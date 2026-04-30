Den tyske förbundskanslern har sagt att Iran förödmjukar USA genom sina förhandlingstrick – det får Trump att gå i taket.
Kränkt Trump hotar att straffa Tyskland och Nato
”Iranierna är uppenbarligen mycket skickliga på att förhandla, eller snarare, mycket skickliga på att inte förhandla, låta amerikanerna resa till Islamabad och sedan lämna igen utan resultat”, anser Friedrich Merz och antyder att USA därmed blir utspelade av Iran i den tröga förhandlingsprocessen i den pågående Mellanöstern-konflikten.
Merz hävdar att USA därigenom ”förödmjukas” av Iran.
Som svar på det har den amerikanska presidenten hotat med att dra tillbaka trupper från Tyskland.
Trump: Beslutet kommer snart
Utspelet kommer i en tid med ökade spänningar mellan USA och Nato och enligt Trump kan de amerikanska trupperna minskas i Tyskland inom kort.
Det deklarerar han i ett inlägg på sin sociala plattform Truth Social, skriver bland andra brittiska The Guardian.
Merz har upprepat sin kritik mot att den för världsekonomin så viktiga farleden Hormuzsundet fortsatt hålls stängd genom både USA:s och Irans blockader.
Merz: Det gör att Europa lider
Detta gör att Europa ”lider”, enligt Merz.
Just nu råder dödläge mellan USA och Iran sedan Trump stoppat en andra runda av fredssamtalen i Pakistan. Det förslag som Iran lagt fram för att öppna Hormuzsundet har han förkastat. Orsaken är att Iran vill skjuta upp kärnvapenförhandlingarna för att återuppta samtalen med USA.
Trots Trumps utspel nu om att amerikanarna kan skära ner på sina trupper i Tyskland gör Merz gällande att hans relation med Trump är ”lika god som alltid”.
Detta trots att Trump anklagat honom för att tycka det är ”okej för Iran att ha kärnvapen”.
Trump har tidigare hotat att USA kan dra sig ur militäralliansen på grund av att de allierade i Europa vägrat delta i det amerikansk-israeliska kriget mot Iran och hjälpa till att säkra det ekonomiskt viktiga Hormuzsundet.
