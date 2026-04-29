Besvikelse över Metas rapport – aktien faller

Stark annonsaffär

Även Amazons aktie föll i efterhandeln. Där var dock rapporten starkare än vad analytikerna räknat med. Det visar hur små marginaler, och höga förväntningar, som det är i AI-branschen, skriver CNBC.

Vinsten per aktie landade på 2,78 dollar, jämfört med väntade 1,64 dollar, medan omsättningen uppgick till 181,52 miljarder dollar, över prognosen på 177,30 miljarder.

Tillväxten drevs i hög grad av molntjänsten AWS, där intäkterna ökade med 28 procent till 37,59 miljarder dollar – den snabbaste ökningen på över tre år och över marknadens förväntningar.

Även annonsaffären utvecklades starkt. Trots det positiva utfallet tyngdes aktien av osäkerhet kring framtida marginaler och investeringsnivåer.

Bolaget har gjort en prognos på en en omsättning på mellan 194 och 199 miljarder dollar för innevarande kvartal, vilket överstiger analytikernas snittprognos.

I linje med förväntningarna

För Microsoft blev det ökad tillväxt i molnverksamheten under det brutna tredje kvartalet, samtidigt som investeringstakten dämpades mer än väntat.

Intäkterna från molntjänsten Azure steg med 40 procent, i linje med marknadens prognoser och något snabbare än föregående kvartal, skriver Reuters.

Samtidigt ökade kapitalutgifterna med 49 procent till 31,9 miljarder dollar, vilket var lägre än analytikernas förväntningar.

Det signalerar viss kostnadskontroll i bolagets omfattande satsningar på AI-infrastruktur, menar experter.

