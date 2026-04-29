Han har gått en okonventionell väg från mediebranschen till politiken. Nu är Pete Hegseth både en älskad och hatad man.
Hegseths ovanliga metoder väcker uppmärksamhet
Pete Hegseth har på kort tid blivit en av de mest omdiskuterade profilerna i amerikansk politik.
Sedan han tillträdde som försvarsminister har han genomfört en rad förändringar som väckt starka reaktioner både inom militären och bland politiska bedömare.
Bakgrunden är en ovanlig kombination av ideologi, retorik och ledarskapsstil.
Har en ovanlig bakgrund
Hegseth, som tidigare arbetade länge inom Fox News, har fört med sig en mer konfrontativ syn på militär makt.
Hans syn på krigföring präglas av ett tydligt fokus på offensiv styrka och snabb seger, samtidigt som han visat liten tilltro till internationella regelverk som styr väpnade konflikter, skriver norska Finansavisen.
En central del av kritiken rör hans förhållande till krigets lagar och normer. Hegseth har signalerat att dessa i vissa fall kan stå i vägen för effektiv militär strategi.
Det har skapat oro för hur amerikanska styrkor ska agera i pågående konflikter, inte minst i ljuset av den ökade spänningen mellan USA och Iran.
Kopplar samman religionen och politiken
Samtidigt har hans religiösa övertygelse fått en mer framträdande roll i försvarsdepartementets arbete.
Införandet av återkommande bönemöten i Pentagon och kopplingar till den konservativa rörelsen Communion of Reformed Evangelical Churches har bidragit till bilden av en ideologiskt driven ledning, vilket The Conversation har rapporterat om.
Rörelsen förknippas med starkt nationalistiska och konservativa värderingar, vilket ytterligare förstärker kontroversen kring Hegseths linje.
Flera har fått lämna
Även på det operativa planet har förändringarna varit omfattande. Ett stort antal högt uppsatta officerare har fått lämna sina poster sedan han tillträdde.
Besluten har i flera fall saknat tydlig motivering, vilket lett till spekulationer om politiska och ideologiska kriterier snarare än professionella bedömningar.
Situationen har skapat en osäkerhet inom militären kring ansvar och lydnad. Soldater och befäl riskerar att hamna i ett dilemma där order från högsta ledningen kan stå i konflikt med internationell rätt och potentiellt leda till rättsliga konsekvenser, exempelvis inför Internationella brottsdomstolen.
Läs mer: Bankjätten har utnyttjat krisen – tjänar miljarder. Realtid