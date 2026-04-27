Oljepriset backar just nu på iranskt fredsförslag

Trump till Iran: Ring om ni vill prata

Trump hävdar att ingen vet vem som bestämmer i Iran, ”inte ens de”.

Han säger också att det är USA som sitter med trumfkorten och att Iran kan ”ringa” om de är sugen på att prata.

Bloomberg uppger med hänvisning till Axios att Iran erbjudit USA ett förslag att öppna Hormuzsundet och avsluta kriget. Däremot vill Iran skjuta upp kärnvapenförhandlingarna, framgår det.

Sammantaget har det iranska utspelet medfört en minskad oro på marknaderna för att fredssamtalen mellan parterna helt stannat av.

Oljan sjunker och Asienbörserna stiger

Bloomberg rapporterar att det får aktiemarknaden lyfter och att MSCI:s aktieindex för Asien och Stillahavsområdet stiger med 1,5 procent, samtidigt som tillväxtmarknadsindexet noterar rekordnivåer.

I den senaste oljerapporten, som Bloomberg refererar till sjunker, också oljepriserna på de nya uppgifterna. Brentoljan backar till 106,45 dollar.

Dollarn faller också, om än marginellt.

”Varje gång det finns en antydan till en affär uppmuntras marknaden av nyheterna, men de positiva reaktionerna på varje nytt tillkännagivande minskar i takt med att handlarna blir trötta”, säger

Sean Keane, chefsstrateg för Asien och Stillahavsområdet på JB Drax Honore, till nyhetsbyrån.

Läs mer: Nya börsrekord i USA och Asien trots skör vapenvila DagensPS

Läs även: Ökad krigs- och inflationsrisk får guldet på fall DagensPS

