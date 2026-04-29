Hegseths ovanliga metoder väcker uppmärksamhet

Bakgrunden är en ovanlig kombination av ideologi, retorik och ledarskapsstil.

Har en ovanlig bakgrund

Hegseth, som tidigare arbetade länge inom Fox News, har fört med sig en mer konfrontativ syn på militär makt.

Hans syn på krigföring präglas av ett tydligt fokus på offensiv styrka och snabb seger, samtidigt som han visat liten tilltro till internationella regelverk som styr väpnade konflikter, skriver norska Finansavisen.

En central del av kritiken rör hans förhållande till krigets lagar och normer. Hegseth har signalerat att dessa i vissa fall kan stå i vägen för effektiv militär strategi.

Det har skapat oro för hur amerikanska styrkor ska agera i pågående konflikter, inte minst i ljuset av den ökade spänningen mellan USA och Iran.