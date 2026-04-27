Det råder fortsatt dödläge mellan USA och Iran. I stället för fredssamtal med amerikanarna i Pakistan har Irans utrikesminister nu anlänt till Ryssland för att träffa Putin.
Iran: Inga amerikaner – då får det bli Putin i stället
Enligt den iranska utrikesministern Abbas Araghchi behöver han prata med ryska tjänstemän om hur USA:s och Israels militära operationer mot den islamiska republiken ska hanteras då det stör bilaterala möten.
På agendan står även ett möte med Rysslands president Vladimir Putin.
Iran har sagt sig vara villigt att öppna Hormuzsundet genom ett interimsavtal, förutsatt att USA häver blockaden mot iranska hamnar.
Iran har även krävt att kärnvapenförhandlingarna skjuts upp.
Oljepriset åker bergochdalbana
Utspelet fick oljepriset att falla tillbaka efter söndagens kraftiga uppgång till nästan 108 dollar fatet för Brentolja.
På måndagen stiger dock oljepriset igen till nästan 108 dollar strax före lunchtid i London, berättar Bloomberg och rapporterar att USA ännu inte har svarat på den nu utsträckta handen från iranskt håll.
I lördags blåste USA:s president Donald Trump av de amerikanska sändebuden Steve Witkoffs och Jared Kushners planerade resa för en andra omgång fredssamtal i Pakistan.
Amerikanarnas frånvaro gjorde att Irans utrikesminister Abbas Araghchi därför bara mötte pakistanska tjänstemän när han kom till Islamabad.
Trumps krav: Inga kärnvapen i Iran
Som argument för den inställda fredsdialogen har Trump sagt att det är onödigt att slösa tid på resor och arbete som inte leder någon vart.
Han hävdar också att Irans ledning kännetecknas av ”förvirring” och att ingen vet vem som bestämmer.
Trump har dock uppmanat iranierna att ”ringa” om de vill prata.
”USA har korten på handen och kommer bara att göra en överenskommelse som sätter det amerikanska folket först, och aldrig tillåter Iran att ha kärnvapen”, har den amerikanska presidenten klargjort.
