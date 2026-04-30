Ny kris: USA:s ambassadör lämnar Ukraina

”Felaktigt att påstå”

”Det är felaktigt att påstå att ambassadör Davis avgår ’på grund av meningsskiljaktigheter med Donald Trump'”, står det i uttalandet.

”Ambassadör Davis har varit en trogen förespråkare för Trump-administrationens ansträngningar att skapa en varaktig fred mellan Ryssland och Ukraina. Hon går i pension efter en framstående 30-årig tjänstgöring i utrikes tjänst.”

”Hon kommer att fortsätta att stolt driva president Trumps politik fram tills hon officiellt lämnar Kiev i juni 2026 och går i pension från departementet”, tillägger amerikanska UD i uttalandet.

Avgick våren 2025

Julie Davis avgång följer på hennes föregångares. Bridget Brink avgick som USA:s ambassadör i Ukraina i april 2025 efter att då ha tjänstgjort där sedan 2022.

Brink kritiserade Trump-administrationen och anklagade den för att sätta press på Ukraina snarare än att konfrontera Ryssland.

Brink sade vid sin avgång att om hon stannat som ambassadör skulle det ha gjort henne delaktig i en politik hon ansåg ”farlig och omoralisk”.

Julie Davis kom sedan till Kyiv 5 maj 2025 för att tillträda rollen som ambassadör interimistiskt efter Brinks avgång.

Bridget Brink skakar hand med premiärminister Volodomyr Zelenskyj. Brink avgick som ambassadör för USA i protest mot Donald Trump. (Foto: Ukrainska presidentkansliet)

Minskat stöd till Ukraina

Under sin andra mandatperiod har Donald Trump intagit en ibland konfronterande hållning gentemot Ukraina, vilket markerar ett skarpt skifte från den föregående administrationens politik, konstaterar Kyiv Independent.

Trump-administrationen har avsevärt minskat stödet till Ukraina och samtidigt pressat den ukrainska regeringen till att göra eftergifter mot Ryssland.

Under sin valkampanj lovade Trump att avsluta kriget ”inom ett dygn”, men ansträngningarna att förmedla fred har hittills misslyckats.

I stället har Trump kritiserats för att gå ryska intressen till mötes, vilket väckt oro för det framtida stödet till Ukraina.

Nu kommer den tomma ambassadörsstolen som ytterligare en symbol för det bristande amerikanska engagemanget för Ukraina.

Inga uppgifter finns ännu om vem som ska efterträda Julie Davis som ambassadör eller när en ny, permanent ambassadör ska föreslås.

