elisabeth Rönngren på turistkontoret vid Kungsportsplatsen.
”Han undrade om man kunde köpa Batman-souvenirer här, eftersom vi ändå var i Gotham. Han trodde Gothenburg och Gotham var samma stad.”