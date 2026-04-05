Nya hot från Trump: ”Öppna det jävla sundet”

”Tisdag blir dagen för att pulverisera kärnanläggningar och broar, allt på ett ställe i Iran”, skriver han.

”De förhandlar nu”

Kort efter antyder dock presidenten i en intervju med Fox News att han, likt flera gånger tidigare, är redo att skjuta sina hot och tidsfrister på framtiden.

Jag tror att det finns en god chans i morgon, de förhandlar nu, säger han till tv-kanalen och tillägger:

Om de inte gör en överenskommelse och det snabbt, överväger jag att spränga allting i luften och ta deras olja.

Trumps varning kommer cirka två veckor efter det att han ursprungligen utfärdat ett hotfullt ultimatum till Iran med krav på att öppna Hormuzsundet. Men tidsfristen den gången sköts fram efter vad Trump beskrev som ”produktiva samtal” med iranska företrädare.

Senast i lördags hotade Trump med att släppa lös ”helvetet” om sundet inte öppnas inom två dygn.

Iran hotar trappa upp

Parallellt lovar Irans militärhögkvarter på söndagen att i sin tur trappa upp attacker mot oljeanläggningar och annan civil infrastruktur i regionen om USA och Israel fortsätter att attackera iransk civil infrastruktur, skriver AP.

Enligt ett uttalande som citeras i statliga iranska nyhetsbyråer uppger högkvarteret Khatam al-Anbiya att ett antal anläggningar redan angripits i Israel och i länderna kring Persiska viken. Det beskrivs som ett svar på en israelisk attack i lördags mot Irans största komplex av petrokemiska anläggningar.