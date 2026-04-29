Finska inspektörer berättar nu om kärnkraftverk i Ryssland de inspekterat för att bedöma säkerheten. Skrämmande detaljer avslöjas.
Rysk kärnkraft: Branddörrar av trä – plastmattor som strålskydd
Finland hjälpte Ryssland att förbättra säkerheten i sina kärnkraftverk efter katastrofen i Tjernobyl april 1986.
Olyckan gjorde grannarna i Finland oroliga och man lovade assistera i att höja säkerheten.
Samarbetet inleddes 1992 och kom att fortsätta i 30 år, innan Finland avbröt projektet sedan Ryssland gått till attack mot Ukraina 2022.
Finländarna var särskilt oroade över kärnkraftverken i Sosnovyj Bor, vid Finska vikens strand nära Sankt Petersburg, och i Kola på Kolahalvön, endast 15 mil från den finska gränsen.
”Helt obegripliga saker”
Ryska säkerhetskrav skilde sig – minst sagt – markant från de i västra Europa, konstaterar Heikki Reponen, ingenjör som började arbeta vid Strålsäkerhetsmyndigheten redan 1973.
”Det fanns helt obegripliga saker, som till exempel branddörrar i plywood i ett kärnkraftverk. Strålskydd hade tänkts på i den mån att plastmattor hade installerats”, berättar han hos Yle.
Kim Söderling arbetade som projektledare på Imatran Voima och deltog i säkerhetssamarbetet i mitten av 90-talet.
År 1999 övergick Söderling till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSC).
Brandsläckarna var inlåsta
Söderling berättar hos Yle att ryska brandlarm baserades på värmedetektorer, som bara slog larm när branden redan var långt framskriden.
Han berättar om en situation där han och några andra finländare skulle inspektera de brandsläckare som fanns i anläggningarna.
”Vi tas till turbinhallen. Låt oss se om det finns något synligt här, var är brandsläckarna? De förvaras på ett säkert ställe, var beskedet.”
”Det tog en halvtimme att hitta nyckeln till det aktuella förrådet och brandsläckarna hittades i en vacker rad i ett låst skåp”, berättar Söderling.
Fortfarande i drift – snart 50 år gammal kärnkraft
Anläggningschefen sade att de inte vågade lämna brandsläckarna synliga, av rädsla för att de skulle bli stulna.
Enligt Internationella atomenergiorganet är två gamla reaktorer av Tjernobyl-typ fortfarande i drift i Sosnovy Bor.
Experter säger hos Yle att de fortfarande kommer att vara i bruk på 2030-talet, då de kommer att vara mer än 50 år gamla. Reaktorerna vid Kola-kraftverket är lika gamla.
