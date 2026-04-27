Trump ställde in fredsförhandlingarna med Iran, vilket fick oljepriset att rusa på nytt på söndagen. Samtidigt kommer nu uppgifter om att Iran lagt fram ett förslag som kan avsluta kriget.
Oljepriset backar just nu på iranskt fredsförslag
Än en gång kollapsade fredssamtalen med Iran innan de ens har påbörjats. Det skickade upp oljepriset till en ny topp.
Bakgrunden var att USA:s president Donald Trump i lördags beslutat att inte skicka de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner till Pakistan.
Irans utrikesminister Abbas Araghchi mötte därför bara pakistanska tjänstemän när han kom till Islamabad. Det gjorde att han reste hem igen.
Oljepriset rusade med 2,5 procent
Det här spillde föga oväntat över på oljepriset vars terminer för det internationella riktmärket Brent stack i väg upp med 2,5 procent på söndagen till nästan 108 dollar per fat. Den amerikanska råoljan WTI steg också med över 2 procent till 96,63 dollar fatet.
Allt enligt CNBC.
På Truth Social skriver Trump att Irans ledning präglas av ”förvirring” och att han inte har någon lust att ”slösa bort” tid på resor och arbete som inte leder någonstans.
Trump till Iran: Ring om ni vill prata
Trump hävdar att ingen vet vem som bestämmer i Iran, ”inte ens de”.
Han säger också att det är USA som sitter med trumfkorten och att Iran kan ”ringa” om de är sugen på att prata.
Bloomberg uppger med hänvisning till Axios att Iran erbjudit USA ett förslag att öppna Hormuzsundet och avsluta kriget. Däremot vill Iran skjuta upp kärnvapenförhandlingarna, framgår det.
Sammantaget har det iranska utspelet medfört en minskad oro på marknaderna för att fredssamtalen mellan parterna helt stannat av.
Oljan sjunker och Asienbörserna stiger
Bloomberg rapporterar att det får aktiemarknaden lyfter och att MSCI:s aktieindex för Asien och Stillahavsområdet stiger med 1,5 procent, samtidigt som tillväxtmarknadsindexet noterar rekordnivåer.
I den senaste oljerapporten, som Bloomberg refererar till sjunker, också oljepriserna på de nya uppgifterna. Brentoljan backar till 106,45 dollar.
Dollarn faller också, om än marginellt.
”Varje gång det finns en antydan till en affär uppmuntras marknaden av nyheterna, men de positiva reaktionerna på varje nytt tillkännagivande minskar i takt med att handlarna blir trötta”, säger
Sean Keane, chefsstrateg för Asien och Stillahavsområdet på JB Drax Honore, till nyhetsbyrån.
