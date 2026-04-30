Kränkt Trump hotar att straffa Tyskland och Nato

Merz hävdar att USA därigenom ”förödmjukas” av Iran.

Som svar på det har den amerikanska presidenten hotat med att dra tillbaka trupper från Tyskland.

Trump: Beslutet kommer snart

Utspelet kommer i en tid med ökade spänningar mellan USA och Nato och enligt Trump kan de amerikanska trupperna minskas i Tyskland inom kort.

Det deklarerar han i ett inlägg på sin sociala plattform Truth Social, skriver bland andra brittiska The Guardian.

Merz har upprepat sin kritik mot att den för världsekonomin så viktiga farleden Hormuzsundet fortsatt hålls stängd genom både USA:s och Irans blockader.

